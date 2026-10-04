Dương Tử mặc váy bầu đi tuần lễ thời trang?

Dù sở hữu danh tiếng quốc dân lớn, phong độ thời trang của Dương Tử vẫn là dấu hỏi lớn đối với công chúng.

Tái xuất Tuần lễ Thời trang Paris SS27, Dương Tử thu hút sự quan tâm của truyền thông Cbiz khi trở thành người phát ngôn mới của Givenchy thị trường Trung Quốc - tiếp quản vị trí từ Chương Nhược Nam. Động thái diễn ra trước thềm fashion week được xem là chiến lược quan trọng của nhà mốt Pháp, tận dụng độ nhận diện quốc dân mạnh mẽ của nàng tiểu hoa nhằm thúc đẩy doanh số. Để chào đón đại sứ mới, Givenchy dành cho cô đãi ngộ đặc biệt với một thiết kế mới từ BST Resort 2027.

Dương Tử xuất hiện tại show Givenchy SS27 sau khi trở thành Người phát ngôn thương hiệu mới thay thế Chương Nhược Nam.

Trái ngược với kỳ vọng về một màn "lột xác" rực rỡ sau khi thay thế Chương Nhược Nam, diện mạo của Dương Tử lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong quá khứ, nữ diễn viên từng không ít lần bị nhận xét là thiếu tinh tế khi chọn những bộ trang phục quá nhiều chi tiết rườm rà, dễ nuốt chửng vóc dáng nhỏ nhắn.

Màn kết hợp lần này với Givenchy tưởng chừng sẽ gỡ gạc hình ảnh, nhưng mẫu đầm babydoll vàng rực lại vô tình đưa nữ diễn viên bước vào vết xe đổ. Thiết kế xòe rộng như hình nón cùng vạt rủ khiến tổng thể trở nên lùng bùng, không những không tôn được chiều cao mà còn bị dân mạng ví von chẳng khác nào... đầm bầu.

Bên dưới các bài đăng cập nhật hình ảnh sự kiện, nhiều cư dân mạng đã để lại góp ý thẳng thắn:

"Đầm phom babydoll này hợp dáng mảnh mai, những ai tạng người tròn mặc nó dễ tạo cảm giác nhìn lùng bùng. Mà Dương Tử cảm giác không tự tin khép nép thế nào ấy, trong thời trang mà không tự tin là thiếu đi thần thái liền. Cô ấy muốn đi mảng thời trang mà không bị cười chê nữa thì tập tành nhiều vô, thuê thầy dạy cách tạo dáng cách đi đứng"; "Thật sự là không hợp với luxury brand chút nào"; "Thành thật mà nói, tạo hình này thực sự thiếu gu thẩm mỹ"...

Dù sở hữu danh tiếng quốc dân lớn, phong độ thời trang của Dương Tử vẫn là dấu hỏi lớn đối với công chúng.

Loạt ảnh Dương Tử tại sự kiện qua ống kính Getty Images:

Bên cạnh đó, netizen xứ Trung nhanh chóng đặt lên bàn cân so sánh giữa hình ảnh đã qua chỉnh sửa do ekip công bố và những khoảnh khắc chụp lại từ video. Nếu ảnh studio giúp bộ đầm trông có vẻ chỉn chu, phẳng phiu hơn thì dưới góc quay cam thường tại sự kiện, chất liệu đầm lại thiếu độ phẳng phiu. Hình ảnh thực tế tại sự kiện cũng cho thấy, dáng đi của Dương Tử kém thanh thoát, chưa thực sự làm chủ được bộ trang phục cao cấp.

Sự khác biệt giữa ảnh studio đã qua retouch (trái) và hình ảnh thực tế cắt từ video.

Dáng đi của Dương Tử bị chê thiếu mượt mà khiến trang phục bị ví như váy bầu.

Tone vàng sáng cùng thiết kế babydoll của thiết kế Givenchy còn khiến dân tình liên tưởng đến chiếc túi nilon vàng từng bùng nổ truyền thông của Trương Tịnh Nghi hồi tháng 3. Thời điểm đó, món đồ này được sử dụng làm đạo cụ của Trương Tịnh Nghi tại Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh nhưng khiến công chúng nhầm tưởng là mẫu "túi rác" nghìn đô của Balenciaga. Giờ đây, khi chiếc váy vàng của Givenchy xuất hiện trên người Dương Tử lại tạo ra sự trùng hợp trớ trêu.

Phom dáng xòe rộng và tone màu vàng của Givenchy bị nhận xét giống "túi nilon Balenciga" từng gây sốt của Trương Tịnh Nghi.

Được Givenchy chọn mặt gửi vàng để gánh vác mảng truyền thông tại thị trường tỷ dân là một bước tiến mới trong hành trình thời trang của Dương Tử. Tuy nhiên, để thực sự chinh phục làng mốt cao cấp và thuyết phục được số đông công chúng, hoa đán này rõ ràng vẫn cần đầu tư nhiều hơn vào việc định hình phong cách cá nhân cũng như cải thiện thần thái trước ống kính.

Ảnh: Weibo, Getty Images.