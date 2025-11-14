Hương Giang vấp tranh cãi tại Miss Universe

Trong khuôn khổ hoạt động của Miss Universe 2025, phần trình diễn swimsuit diễn ra hôm nay nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Miss Universe Vietnam - Hương Giang xuất hiện trong layout bikini cam rực rỡ, khoe trọn body khi trình diễn.

Tuy vậy, song song với những lời khen, mạng xã hội cũng bùng lên loạt tranh luận trái chiều. Một bộ phận netizen nhận xét biểu cảm của Hương Giang hôm nay kém tự tin, thần sắc lộ dấu hiệu mệt mỏi và chưa thật sự bứt phá so với kỳ vọng. Nhiều bình luận còn cho rằng phần tạo dáng và cách đánh tay của cô chưa sắc nét, khiến tổng thể phần thi giảm hiệu ứng.

Phần thi swimsuit của Hương Giang tại Miss Universe 2025

Fan sắc đẹp dấy nhiều tranh cãi về phong độ của Hương Giang, đầu tiên là ánh mắt chưa đủ tự tin

Luồng ý kiến trái chiều tiếp tục leo thang khi cộng đồng mạng so sánh và bàn luận về phong độ của Hương Giang trong từng khoảnh khắc. Một số khán giả cho rằng địa hình khá gồ ghề nên chọn cách trình diễn an toàn là vừa vặn. Cũng có fan sắc đẹp mong Miss Universe Vietnam sẽ bứt phá hơn cho chặng đua cuối.

Loạt ý kiến của fan sắc đẹp khi theo dõi Hương Giang: "Đi vậy là mượt rồi, chờ bùng nổ hơn nữa", "Ai đi thi cũng run thôi nhưng nhìn chung là ổn", "Tuy ủng hộ thật nhưng xem xong chưa thấy wow lắm", "Sao tay chân của Hương Giang cứ đơ đơ kiểu gì", "Ánh mắt cần tập trung một điểm thôi Hương Giang ơi, hơi thiếu tự tin", "Hơi có chút thất vọng nha", "Chắc ém skill nữa hả?"...

Bên cạnh nhiều lời khen, các fan cho rằng tay chân của Hương Giang chưa đủ lực, đánh tay khi bước chân còn lỏng lẻo

Đây không phải lần đầu Hương Giang vấp phải tranh luận vì phần thi của mình. Trước đó, vào tối 5/11, trong sự kiện họp báo ra mắt thí sinh, Hương Giang xuất hiện trong chiếc đầm cúp ngực ánh bạc ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng bờ vai gợi cảm. Thiết kế đính kết tinh xảo giúp cô nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

Tuy nhiên, màn ra mắt của Hương Giang lần này lại gây tranh luận trong cộng đồng sắc đẹp Việt. Theo nhiều khán giả, phần make up của nàng hậu trong buổi ra mắt chưa thực sự "ăn điểm" như những lần trước. Lớp nền và đặc biệt là phần chân mày được kẻ đậm khối, khiến gương mặt của Hương Giang trông đơ và thiếu sức sống. Một số bình luận cho rằng layout trang điểm trước đó trông tự nhiên, tươi sáng và hợp gương mặt hơn.

Không chỉ vậy, phần catwalk của Hương Giang cũng được khán giả mang ra bàn luận. Nhiều ý kiến nhận xét cô di chuyển hơi cứng, thiếu sự tự tin và hơi loạng choạng đôi chút. Một số người cho rằng có thể nàng hậu vẫn còn run hoặc chưa quen sân khấu quốc tế nên chưa thể hiện hết phong độ.

Phần hô tên và trình diễn dạ hội ngày họp báo ra mắt truyền thông của Hương Giang

Những ngày qua, Hương Giang liên tục ghi điểm tại Miss Universe 2025 với phong độ ổn định và phong cách thời trang ấn tượng. Mỗi lần xuất hiện, Hương Giang đều chọn những bộ cánh được đầu tư kỹ lưỡng, khi thì nhẹ nhàng khi thì thanh lịch, quyến rũ.

Đặc biệt, thần thái tự tin và khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh giúp Hương Giang nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được truyền thông quốc tế chú ý. Tuy nhiên, sau các phần thể hiện vừa qua, nhiều fan kỳ vọng Hương Giang sẽ năng lượng và toả sáng hơn nữa, nhất là khi 2 đêm thi quan trọng chuẩn bị diễn ra.