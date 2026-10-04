HURRYKNG lên hot search: 6000 bài Threads cho giao diện bảnh nhất chung kết Tinh Hà Say Hi

Tinh Hà Say Hi có nợ HURRYKNG một giải Best Dressed?

Tối 2/10, đêm công bố và trao giải Tinh Hà Say Hi chính thức diễn ra, khép lại hành trình của 24 Anh Trai sau một mùa giải kéo dài với hàng loạt màn trình diễn, bản hit và những khoảnh khắc thời trang gây chú ý. Trước khi sân khấu bước vào những diễn biến chính, thảm đỏ đã trở thành tâm điểm khi đông đảo nghệ sĩ xuất hiện, giao lưu cùng khán giả và truyền thông. Giữa một dàn 24 Anh Trai liên tục thay đổi tạo hình trong suốt 3,5 giờ của đêm chung kết, HURRYKNG lại là cái tên đặc biệt nổi bật trên Threads.

Từ trước, trong và sau đêm 2/10, khi Threads City đồng thời nóng lên bởi những tranh luận xoay quanh chuyên môn và giải thưởng, nam rapper lại chiếm phần lớn thảo luận ở một chủ đề nhẹ nhàng hơn nhưng cũng dễ gây sốt không kém: visual và thời trang.

HURRYKNG trong full look Gucci Primavera ở đêm chung kết Tinh Hà Say Hi vừa qua.

Cho tạo hình khép lại hành trình Tinh Hà Say Hi, HURRYKNG cùng stylist Lê Vi - người đồng hành với anh suốt 2 năm qua - lựa chọn một full look Gucci Primavera - bộ sưu tập mà nam rapper và nhà mốt đang tích cực quảng bá qua các hoạt động trong nước và Thái Lan thời gian gần đây. Nếu những bộ suit chỉn chu ở một đêm trao giải mang đến cảm giác trang trọng, HURRYKNG mang đến cái nhìn sắc lạnh, gợi cảm và có chủ ý. Kiểu tóc mới nâng tầm high fashion aura giúp chàng rapper tỏa sáng mọi góc máy trên sân khấu chung kết.

Sân khấu trực tiếp của show âm nhạc hot nhất mùa hè này là không gian không thể lý tưởng hơn để bộ đôi Gucci x HURRYKNG một lần nữa viral tự nhiên.

All-black nhưng vô cùng hiệu quả cho HURRYKNG với tóc mới bụi bặm hơn.

Bộ cánh xa xỉ được đầu tư nhất nhì đêm chung kết gọi tên HURRYKNG.

Không lâu sau khi những hình ảnh được chia sẻ, loạt bài đăng về HURRYKNG và tạo hình tại chung kết Tinh Hà Say Hi nhanh chóng hút tương tác, đưa chủ đề này lên vị trí Top 1 Trending Now với hơn 6.000 bài đăng. Phần lớn phản ứng tập trung vào diện mạo mới, kiểu tóc và màn kết hợp giữa HURRYKNG với stylist của anh.

- Ai là người đã làm stylist cho HURRYKNG trong đêm chung kết này, ban thưởng gấp!

- Đẹp trai điên đảo.

- HURRYKNG Top 100.

- Nên co giải The Best Glow Up cho HURRYKNG.

Ngoại hình của HURRYKNG là một trong những topic hot nhất đêm chung kết xung quanh những thảo luận về giải thưởng.

Những bài đăng với tương tác khủng, shout out stylist của HURRYKNG.

Cam thường, đoạn cut không làm khó nam rapper ở bất kỳ góc độ nào.

Một viral moment liên tục được netizen chia sẻ.

Màn glow up vượt trội của "2Khang" trước và sau tham gia vũ trụ Say Hi.

Nhìn lại xuyên suốt hành trình Tinh Hà Say Hi, cũng có thể thấy đây không phải một khoảnh khắc viral bất chợt. Sau khoảng 2 năm kể từ khi HURRYKNG bắt đầu được chú ý như một phát hiện mới cho địa hạt thời trang cao cấp, anh gần như đã xây dựng được một hình ảnh riêng: trẻ, cá tính, có chút nổi loạn nhưng đủ linh hoạt để bước vào những ngôn ngữ thẩm mỹ khác nhau, từ những tạo hình mang tinh thần streetwear, sexy đến những bộ cánh high fashion đòi hỏi vóc dáng và ngôn ngữ cơ thể. Nếu có một giải thưởng phụ cho hạng mục Best Dressed của chương trình, HURRYKNG và WEAN hoàn toàn có thể xem là hai địch thủ một 9 một 10.

2 full look Gucci ở tập đầu tiên và kết thúc chương trình.

Thành quả cho chuỗi bùng nổ này là sự kết hợp ăn ý giữa HURRYKNG và stylist Lê Vi. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi cách đây 2 năm, Lê Vi từng chia sẻ HURRYKNG là người có gout và khá "match vibe" với cô, nhờ đó quá trình làm việc thường diễn ra trong bầu không khí thoải mái, dù đôi lúc có những bất đồng nhỏ xảy ra. Sau 2 năm, những gì diễn ra trên sân khấu Tinh Hà Say Hi cho thấy sự hợp cạ không chỉ nằm ở cảm giác làm việc, mà đã được chuyển hóa thành một ngôn ngữ hình ảnh tương đối nhất quán.

Nếu hai tạo hình mở đầu và kết thúc cho Tinh Hà Say Hi là cái bắt tay thành công giữa HURRYKNG và Gucci, thì bộ cánh để lại dấu ấn nghệ thuật sâu đậm nhất mùa giải xứng đáng thuộc về bản hit Thêu Hoa Dệt Gấm.

Cho tiết mục này, ekip của anh đã chuẩn bị một thiết kế Áo dài the cách tân được custom thủ công. Sự kết hợp giữa tone màu tươi sáng, phom dáng đương đại và chi tiết thêu, đính tỉ mỉ đã tôn lên nét đẹp di sản trong một không gian âm nhạc hiện đại. Bộ cánh không chỉ hòa quyện hoàn hảo với verse hát đầy bất ngờ của HURRYKNG mà còn trở thành lớp lang quan trọng, góp phần làm nên thành công lớn cho concept của livestage này.

Bộ cánh cho bài hit Thêu Hoa Dệt Gấm của HURRYKNG đáp ứng

Không thể phủ nhận, HURRYKNG sở hữu những lợi thế trời cho để lột tả tinh thần thời trang cao cấp: chiều cao ấn tượng, tỷ lệ cơ thể lý tưởng, gương mặt cá tính và đặc biệt là khả năng biến đổi thần thái trước ống kính. Bên cạnh đó, yếu tố quyết định giúp anh bật lên nhanh chóng như một fashion icon hàng đầu trong dàn nam nghệ sĩ Gen Z hiện tại còn nằm ở fashion sense sẵn có.

HURRYKNG trong một người như thế.

Tư duy ấy cho phép HURRYKNG biến hóa linh hoạt chỉ trong vài giây: từ hình ảnh một anh trai gần gũi, vui vẻ và có phần "chill chill" ở đời thường sang một fashion boy lạnh lùng, làm chủ ống kính và tạo ra những moment gây bão. Màn thể hiện mãn nhãn tại đêm chung kết Tinh Hà Say Hi không chỉ mang về cho HURRYKNG hơn 6.000 bài thảo luận trên Threads mà còn tiếp tục bảo chứng cho vị thế ngày một rõ nét của anh trên hành trình phong cách.

Quý ông của GENTLEMAN.

Ảnh: Chụp màn hình, FBNV