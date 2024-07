Jennie hiện đang trở thành cái tên nóng nhất mặt báo. Nữ rapper BLACKPINK trở thành tâm điểm bị cư dân mạng "ném đá" kịch liệt vì vướng nghi vấn hút thuốc điện tử trong phòng kín. Tranh cãi nổ ra từ vlog được Jennie đăng tải trên kênh YouTube chia sẻ chuyến đi mới nhất tại Ý. Trong phòng trang điểm chuẩn bị cho show diễn Jacquemus, dân tình đã soi ra một hành động lạ. Khoảnh khắc Jennie đưa lên miệng vật thể khả nghi, sau đó nhả ra làn khói đã bị cáo buộc hút thuốc trong phòng kín.

Jennie bị "soi" khoảnh khắc hút thuốc điện tử, nhả khói vào mặt nhân viên

Jennie bị chỉ trích vì không chỉ hút thuốc mà còn phả khói vào mặt nhân viên - những người không hút nhưng vẫn phải hít những chất độc hại có trong thuốc lá. Với những idol Kpop, đây bị coi là điều tối kỵ, ảnh hưởng đến hình tượng. Nhất là khi fan Jennie nói riêng và BLACKPINK nói chung đều rất trẻ, không ít còn ở tuổi vị thành niên.

Chủ đề nhanh chóng lan rộng với nhiều ý kiến trái chiều và trở nên nghiêm trọng hơn khi Jennie bị gửi đơn khiếu nại điều tra. Chiều 9/7, Jennie đã chính thức thừa nhận cáo buộc hút thuốc điện tử và xin lỗi các nhân viên bị ảnh hưởng.

Những tranh cãi về Jennie bùng phát

Trước Jennie, nhiều idol đã từng “lao đao" vì lộ ảnh hút thuốc. Trong đó, ồn ào nhất phải kể đến hai nam thần SM D.O. (EXO) và Haechan (NCT). Tháng 8/2023, D.O. bị lộ hình ảnh hút thuốc trong phòng chờ show âm nhạc do một video hậu trường SM đăng tải. Khi tranh cãi bùng nổ, công ty đã nhanh chóng xoá phân cảnh của D.O. Tuy nhiên, nam idol vẫn bị cư dân mạng Hàn “dí” không tha.

D.O. bị "dí" hình ảnh hút thuốc điện tử trong phòng chờ show âm nhạc

Đến tháng 1 năm nay, đàn em Haechan cũng dính lùm xùm tương tự. Haechan bị “soi” dùng thuốc lá điện tử trong phòng tập vũ đạo. Hình ảnh bị cắt từ video luyện tập của NCT 127. SM đã phải nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Đều là những idol nam nổi tiếng nhất thế hệ thứ 3, việc D.O. và Haechan bị bắt gặp dùng thuốc lá điện tử trong phòng kín bị Knet lên án mạnh mẽ.

Haechan (NCT) cũng vướng lùm xùm tương tự

Không chỉ gặp bão dư luận, cả hai còn phải đối diện với án phạt hành chính. Theo Đạo luật nâng cao sức khỏe quốc gia Hàn Quốc, các tòa nhà văn phòng, nhà máy và tòa nhà hỗn hợp có tổng diện tích sàn từ 1.000 m2 trở lên được chỉ định là khu vực cấm hút thuốc trong toàn bộ cơ sở. Nếu hút thuốc trong nhà ở khu vực cấm, người có hành vi này sẽ bị phạt tiền lên tới 100.000 won (1,8 triệu đồng).

Cả D.O.

... và Haechan bị đệ đơn khiến nại và đóng phạt vì hút thuốc lá điện tử trong phòng kín

Theo đó, D.O. và Haechan đã bị đệ đơn khiến nại và đóng phạt vì hút thuốc lá điện tử trong phòng kín. Con số đóng phạt theo đúng điều luật. Tuy không hút thuốc tại Hàn Quốc, nhưng Jennie cũng có nguy cơ bị xử phạt bởi vì đảo Capri, Ý có điều luật cấm tương tự. Hiện mọi động thái của nữ idol đều bị đặt vào tầm ngắm của cư dân mạng.