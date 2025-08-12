Hot: Ronaldo chính thức cầu hôn Georgina!

Đêm 11/8, người mẫu sexy Georgina đã đăng tải loạt ảnh trên Instagram, xác nhận tin vui sau chín năm gắn bó và nhiều tháng rộ tin đồn kết hôn với siêu sao bóng đá Ronaldo. Cầu thủ 40 tuổi cuối cùng cũng ngỏ lời cầu hôn bạn gái, khép lại chuỗi ngày mong chờ của người hâm mộ. Georgina đăng ảnh hai bàn tay đặt lên nhau, nổi bật với chiếc nhẫn kim cương to khổng lồ đeo ở ngón áp út, cùng lời dẫn gây chú ý: "Vâng, em đồng ý".

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez công khai chuyện đính hôn, nàng WAG WAG khoe chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trên ngón áp út

Trước đó, Georgina từng đeo một chiếc nhẫn kim cương khác nhưng cặp đôi chưa từng công khai chuyện đính hôn. Tháng trước, dân tình đã "đoán già đoán non" khi cô chia sẻ bữa tối theo chủ đề cô dâu với hàng loạt chi tiết lãng mạn: gối thêu chữ C-G, ban nhạc sáu thành viên và những lẵng hoa trắng tinh khôi. Trên tay Georgina lúc đó cũng xuất hiện một chiếc nhẫn sáng rực trên ngón áp út, làm dấy lên nghi vấn về một lễ đính hôn bí mật.

Cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha cuối cùng đã ngỏ lời cầu hôn sau chín năm bên nhau và sau nhiều tháng dính tin đồn bí mật kết hôn

Ngay khi tin tức được xác nhận, bạn bè nổi tiếng đồng loạt gửi lời chúc mừng. Lauren Sanchez Bezos bình luận: "Thật vui cho bạn". WAG Taylor Ward viết: "Tuyệt vời, xin chúc mừng". Charlotte Tilbury gửi gắm: "Em yêu, tin tuyệt vời quá! Chúc mừng hai bạn với thật nhiều tình yêu". Piers Morgan cũng không quên nhắn: "Tin tuyệt vời! Xin chúc mừng cả hai"...

Những người bạn nổi tiếng của Georgina và Ronaldo đã chúc mừng cặp đôi

Điều thú vị là chỉ tháng trước, Ronaldo từng chia sẻ trên Netflix lý do vì sao chưa cưới: "Tôi luôn nói với cô ấy, 'khi chúng ta hợp nhau'. Có thể là một năm, sáu tháng, hoặc một tháng. Tôi chắc chắn 1000% điều đó sẽ xảy ra".

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2016, hiện có hai con gái Alana (7 tuổi) và Bella (2 tuổi). Georgina cũng là mẹ kế của ba con riêng Ronaldo. Trong chương trình thực tế I Am Georgina, người mẫu 31 tuổi tiết lộ cô thường bị bạn bè trêu chọc: "Khi nào cưới đây?". Từ khi bài hát The Ring Or When của Jennifer Lopez ra mắt, họ còn hát trêu mỗi lần gặp. Georgina chỉ cười: "Chuyện đó không phải do tôi quyết định".

Dù chưa cưới, CR7 vẫn nhiều lần gọi Georgina là "vợ" trước công chúng. Tại Lễ trao giải ở Dubai năm ngoái, anh nói: "Thật vinh dự khi giành chiếc cúp này. Con trai cả của tôi cũng có mặt ở đây, vợ tôi (Georgina - PV) cũng có mặt". Trong vlog đăng tháng 8, Ronaldo tiếp tục dùng cách gọi này, thậm chí xuất hiện cùng Georgina với nhẫn cưới trên tay.

Trên podcast WHOOP, khi nói về thói quen buổi sáng, CR7 kể: "Tôi uống cà phê, trò chuyện với con và với vợ trước khi bắt đầu ngày mới".

Hiện Ronaldo đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại Saudi Arabia, nên cả hai đang tận hưởng cuộc sống tại thủ đô Riyadh.

Người hâm mộ đồn đoán cặp đôi đã đính hôn vào tháng trước, sau khi người mẫu sexy chia sẻ hình ảnh bữa tối theo chủ đề cô dâu, kèm theo gối hình trái tim

