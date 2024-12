Tình trạng "bất ổn" của dàn Anh Trai Say Hi

Vừa qua, chuỗi concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội đã khép lại vô cùng thành công. 2 đêm diễn thu hút hàng chục ngàn khán giả đến SVĐ Mỹ Đình, 30 Anh Trai đã mang đến show diễn hoành tráng, ấn tượng và nhiều cảm xúc. Dù đã kết thúc nhưng dư âm của 2 siêu concert này vẫn còn. Trên mạng xã hội vẫn thảo luận rôm rả những khoảnh khắc đáng nhớ của các nghệ sĩ. Không những vậy, mới đây cư dân mạng còn có phen cười mệt bởi loạt ảnh chưa từng được công bố của dàn Anh Trai đình đám.

Theo đó, Fanpage của Anh Trai Say Hi thông báo đã đổi admin mới và đó không ai khác chính là Captain Boy. Nắm trong tay "quyền lực" có 1-0-2, Captain Boy quậy đục nước Fanpage của chương trình. Với tần suất đăng bài chăm chỉ cứ cách vài giờ là cập nhật, nam rapper khiến netizen thích thú khi công khai loạt khoảnh khắc khó ngờ của các Anh Trai. Còn người trong cuộc thì như... "nằm trên đống lửa", không biết đến khi nào bị đưa lên làm nhân vật chính.

Captain Boy "khai hỏa" khi đổi ảnh bìa Fanpage thành hình chế Trấn Thành thành ông già Noel và phía dưới là 30 Anh Trai trong tạo hình cây thông. Sau đó, nam rapper liên tục "xả kho" loạt hình lầy lội hết nấc của Song Luân, Rhyder, Anh Tú Atus, Hải Đăng Doo, Loo Hoàng, Quang Hùng MasterD,... Những bức ảnh không thể "dìm hàng" hơn của dàn sao nam đình đám khiến cư dân mạng chỉ biết ôm bụng cười. Các "nạn nhân" của Captain Boy thì hậm hực chờ ngày trả thù nam rapper.

Trấn Thành chính là "nạn nhân" đầu tiên của Captain Boy

Quý ông quyền lực ở Anh Trai Say Hi là JustaTee cũng không thoát khỏi màn "dìm hàng" này

Rhyder - bạn thân của Captain Boy đương nhiên là gương mặt được ưu tiên nhất

Hình ảnh "bất ổn" của Quân A.P

Hình ảnh "rất có hồn" của Anh Tú (Voi)

Đức Phúc kêu trời vì lộ mặt mộc trong lúc không chú ý

Song Luân từ "Công tử Bạc Liêu" trở thành cây hài trong tay Captain Boy

WEAN và HURRYKNG chuẩn bị "xử lý" Captain tới nơi!

Ali Hoàng Dương thẳng thắn bình luận vào bức hình này: "Chê"

Còn đâu hình ảnh xịn xò thách thức camera thường như mọi khi của Hải Đăng Doo?

Ảnh "giường chiếu" cảm lạnh của Quang Hùng MasterD

Captain Boy cũng không tha cho Nicky

Chuyện gì đã xảy ra với Lou Hoàng?

Anh Tú Atus đẹp trai quá rồi thì mình hạn chế bớt!

Chuỗi concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội bắt đầu từ ngày 4/12. Theo đó, sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, các Anh Trai đã có nhiều buổi giao lưu với fan và tham quan loạt địa điểm tại Thành phố. Các nghệ sĩ đã ghé Nhà Hát Lớn, diễu hành bằng xe buýt 2 tầng quanh đường phố, viếng và dâng hương ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu ở Trung Ương Đoàn Thanh Niên và Nhà truyền thống Báo Nhân Dân.

Vào ngày đầu tiên, dàn Anh Trai Say Hi sau khi giao lưu tại Nhà Hát Lớn đã di chuyển bằng xe buýt 2 tầng thăm quan trung tâm thành phố. Nhìn khoảnh khắc người hâm mộ nối đuôi nhau để đi theo thần tượng có thể thấy được sức nóng hiện tại của dàn Anh Trai. Đã lâu rồi Vbiz mới chứng kiến cảnh tượng rần rần như hiện tại. Bên cạnh đó, từ cách tổ chức chỉn chu của ekip, lịch trình giao lưu đến không khí do các fan tạo ra khiến cho sự kiện đổ bộ của dàn Anh Trai Say Hi không thua gì sự kiện quốc tế.

Dàn Anh Trai Say Hi tất bật với loạt hoạt động bên lề trong chuỗi concert tại Hà Nội

Sau đó, 2 đêm concert vào ngày 7 và 9/12 đã được diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Đặc biệt là đêm cuối, dù là thứ 2 đầu tuần nhưng không khí tại sân vận động vẫn vô cùng náo nhiệt với sự xuất hiện của hàng chục ngàn khán giả. Tiếp nối tinh thần của concert 3, đêm concert 4 khiến fan phát cuồng khi các Anh Trai đi xe nâng di chuyển xuống sân khấu giao lưu với khán giả ở cự ly gần. Dàn Anh Trai khoe visual phát sáng khiến các fan không thể rời mắt. Sau khi kết thúc phần trình diễn tiết mục của mình, các Anh Trai luôn có màn giao lưu, tương tác cực gần gũi cùng khán giả và những màn tặng quà luôn là khoảnh khắc khuấy đảo không khí sân Mỹ Đình.

Khoảnh khắc xúc động cuối đêm Concert 4 là khi 30 Anh Trai hát vang ca khúc Say Hi Never Say Goodbye, được đông đảo khán giả cùng hòa giọng. Pháo hoa rực rỡ hòa quyện với âm nhạc và giọng hát của 30 Anh Trai trong tình yêu của khán giả Thủ đô đã tạo nên một không gian thăng hoa, đầy xúc cảm.