Hưng Yên: Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được hơn 63 triệu đồng từ người lạ, người đàn ông lập tức báo công an

Mới đây, vào sáng ngày 12/4/2025, chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1988, trú tại phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã chuyển nhầm số tiền 63.350.000 đồng vào tài khoản của người lạ mang tên "DAO MANH CUONG". Khi biết mình chuyển nhầm tiền, chị Loan rất hoang mang, lo lắng vì không biết người nhận là ai, ở đâu, do là ngày nghỉ nên chị cũng không thể liên hệ với ngân hàng để nhờ giúp đỡ, nên chị đã nghĩ sẽ khó lấy lại số tiền trên.

Cùng thời điểm đó, anh Đào Mạnh Cương, sinh năm 1996, trú tại thôn 4, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nhận được số tiền 63.350.000 đồng từ tài khoản lạ chuyển vào số tài khoản của mình, Anh Cương khi đó cũng rất hoang mang. Sau khi xác định không phải người thân mình chuyển tiền, anh đã đến Công an xã Thuần Hưng để báo cáo sự việc.

Chị Loan bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn Công an xã Thuần Hưng và anh Cương đã giúp chị nhận lại được số tiền. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Ngay sau khi nhận được thông tin của anh Cương, Trung tá Đào Văn Khoái - Phó trưởng Công an xã đã liên hệ với ngân hàng để giúp xác minh số tài khoản chuyển nhầm tiền cho anh Cương. Sau khi xác minh, xác định chị Loan là người chuyển nhầm tiền cho anh Cương, Công an xã Thuần Hưng đã liên hệ với chị Loan đến trụ sở Công an xã để nhận lại số tiền trên.

Ngày 14/4/2025, trước sự chứng kiến của đại diện Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Thuần Hưng, anh Cương đã trao trả toàn bộ số tiền 63.350.000 đồng cho chị Loan.