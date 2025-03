HPV không chỉ gây ung thư cổ tử cung - Những sự thật ai cũng cần biết!

Với những con số đáng báo động này, liệu mỗi người đã thực sự hành động để bảo vệ bản thân?

HPV có thể phòng tránh - Chủ động dự phòng là chìa khóa!

Nhiễm HPV cực kỳ phổ biến trên toàn thế giới, nhưng có thể chúng ta vẫn chưa hiểu đầy đủ về chúng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 8 trong10 người có hoạt động tình dục sẽ có nguy cơ nhiễm HPV vào một thời điểm nào đó trong đời. Phần lớn các trường hợp nhiễm thường không có triệu chứng và có thể lây nhiễm cho người khác ngay cả khi họ không có dấu hiệu hoặc triệu chứng nào. Đặc biệt, dù nguy hiểm nhưng vi rút này hoàn toàn có thể phòng tránh được.

Gần 100% trường hợp ung thư cổ tử cung gây ra bởi HPV, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ 5 ở phụ nữ từ 15 - 44 tuổi. Theo báo cáo của Globocan 2022, Việt Nam có khoảng 4.612 ca mắc mới và 2.571 ca tử vong do ung thư cổ tử cung mỗi năm. Dù đã có nhiều nỗ lực để nâng cao nhận thức về HPV, nhưng tỷ lệ dự phòng và tầm soát ung thư do HPV vẫn còn thấp.Theo điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2021, chỉ 12% phụ nữ và trẻ em gái từ 15-29 tuổi tại Việt Nam được dự phòng HPV, trong khi tỷ lệ sàng lọc ung thư cổ tử cung ở phụ nữ 30-49 tuổi chỉ đạt 28%.

Điều này cho thấy, dù đã có giải pháp phòng vệ hiệu quả, vẫn còn rất nhiều người chưa hành động.

Tuy nhiên, HPV không chỉ ảnh hưởng đến phụ nữ. Ở nam giới, HPV là nguyên nhân của 89% ung thư hậu môn, và có thể gây nhiều bệnh lý khác như mụn cóc sinh dục, hay sùi mào gà, với tỷ lệ mắc mới ở nam giới cao nhất ở độ tuổi 25 - 29 (theo nhiều kết quả nghiên cứu).

Có thể thấy, HPV đang âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng triệu người, nhưng nhiều người có thể vẫn chưa thực sự hiểu rõ hoặc chủ động dự phòng. Đã đến lúc chúng ta cần một chiến dịch mạnh mẽ để nâng cao nhận thức cộng đồng, khơi gợi tinh thần hành động và lan tỏa trách nhiệm bảo vệ sức khỏe. Chính vì thế, chiến dịch truyền thông toàn quốc 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV' ra đời, như một lời kêu gọi mạnh mẽ: Hành động bảo vệ sức khỏe hôm nay chính là bảo vệ tương lai của cộng đồng.

Nhưng làm thế nào để mọi người thực sự quan tâm và thay đổi nhận thức về HPV? Câu trả lời sẽ có tại một sự kiện đặc biệt sắp diễn ra tại Hà Nội!

Đến lúc nhìn rõ về HPV qua lăng kính công nghệ và hành động cho chính mình

Khi những con số về HPV không còn là những dữ liệu khô khan mà trở thành lời cảnh báo nghiêm trọng, chúng ta nhận ra rằng thời điểm hành động đã đến. Không chỉ ngành y tế, mà mỗi cá nhân và cộng đồng đều phải lên tiếng, chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân.

Triển lãm công nghệ AI về phòng vệ HPV, diễn ra vào ngày 29-30/3/2025 tại Hà Nội, đánh dấu bước mở đầu quan trọng cho chiến dịch truyền thông cộng đồng 'Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV'. Đây không chỉ là sự kiện trải nghiệm công nghệ tiên tiến, mà còn là bước đầu trong hành trình thay đổi nhận thức, với phương thức tiếp cận trực quan, sinh động và hoàn toàn mới.

Lần đầu tiên, người tham dự sẽ được trải nghiệm không gian kết hợp giữa AI, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và mô phỏng tương tác, từ đó hiểu rõ cơ chế lây lan của HPV, nhận diện những hiểu lầm phổ biến và tìm thấy cách phòng vệ phù hợp cho bản thân. Những khu vực như "Mê cung sự thật", "Trạm sạc bứt tốc", hay phần giao lưu cùng đại sứ AI Minah sẽ mang đến một cách nhìn mới mẻ, gần gũi và dễ tiếp cận về HPV.

Không dừng lại đó, sự kiện còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta, rằng phòng vệ HPV không phải là hành trình của riêng ai. Chỉ khi mỗi cá nhân chủ động hành động, từ việc tìm hiểu, chia sẻ, đến bảo vệ bản thân và người thân, chúng ta mới thật sự có thể cùng nhau tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, vững vàng trước nguy cơ từ HPV.

Hãy bắt đầu hành trình phòng vệ của bạn tại Triển lãm công nghệ AI về phòng vệ HPV – cột mốc khởi mở đầu cho chiến dịch cộng đồng đầy cảm hứng. Thông tin về phòng vệ HPV và Chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" tại: hpv.vn/chien-dich-toan-quoc

