Hot lại vụ bác sĩ khẳng định BLACKPINK "dao kéo" nhưng lập luận liệu có đáng thuyết phục?

Sau thành công vang dội của 2 đêm diễn Born Pink tại Hà Nội, sức nóng của BLACKPINK đã phủ sóng mọi mặt trận, trở thành tâm điểm bàn tán của đông đảo cộng đồng mạng. Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ thì nhan sắc xinh đẹp, hoàn hảo của girlgroup nhà YG cũng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Do đó, một nhận định về việc phẫu thuật thẩm mỹ của BLACKPINK bất ngờ được "đào lại".

BLACKPINK gây sốt với 2 đêm diễn Born Pink tại Hà Nội

Cụ thể, đoạn video phân tích gương mặt của BLACKPINK do Charles S.Lee - bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng được đào tạo tại trường y Đại học Washington (St. Louis, nơi ra đời của Hội đồng Phẫu thuật Thẩm mỹ Hoa Kỳ) thực hiện đang thu hút sự chú ý của dân tình. Ông hiện giữ chức vụ Phó Giáo sư Trợ lý Lâm sàng, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Đại học Quốc gia Seoul và mở phòng khám tư nhân ở Beverly Hills, California.

Theo Charles S.Lee, 4 cô gái đều đã "đụng chạm" dao kéo để có được diện mạo như hiện tại. Nhận định này của ông nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì quá chủ quan, bất hợp lý.

Charles S.Lee khẳng định BLACKPINK đều phẩu thuật thẩm mỹ

Rosé

Với Rosé, chuyên gia thẩm mỹ cho rằng cô đã can thiệp dao kéo phần mắt và mũi để có được gương mặt hoàn hảo như hiện tại. Tuy nhiên, ông lại chỉ đưa ra dẫn chứng hình ảnh thời kỷ yếu không makeup từ thời còn đang ở tuổi dậy thì và ảnh đã được makeup kỹ càng sau vài năm debut. Nhiều người cho rằng dẫn chứng này không thuyết phục bởi đa phần gương mặt con gái thời tuổi teen vẫn còn nhiều "baby fat", chưa thanh thoát nhất. Với người có mí lót giống Rosé thì ở thời điểm đó nhìn sẽ giống như mắt 1 mí. Nhưng sau khi trưởng thành, mặt bớt "baby fat" thì phần mí lót sẽ hiện ra rõ hơn, cộng thêm các thủ thuật kích mí khi makeup thì việc Rosé hiện tại nhìn như có 2 mí rõ ràng là điều dễ hiểu.

So sánh với những hình ảnh mặt mộc, mí mắt của Rosé vẫn giống với thời trước khi ra mắt. Còn phần mũi của cô nàng so với hình ảnh trong quá khứ không có nhiều sự khác biệt, có chăng là do được tạo khối kỹ lưỡng hơn mà thôi!

Mí mắt của Rosé vẫn khá nhỏ khi để mặt mộc bởi cô là người có mí lót đặc trưng chứ không phải 2 mí to rõ

Jennie

Ngoài khuôn mặt bớt "babyface" hơn, đường nét Jennie vẫn y như hồi nhỏ

Về Jennie, bác sĩ thẩm mỹ Charles S.Lee cho rằng cô đã động chạm dao kéo để cải thiện bọng mắt dưới nhưng lại không đưa ra được dẫn chứng cụ thể. Thậm chí 2 ảnh ông chọn để so sánh vốn không có gì khác biệt. Hơn nữa, vấn đề về bọng mắt hoàn toàn có thể xử lý được bằng "bàn tay vàng" của thợ trang điểm.

Bọng mắt dưới của Jennie vẫn rõ khi để mặt mộc

Jisoo

Người hâm mộ cho rằng ảnh Charles S.Lee chọn Jisoo còn quá nhỏ nên các đường nét chưa được "trổ mã" như sau khi dậy thì

Là thành viên có gương mặt đẹp nhất BLACKPINK nhưng Jisoo vẫn không vượt qua được "cửa ải" của Charles S.Lee. Ông cho rằng chiếc mũi của nữ idol rất đáng ngờ: "Khó có chiếc mũi nào như vậy khi trang điểm hay tiêm filler, chỉ có thể là nâng mũi implant. Không có sống mũi nào tự nhiên mà lại thẳng như thế này".

Nhận xét này được cho là cực kỳ vô lý vì có rất nhiều mỹ nhân xứ Hàn sở hữu sống mũi thẳng tự nhiên mà không cần đụng chạm dao kéo, đơn cử như Han Ga In, Min Hyo Rin, Seo Ye Ji... Hơn nữa, chị cả BLACKPINK đã nổi tiếng với nhan sắc nữ thần qua nhưng tấm hình pre-debut nên nhận định chủ quan mà không có bằng chứng của Charles S.Lee khiến người hâm mộ cảm thấy khiên cưỡng.

Jisoo đã có khí chất nữ thần từ những hình ảnh pre-debut

Lisa

Đặc biệt, với trường hợp của Lisa, vị bác sĩ này cho rằng nữ thần tượng người Thái đã "lạm dụng" dao kéo nhiều nhất nhóm từ mở góc mắt, sửa mũi, cắt mí, thu gọn chiều dài nhân trung, nâng cằm. Thế nhưng, hình ảnh ông đưa ra lại khá phiến diện vì cũng khoảnh khắc đó mà góc chụp khác, mũi của "cỗ máy nhảy" BLACKPINK không khác biệt nhiều so với hiện tại. Khi để mặt mộc hoặc qua góc nghiêng, mũi của Lisa vẫn có phần tròn trịa không khác gì quá khứ.

Hình ảnh Charles S.Lee đưa ra được cho là do góc chụp dìm vì cũng cùng khoảnh khắc đó, đường nét của Lisa khá giống với hiện tại (ảnh bên phải)

Phần mũi của Lisa hiện tại vẫn vậy, giống với khoảnh khắc xưa kia

Nhiều ý kiến cho rằng điều làm BLACKPINK trở nên khác biệt so với những hình ảnh trong quá khứ là do góc ảnh cũng như công nghệ trang điểm hiện đại, tiên tiến của Hàn Quốc chứ chưa có đủ bằng chứng thuyết phục để khẳng định việc phẫu thuật thẩm mỹ. Ai đã từng tham gia các khoá học makeup hay chỉ cần chăm "cày" các video của hot girl xứ Hàn, hot girl Douyin hẳn sẽ biết son phấn có "ma thuật" vi diệu tới mức nào. Hơn nữa, theo SCMP, YG Entertaiment cũng không cho phép nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trước khi ra mắt nên những "cáo buộc" cho rằng 4 nàng Hắc Hường đã chỉnh sửa nhan sắc lại càng khó để tin.