Bức ảnh khiến Trấn Thành "chết lặng và thấy nhục" ở concert Anh Trai Say Hi

Tối 9/12, đêm concert thứ 2 của Anh Trai Say Hi đã chính thức diễn ra tại Hà Nội, đây cũng là hoạt động cuối cùng trong hành trình của 30 anh trai tại đây. Vì thế, dù là thứ 2 đầu tuần nhưng lượng khán giả kéo đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình không hề thua kém đêm 7/12. Ngoài màn tỏa sáng của 30 anh trai thì một nhân vật không thể thiếu, tạo nên sự thành công của Anh Trai Say Hi chính là MC Trấn Thành. Nam MC được khen ngợi vì khả năng dẫn dắt, kết nối 30 anh trai với 30 cá tính khác nhau.

Đứng giữa "vũ trụ visual", Trấn Thành cũng có những áp lực riêng về ngoại hình. Khi mở đầu chương trình, nam MC hài hước dặn dò khán giả: "Đề nghị các bạn đứng gần tôi đừng quay từ nọng tôi chĩa lên ạ, tôi sẽ đứng yên cho các bạn quay vài giây".

Và cái kết là "team qua đường" cũng đáp ứng đúng yêu cầu của Trấn Thành, quay không thấy "nọng" nhưng điểm nhấn lại rơi vào chiến bụng "bé mỡ". Trong ảnh chưa qua chỉnh sửa, Trấn Thành lộ rõ dấu hiệu tăng cân, chiếc bụng lòi ra khỏi bộ đồ "phản chủ".

Trấn Thành tiếp tục giữ vai trò MC dẫn dắt trong đêm thứ 4 của concert Anh Trai Say Hi

Dù đã dặn dò nhưng Trấn Thành bị "team qua đường" tóm khoảnh khắc không đỡ nổi

Không chỉ góc nghiêng, ở góc chính diện thì Trấn Thành cũng tăng cân thấy rõ

Ngay khi concert đang diễn ra, Trấn Thành đã phải đăng đàn trên trang cá nhân đầy hài hước: "Tôi chết lặng, kêu mấy bà fan đừng chụp nọng, mấy bả chụp bụng. Lịm luôn". Sau đó, nam MC còn lầy lộ tự photoshop "bóp eo" giả trân để minh oan: "Do góc chụp thôi cả nhà. Hình bên phải mới là bụng thật của em ngoài đời. Em hận stylist giao bộ đồ này với con bé fan nào chụp hình này nha. Em ghi trong lòng, thòng trong dạ nha. Má ơi nó nhục". Bức ảnh khiến Trấn Thành "chết lặng và thấy nhục" này nhận được tương tác khủng trên mạng xã hội, chạm mức hơn 50 nghìn tương tác chỉ sau gần 1 giờ đăng tải.

Nam MC đã "nhanh như chóp" photoshop thành vóc dáng đồng hồ cát, điểm nhấn là chiếc eo nhỏ xíu

Đây không phải lần đầu Trấn Thành phải "than trời trách đất" liên quan đến cân nặng. Vốn là người thích ăn uống, mỗi khi đi quay cứ sơ hở là đặt đồ ăn khiến nam MC khó kiểm soát được cân nặng. Thời điểm làm phim Mai, Trấn Thành thừa nhận bản thân tăng 8 kg bởi vì quá stress: "Tôi làm phim, tôi bị stress vì suy nghĩ nhiều quá, đâu có ai muốn xảy ra. Người ta stress người ta ốm, còn tôi thì mập, không hiểu sao kỳ ghê. Tôi lên tầm 8 kg so với lúc trước khi quay phim".

Nam đạo diễn từng tiết lộ có thời điểm chỉ số cân nặng lên đến hơn 80 kg, sau đó giảm cân thành công rồi lại trở về thân hình tròn trịa. Có lúc, Hari Won thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc chồng hì hục tập luyện, còn tự nấu ăn để giảm cân tại nhà. Nam MC từng tập chơi cầu lông đến mức sứt móng chân vì mục đích mong muốn mau gầy. Thế nhưng, ngoại hình Trấn Thành không ổn định, vừa gầy lại không bao lâu thì sẽ tăng cân "có da có thịt" và bị dìm ngay và luôn.

Trấn Thành là một phần không thể thiếu làm nên thành công của Anh Trai Say Hi

Nam MC từng chia sẻ phải chăm chỉ tập luyện thể thao nhưng sau đó cũng không vượt qua sức hút khó cưỡng của đồ ăn. Cách xử lý của Trấn Thành trước những hình ảnh dìm vóc dáng được khán giả thích thú vì cực kỳ hóm hỉnh