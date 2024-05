Hôn nhân thăng trầm của các hot girl Gen Z lấy chồng sớm

Xoài Non, Wilson Nhật Anh, Chi Bé, Lenka Ngô là những hot girl "quen mặt" với cư dân mạng. Họ không chỉ có được sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp hay sự nghiệp đáng nể mà còn bởi quyết định hôn nhân từ sớm.

Cuộc sống sau khi kết hôn muôn vẻ. Có người quyết định dừng lại sau khi có con đầu lòng, người viên mãn nhưng cũng có trường hợp vướng nhiều thị phi vẫn chưa rõ tình trạng mối quan hệ ra sao.

Xoài Non: Lấy chồng năm 18 tuổi, đám cưới hàng tỷ đồng nhưng làm dâu hào môn hóa ra không đơn giản

Chuyện tình "đợi em lớn" giữa Xoài Non (Phạm Thu Trang) và chồng hơn 13 tuổi, chờ cô vừa trưởng thành là "rước về dinh" bằng một đám cưới xa hoa từng khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa. Kể từ đó đến nay, nhất cử nhất động của nàng dâu hào môn 2k2 luôn được chú ý.

Trên MXH, Xemesis và Xoài Non có cuộc sống hôn nhân trong mơ. Cặp đôi thường chia sẻ vlog ghi lại tuần trăng mật hết 180 triệu cho hai đêm tại resort 6 sao, tặng nhau những món quà hàng trăm triệu vào dịp kỷ niệm. Ai ai cũng ghen tị khi Xoài Non đạt được hạnh phúc gần như là viên mãn ở năm 18-19 tuổi khi cuộc sống làm dâu không phải nội trợ vất vả, được chồng quan tâm và chiều chuộng.

Nhan sắc xinh đẹp khi đã lấy chồng của Xoài Non.

Thế nhưng, Xoài Non nhiều lần chia sẻ những áp lực khi làm dâu sớm. Khoảng cách tuổi tác giữa cô và chồng khiến cả hai thường cự cãi khi giao tiếp hàng ngày, xuất phát từ quan điểm của Xemesis cho rằng Xoài Non quá trẻ con. Không những vậy, dự định của cả hai khi vừa kết hôn là có con đầu lòng sau gần 4 năm vẫn chưa được thực hiện vì sức khỏe của Xoài Non không tốt, dù cha mẹ chồng đang rất mong cháu.

Chưa dừng lại ở đó, những lời đồn về quá khứ của cả hai khiến cặp đôi, đặc biệt là Xoài Non, chịu nhiều lời đàm tiếu từ cư dân mạng. Dù đã không ít lần thanh minh, những bình luận ác ý nhắm đến cách biệt hoàn cảnh, học vấn giữa cô và chồng và cho rằng cô đến với cuộc hôn nhân vì mục đích khác vẫn thường xuyên nổi lên.

Những cập nhật gần đây của Xoài Non không có Xemesis.

Gần đây, những người theo dõi cặp đôi cũng nhận ra Xemesis và Xoài Non dường như đang gặp trục trặc trong mối quan hệ. Cả hai đã không có bài viết công khai nào về nhau suốt hơn 1 tháng, hai vlog gần nhất trên kênh YouTube của Xemesis cũng không có sự góp mặt của Xoài Non. Cả hai đều không lên tiếng về những tin đồn đang lan truyền.

Hiện tại, Xemesis khai trương cửa hàng mới, còn Xoài Non vẫn tiếp tục công việc quảng bá nhãn hàng. Cô thường cập nhật story quay ở địa điểm lạ, không giống nơi ở của cô và Xemesis.

Wilson Nhật Anh: Ly hôn ở tuổi 21 khi chưa kịp tổ chức đám cưới

Wilson Nhật Anh (Trần Nhật Anh, biệt danh khác là Sunna) - hot girl 2k2 là bạn thân của Xoài Non có cuộc hôn nhân khá chóng vánh. Vào thời điểm mới chỉ đăng ký kết hôn chứ chưa chính thức tổ chức đám cưới, Nhật Anh đã mang thai khi chỉ mới 19 tuổi. Gia đình hai bên đồng thuận, quá trình sinh con suôn sẻ và người theo dõi biết cô đã có chồng qua bộ ảnh kỷ niệm trong thai kỳ. Nhiều người "soi" được chiếc đồng hồ hiệu của anh chồng giấu mặt, tin rằng gia thế của anh không hề tầm thường.

Thông báo kết hôn đột ngột của Wilson Nhật Anh.

Thế nhưng, tin tức Nhật Anh ly hôn nổ ra chỉ 1 năm sau khi cô công bố đã lấy chồng, trong khi cô cũng khá kín tiếng và ít chia sẻ về cuộc sống bên chồng. Nhật Anh cho biết nguyên nhân: "Lúc sinh con xong rồi, trong quá trình chăm con thì bọn mình mới có xung đột. Anh ấy cũng đi làm nhiều, không có nhiều thời gian cho mình và con. Rồi từ một hay hai xung đột nhỏ thành nhiều cái không giải quyết được nên mình đề nghị dừng lại". Chồng Nhật Anh sau đó ký vào đơn, cả hai vẫn cùng chăm con và có mối quan hệ tốt đẹp.

Hiện tại, Wilson Nhật Anh đang tận hưởng cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Dù có cuộc hôn nhanh chóng nở - sớm tàn và chưa có đám cưới chính thức, Nhật Anh vẫn lạc quan trong tình yêu và không để trải nghiệm này làm cản trở đến hạnh phúc của mình. Hiện tại cô làm mẹ đơn thân, làm mẫu ảnh và thường xuyên có những chuyến du lịch cùng bạn bè.

Chi Bé: 22 tuổi làm mẹ hai con, sống kín tiếng bên chồng

Một trong 4 thành viên của nhóm "hot teen" nổi tiếng một thời với thế hệ 10x - Chi Bé (Đào Kim Chi) - bất ngờ thông báo lấy chồng và có con gái đầu lòng vào năm 2020, khi cô chỉ vừa mới 18 tuổi. Hai năm sau đó, vợ chồng cô tiếp tục chào đón một cậu con trai kháu khỉnh về gia đình nhỏ.

Chi Bé không tiết lộ nhiều về chồng, cô chỉ chia sẻ đã quen biết chồng tính đến nay là 6 năm và anh cũng bằng tuổi cô, có biệt danh là Khoai. Có lẽ vì hai người cùng tuổi và đều khá kín tiếng nên hôn nhân của nàng "hot teen" không ồn ào, thường chỉ chia sẻ hình ảnh con cái trên trang cá nhân.

Chi Bé trẻ trung, tập trung chăm sóc xây dựng gia đình nhỏ êm ấm của mình.

Chi Bé đang làm mẹ và kinh doanh một tiệm hoa nhỏ "full-time", ngoài ra cô còn nhận các công việc quảng bá cho nhãn hàng "part-time". Gần đây nhất, cô vừa cập nhật hình ảnh so sánh hình con trai với hình ngày bé của chồng. Netizen ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân ngọt ngào.

Huyền 204: Kết hôn với thiếu gia Đồng Tháp năm 18 tuổi, giờ có cuộc sống như mơ

Từng có quá khứ lẫy lừng khi "dính" hàng loạt lùm xùm khi chỉ mới 16-17 tuổi như PR sản phẩm không có tâm nhưng lấy catse cao ngất ngưởng, "ép chín" bản thân, Huyền 204 thay đổi hoàn toàn kể từ khi quen Duy Nhỏ - một streamer nổi tiếng với gia thế giàu có ở Đồng Tháp, hơn cô 7 tuổi.

Cả hai tổ chức một đám cưới linh đình vào cuối năm 2022, khi Huyền 204 tròn 18 tại tư gia đồ sộ của Duy Nhỏ. Kể từ đó đến nay, cặp đôi dành thời gian "check-in" khắp Việt Nam, tại các resort sang chảnh ở Quảng Ninh, Phú Quốc...Cưới nhau đã gần 2 năm, Duy Nhỏ và Huyền 204 vẫn đang trong giai đoạn mặn nồng khi có dịp là lại cùng nhau "tay trong tay", không chỉ trên MXH mà còn cả tại các sự kiện.

Nàng dâu trẻ và sắc vóc bén ngót.

Cuộc sống vợ chồng son của Huyền 204 và Duy Nhỏ

