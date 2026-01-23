Huế phát triển đô thị di sản dựa trên ba trụ cột chiến lược

Huế xây dựng đô thị di sản xanh, thông minh, giàu bản sắc, vừa bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn mới. Ảnh: Anh Phong

Theo định hướng phát triển giai đoạn tới, Huế tập trung triển khai chiến lược dựa trên ba trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế di sản, trong đó công tác trùng tu, bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa, đặc biệt là các di sản được UNESCO vinh danh, được đặt song hành với khai thác giá trị phục vụ du lịch và dịch vụ. Cách tiếp cận này nhằm chuyển hóa di sản từ giá trị tĩnh sang nguồn lực phát triển bền vững.

Trụ cột thứ hai là xây dựng hệ sinh thái du lịch và công nghiệp văn hóa. Huế tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù dựa trên lợi thế di sản, văn hóa, cảnh quan sinh thái, kết hợp thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế đêm và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách, từng bước định vị Huế là điểm đến văn hóa hàng đầu khu vực.

Từng bước định vị Huế là điểm đến văn hóa hàng đầu khu vực. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Trụ cột thứ ba là phát huy con người và bản sắc văn hóa Huế. Thành phố chú trọng vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, sáng tạo, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Huế trong đời sống đương đại.

Với định hướng phát triển dựa trên ba trụ cột chiến lược, Huế kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đô thị di sản xanh, thông minh, giàu bản sắc, vừa bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn mới.