HOT: Anh Trai Say Hi đăng đàn về concert 5 ngay giữa đêm!

Khuya 13/12, fanpage Anh Trai Say Hi khiến dân tình náo loạn khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với 6 chữ: "Concert 5, Anh Trai Say Hi". Status "đánh úp" lúc giữa đêm càng gây xôn xao khi dưới phần bình luận, "người nắm quyền" fanpage Anh Trai Say Hi cho biết: "Admin real đây mọi người ơi. Lén anh Trí Sơn (JSOL) lên đăng bài lúc nửa đêm mà sợ ảnh xóa bài quá".

Bài đăng "úp mở" về concert 5 của Anh Trai Say Hi nhanh chóng đạt lượng tương tác khủng trên MXH. Dù bán tín bán nghi về hint concert 5 nói trên, song các netizen vẫn bàn tán rôm rả về thời gian cũng như đề xuất địa điểm hy vọng 30 Anh Trai sẽ đổ bộ nếu như thông tin về concert 5 là "chuẩn". Tuy nhiên, JSOL được tiết lộ đang nắm quyền quản lý fanpage. Do đó, theo nhiều người, thông tin liên quan đến concert 5 chưa chắc là chính xác, vẫn phải chờ BTC có thông báo chính thức. 1 số khán giả còn cho rằng chính JSOL đang tự biên tự diễn, "gài" NSX về concert 5. Dù mới chỉ là đồn đoán nhưng khả năng về 1 concert thứ 5 sẽ được diễn ra là hoàn toàn có thể, bởi thành công vang dội của những đêm diễn vừa qua.

Fanpage Anh Trai Say Hi khiến cư dân mạng rần rần vì dòng status úp mở

JSOL là người đang nắm quyền quản lý fanpage nên thông tin về concert 5 vẫn chưa thể chắc chắn có phải "tin chuẩn" không

Anh Trai Say Hi đã tổ chức 2 đêm concert ở TP.HCM. Đêm đầu tiên diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và đêm thứ hai được tổ chức ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. 2 đêm concert của Anh Trai Say Hi ở TP.HCM thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trên sân khấu, dàn sao nam gen Z đã mang đến những bản hit đình đám trong khuôn khổ của chương trình với phiên bản nâng cấp hơn. Cũng trong đêm concert thứ 2, tận dụng sức nóng cũng như ekip, cơ sở vật chất sẵn có, BTC đã thông báo 30 Anh Trai sẽ có thêm đêm diễn tại Hà Nội.

Tại Hà Nội, concert Anh Trai Say Hi được tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình, với 2 đêm 7 và 9/12. Khi tới Thủ đô, các Anh Trai liên tục có các hoạt động giao lưu, diễu hành, tham quan địa điểm lịch sử. Theo đó, các nghệ sĩ đã ghé Nhà Hát Lớn, diễu hành bằng xe buýt 2 tầng quanh đường phố, viếng và dâng hương ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu ở Trung Ương Đoàn Thanh Niên và Nhà truyền thống Báo Nhân Dân. Cách tổ chức chỉn chu của ekip, lịch trình giao lưu bài bản đến không khí do các fan tạo ra khiến cho sự kiện đổ bộ Hà Nội của dàn Anh Trai Say Hi không thua gì sự kiện quốc tế.

Anh Trai Say Hi đã tổ chức 4 đêm concert thành công và hoành tráng không thua gì sân khấu quốc tế

Các Anh Trai đi đến đâu fan tập trung "đu idol", cổ vũ đông nghẹt đến đó

Quan trọng hơn cả, sức nóng của Anh Trai Say Hi giúp các nghệ sĩ bước ra từ chương trình ai cũng đều nhận được sự săn đón của đông đảo người hâm mộ. Các sao nam cũng thu về lượng fan mới hùng hậu, sẵn sàng support thần tượng hết mức. Sau khi gameshow khép lại, nhiều Anh Trai đã tổ chức các buổi giao lưu, fan meeting và sự kiện nào cũng thu hút hàng trăm, nghìn người hâm mộ tham dự. Chưa hết, văn hóa "đu idol nội địa" cũng bùng nổ khi loạt show có sự xuất hiện của các Anh Trai đều đông nghẹt khán giả đến cổ vũ.