Honda trình làng xe tay ga mới, ngoại hình thể thao, nhiều trang bị xịn, giá từ 60 triệu đồng

Mẫu xe tay ga đa dụng Honda NWG150 hoàn toàn mới vừa chính thức ra mắt, mang đến một làn gió mới cho phân khúc 150cc.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng đòi hỏi cao hơn ở một chiếc xe tay ga, Honda đã tung ra NWG150 với định hướng là một chiếc SUV hai bánh đích thực. Thay vì giữ kiểu dáng thanh lịch truyền thống, mẫu xe này khoác lên mình diện mạo góc cạnh, phần đầu xe vuốt cao cùng tư thế ngồi thoải mái đặc trưng của dòng xe crossover. Với hàng loạt công nghệ an toàn cao cấp và tiện ích hiện đại vốn chỉ có trên xe đắt tiền, chiến binh mới của Honda hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của những người yêu thích sự linh hoạt trong phố lẫn các chuyến đi phượt cuối tuần.

Xe được phân phối với hai phiên bản là Tiêu chuẩn và Touring, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Phiên bản Touring nổi bật hơn nhờ chiều dài được tăng lên mức 2.108 mm, đi kèm kính chắn gió cỡ lớn, khung bảo vệ thân xe chắc chắn và đặc biệt là thùng chứa đồ phía sau tích hợp kết nối Bluetooth thông minh.

Cung cấp sức mạnh cho chiếc tay ga đa dụng này là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 149,7cc làm mát bằng dung dịch, được phát triển trên nền tảng công nghệ eSP+ danh tiếng của Honda. Động cơ sản sinh công suất tối đa 11,4 kW và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm, cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 107 km/h. Với mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ hơn 2 lít cho mỗi 100 km và bình xăng lớn 8,2 lít, người dùng có thể tự tin chinh phục những hành trình dài hơn 350 km mà không phải lo lắng về việc tiếp nhiên liệu.

Không chỉ mạnh mẽ, Honda NWG150 còn gây bất ngờ khi phổ cập những công nghệ an toàn vốn chỉ có trên xe cao cấp xuống phân khúc giá rẻ. Xe sở hữu hệ thống phanh đĩa trước và sau, đi kèm chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Việc trang bị cặp lốp bán thể thao kích thước lớn kết hợp cùng giảm xóc sau bình dầu rời giúp tăng cường độ bám đường, mang lại sự tự tin cho người lái khi phải vận hành liên tục trên những địa hình trơn trượt hoặc kém bằng phẳng.

Điểm nhấn đáng giá nhất trên bảng điều khiển của NWG150 là hệ thống công nghệ thông minh Wi LINK. Thông qua nền tảng này, người lái có thể dễ dàng trình chiếu bản đồ dẫn đường trực tiếp lên màn hình trung tâm của xe, loại bỏ hoàn toàn sự rườm rà và rủi ro của các thiết bị kẹp điện thoại gắn ngoài. Nắm bắt tâm lý của những người đam mê xê dịch, hãng xe Nhật Bản cũng cẩn thận trang bị cổng sạc kép gồm USB Type-A và Type-C với tổng công suất lên đến 24W. Trang bị này đảm bảo nguồn năng lượng liên tục cho điện thoại, camera hành trình hay bộ đàm trong suốt chuyến đi. Cùng với đó, gương chiếu hậu được mở rộng góc nhìn thêm 15% và đèn báo rẽ tích hợp âm thanh nhắc nhở là những chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự tinh tế tối đa trong thiết kế.

Với mức giá niêm yết tại thị trường quốc tế chỉ từ 16.180 NDT đến 16.980 NDT, tương đương khoảng 63 đến 66 triệu đồng, Honda NWG150 đang sở hữu một sức cạnh tranh cực kỳ đáng gờm. Tại Việt Nam, xu hướng chuyển dịch sang các dòng tay ga mang phong cách phiêu lưu như Honda ADV160 hay Yamaha PG-1 đang nở rộ trong giới trẻ. Tuy nhiên, khi giá bán của mẫu ADV160 chính hãng vẫn neo ở mức trên 90 triệu đồng, sự xuất hiện của một mẫu xe loanh quanh 60 triệu nhưng ngập tràn công nghệ cốt lõi như NWG150 chắc chắn sẽ tạo ra một cơn sốt lớn. Nếu được đưa về thị trường trong nước và chứng minh được độ bền bỉ qua thời gian, đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để cân bằng giữa nhu cầu di chuyển thực dụng mỗi ngày và đam mê khám phá vào những dịp cuối tuần.