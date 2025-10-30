Hôn nhân của giám đốc bị đồn "lấy vợ làm bình phong", nắm tay bà xã vượt trầm cảm sau 5 lần IVF thất bại

Đã 10 năm kể từ ngày doanh nhân, giám đốc mỹ thuật, diễn viên Đỗ An (SN 1984) và người mẫu Lê Thuý (SN 1991) kết hôn, về chung một nhà. Cho đến hiện tại, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vẫn luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Lê Thúy từng là gương mặt ấn tượng của làng mốt Việt: chiều cao 1m84, gương mặt góc cạnh, thần thái lạnh lùng và cá tính khác biệt. Sau khi lọt top 3 Vietnam’s Next Top Model 2011, cô trở thành cái tên được săn đón trên nhiều sàn diễn lớn nhỏ. Tuy nhiên sau 3 năm kết hôn, cô rút lui khỏi giới thời trang để tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Nếu Lê Thúy rẽ hướng sang kinh doanh, thì Đỗ An vẫn bền bỉ với công việc sáng tạo nghệ thuật. Anh từng có thời gian dài sinh sống và học tập ở Mỹ, sau đó về Việt Nam tham gia nhiều dự án với vai trò diễn viên. Bên cạnh đó, Đỗ An còn là giám đốc mỹ thuật cho nhiều sản phẩm. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Đỗ An chọn cách đứng sau để hỗ trợ, làm chỗ dựa cho vợ.

Doanh nhân Đỗ An và người mẫu Lê Thuý tổ chức đám cưới vào năm 2015 tại TP.HCM

Khoảnh khắc nam doanh nhân kiễng chân hôn vợ trong buổi lễ tại nhà gái từng viral MXH

Chuyện tình của cặp đôi nên duyên khi quen nhau qua sự giới thiệu của ca sĩ Mai Tiến dũng và Tóc Tiên. Đầu năm 2015, cả hai đi đến hôn nhân sau khoảng 1 năm hẹn hò. Tuy nhiên khi công khai chuyện tình cảm, Đỗ An và Lê Thuý nhận không ít những lời bàn tán như "lấy vợ làm bình phong che giới tính thật", "chiêu trò đánh bóng tên tuổi",... Đỗ An cũng từng tiết lộ “không phù hợp về ngoại hình" có lẽ là ý kiến anh được nghe nhiều nhất khi nói về vợ chồng mình.

Thời gian đầu chung sống, họ gặp nhiều khó khăn vì chưa hiểu hết tính cách của nhau. Nam giám đốc cũng nhiều lần chia sẻ rằng vợ chồng anh có nhiều điều khác biệt và đối lập nhưng họ tin "mình sinh ra là để dành cho nhau". Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi mâu thuẫn, thậm chí có lúc gay gắt nhưng họ đều vượt qua. Bí quyết nằm ở sự nhường nhịn, lắng nghe đối phương và học cách thích nghi để phù hợp với nhau.

Vợ chồng Đỗ An - Lê Thuý từng nhận không ít những lời bàn tán về mối quan hệ

10 năm bên nhau, Đỗ An và vợ đã trải qua khoảng thời gian tương đối bình yên. Lê Thúy hiện kinh doanh quán ăn và đầu tư chứng khoán, bất động sản, livestream bán hàng. Đỗ An là đạo diễn mỹ thuật, thỉnh thoảng tham gia một số bộ phim.

Cuộc sống của cả hai cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi lúc nào cũng thảnh thơi, vui vẻ. Tuy nhiên, vẫn còn một điều mà cặp đôi muốn thực hiện lâu năm vẫn chưa được đó là chào đón thêm thành viên mới.

Nếu theo dõi cuộc sống của cặp đôi, ai cũng biết người mẫu Lê Thuý đã luôn nỗ lực, cố gắng từng ngày để được làm mẹ. Niềm khát khao làm mẹ lớn là lý do để Lê Thuý bắt đầu ăn uống để lên cân, tập thể dục nhiều hơn, duy trì sức khoẻ thể chất và tinh thần. Thế nhưng, may mắn vẫn chưa mỉm cười với vợ chồng cô.

Khi canh tự nhiên một thời gian không có con, cô thử IUI cũng không thành công và hành trình làm IVF bắt đầu. 5 lần làm IVF nhưng vẫn thất bại, vợ Đỗ An cũng đã có khoảng thời gian tuyệt vọng, thậm chí trầm cảm.

"Khi nghe bác sĩ đề cập đến phương án xin noãn, tôi gục ngã hoàn toàn, không thở nổi. Với một người yêu trẻ và khát khao làm mẹ, tim tôi đau thắt lại. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cào cấu khắp người, cào đến khi rách da và cảm nhận được sự đau đớn trên da thịt. Tôi rơi vào trạng thái tiêu cực trầm trọng, mọi thứ không còn ý nghĩa. Ngay cả khi ngủ, tôi cũng khóc, cào da thịt suốt một thời gian dài. Tôi trầm cảm nhẹ và giấu chồng uống thuốc điều trị”, Lê Thuý từng chia sẻ.

Thấy tình trạng bất ổn của vợ doanh nhân Đỗ An luôn là người ở bên động viên, an ủi. Anh cũng ngồi lại thẳng thắn nói chuyện với vợ rằng mình không lấy vợ để cô phải sinh con hay duy trì nòi giống cho gia đình. Đỗ An cũng bày tỏ anh chỉ muốn ở bên Lê Thuý, việc có con hay không còn là duyên nợ.

Sau 10 năm về chung nhà, cặp đôi vẫn chưa đón thêm tin vui

Nam doanh nhân cũng luôn là người đứng ra bảo vệ và bênh vực Lê Thúy trước những bình luận soi mói đánh giá hay thông tin sai sự thật, lời gièm pha từ cư dân mạng. Do đó dù chưa có tin vui nhưng cuộc sống hôn nhân trong 1 thập kỷ qua của cặp đôi vẫn rất hạnh phúc, ngọt ngào.

Cả hai cũng có lối sống kín tiếng, cùng nhau làm điều mình thích. Đỗ An và vợ không ồn ào, phô trương tài sản, cặp đôi chỉ thỉnh thoảng đăng hình đi du lịch cùng nhau, nấu ăn, kinh doanh quán ăn,... Cũng chính sự giản dị, đời thường đó lại khiến nam doanh nhân và người mẫu được nhiều người yêu thích, mến mộ hơn cả.

Cuộc sống của cặp đôi vẫn hạnh phúc, ngọt ngào và đáng ngưỡng mộ

Tổng hợp