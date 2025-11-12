Tình thế nguy hiểm của Hương Giang tại Miss Universe

Cuộc thi Miss Universe 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút với loạt bảng xếp hạng dự đoán từ các chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Mới đây, Sash Factor - một trong những chuyên trang sắc đẹp có tiếng - đã công bố bảng dự đoán thứ hạng sau gần 2 tuần cuộc thi bắt đầu.

Đáng chú ý, đại diện Miss Universe Vietnam - Hương Giang - chỉ dừng ở vị trí thứ 18, khiến người hâm mộ trong nước không khỏi lo lắng. Còn Top 5 được Sash Factor lựa chọn là Venezuela, Thái Lan, Philippines, Bờ Biển Ngà và Bangladesh.

Thứ hạng của Hương Giang trong bảng dự đoán của chuyên trang Sash Factor

Từ đầu hành trình Miss Universe đến nay, Hương Giang đã ghi dấu ấn bằng phong độ ổn định: thần thái tự tin, khả năng giao tiếp tốt, cùng loạt màn xuất hiện chỉn chu tại các hoạt động bên lề. Nhiều fan quốc tế cũng dành lời khen cho phong cách trình diễn, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp và sự thân thiện của người đẹp Việt. Tuy nhiên, trái ngược với sự ủng hộ từ khán giả, đánh giá của truyền thông quốc tế lại khá khiêm tốn.

Trước Sash Factor, chuyên trang Missosology cũng công bố bảng xếp hạng dự đoán. Trong danh sách gồm 30 thí sinh nổi bật, Hương Giang xuất hiện ở vị trí Top 14, bên cạnh loạt đối thủ sừng sỏ như Philippines, Colombia, Croatia, Puerto Rico hay Thailand (Top 5). Đây cũng là thứ hạng rất cao, vượt trội hơn hẳn so với các đại diện chuyển giới trước ở Miss Universe.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology cũng dự đoán Hương Giang vị trí ngoài top 10

Việc Hương Giang không góp mặt trong nhóm dẫn đầu dù có phong độ ổn định khiến cộng đồng fan Việt không khỏi tiếc nuối. Một số ý kiến cho rằng Hương Giang đang bị "đánh giá thấp hơn thực lực", trong khi nhiều người khác cho rằng chuyên trang sắc đẹp quốc tế thường có tiêu chí riêng và bảng dự đoán chưa thể hiện đầy đủ năng lực của thí sinh.

Dù vậy, thứ hạng hiện tại hoàn toàn không quyết định kết quả chung cuộc. Đây mới chỉ là những đánh giá mang tính tham khảo trước thềm hai đêm thi quan trọng - bán kết và chung kết Miss Universe 2025. Đây mới là lúc các thí sinh có cơ hội "bung sức", thể hiện toàn diện nhất về kỹ năng sân khấu, ứng xử và phong thái.

Người hâm mộ Việt Nam vẫn đang đặt nhiều kỳ vọng vào màn bứt phá của Hương Giang trong chặng cuối cùng, tin tưởng cô sẽ tiếp tục phát huy phong độ, tỏa sáng và mang về thành tích đáng tự hào cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Fan sắc đẹp Việt kỳ vọng Hương Giang sẽ có thành tích tốt ở Miss Universe 2025

Từ khi sang Thái Lan dự thi Miss Universe 2025, Hương Giang đã kịp "biến hình" với loạt layout khiến khán giả quốc tế đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác - khi thì quyến rũ, nữ tính với váy dạ hội lấp lánh; lúc lại cá tính, sang chảnh với suit mạnh mẽ.

Không chỉ ghi điểm ở phần nhìn, Hương Giang còn gây thiện cảm mạnh mẽ nhờ khả năng giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, tự tin tương tác cùng truyền thông và đại diện các nước. Trong những video được chia sẻ, người đẹp luôn giữ thái độ thân thiện, chuyên nghiệp và khéo léo trong cách trả lời, giúp cô dần được khán giả quốc tế nhận diện và nhớ đến nhiều hơn.