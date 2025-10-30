Quá khứ "dậy sóng" của em chồng Hà Tăng

Đó là Tiên Nguyễn (SN 1997)! Cô là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, đồng thời là em chồng của "ngọc nữ" Hà Tăng.

Đây là cái tên đang gây chú ý trên mạng xã hội khi thông báo lấy chồng. Ái nữ nhà tỷ phú công khai bộ ảnh cưới được thực hiện ở Two Temple Place - biệt thự nằm bên bờ sông Thames, được xây dựng từ năm 1890 cho tỷ phú William Waldorf Astor.

Những thông tin về Tiên Nguyễn tiếp tục được quan tâm, tìm kiếm trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân, Tiên Nguyễn đã nổi bật trên mạng xã hội với hình ảnh lifestyle xa xỉ, sang trọng. Dù không chia sẻ nhiều trên truyền thông, nhưng các bài đăng của cô về du lịch, thời trang, tiệc tùng luôn thu hút lượng tương tác khủng, giúp cô trở thành một trong những rich kid đình đám nhất Việt Nam.

Từng được gọi là “đệ nhất con nhà giàu Việt”, cô không chỉ nổi bật nhờ gia thế mà còn bởi phong cách sống xa xỉ và gu ăn chơi sành điệu khiến dân mạng phải trầm trồ.

Tiên Nguyễn khéo léo thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Instagram nhờ gu thời trang sành điệu, body nóng bỏng và những outfit "triệu đô" từ Chanel đến Gucci.

Sinh ra trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn lớn lên giữa những bữa tiệc xa hoa và những chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Từ nhỏ, cô đã nổi bật trên mạng xã hội với những bức ảnh "check-in" tại các resort 5 sao ở Maldives hay Bali.

Có lần, chỉ trong một mùa hè năm 2019, Tiên Nguyễn đã kịp du lịch khắp châu Âu, mang theo 16 vali quần áo, check-in ở Thuỵ Sĩ, Ý, Hy Lạp, Paris, khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp. Những bức ảnh khoe street style tại Milan hay hoàng hôn trên rooftop bar Paris không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, mà còn là minh chứng cho phong cách ăn chơi: chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, phụ kiện đến lịch trình, không bỏ sót bất cứ cơ hội sống ảo nào.

16 chiếc vali khiến Tiên Nguyễn phải di chuyển bằng xe lớn vì đây là phương tiện duy nhất có thể chở hết đống đồ này.

Không mặc trùng bộ nào là có thật, đã thế lại toàn là hàng hiệu, lên đồ lại cực kỳ sành điệu.

Nhưng điều khiến quá khứ của Tiên Nguyễn thực sự "dậy sóng" chính là niềm đam mê cuồng nhiệt với những bữa tiệc "xập xình" - nơi cô được mệnh danh là "nữ hoàng tiệc tùng" của giới rich kid Việt.

Không phải kiểu party thông thường, mà là những buổi tiệc du thuyền, nơi hội bạn thân toàn "trai xinh gái đẹp nhà giàu" tụ họp. Hay những đêm countdown năm mới tại dinh thự gia đình, dàn sao Việt góp mặt, Tiên Nguyễn luôn là tâm điểm.

Tiên Nguyễn vẫn xứng danh Rich Kid hàng đầu, tiểu thư mê tiệc tùng hết nấc.

Mỗi dịp Noel hay Haloween tới, Tiên Nguyễn lại khiến dân mạng "mắt tròn mắt dẹt" với những outfit xa xỉ, concept trang trí cầu kỳ và bữa tiệc sang chảnh.

Không chỉ dừng lại ở thời trang, Tiên Nguyễn còn nổi bật với foodtour thượng lưu. Trong chuyến đi Paris, cô ghé Anna Paris, nhà hàng ẩm thực Hy Lạp sang trọng, thưởng thức những bữa tối triệu đô.

Hình ảnh một bữa tối của Tiên Nguyễn - có loại nấm được mệnh danh là "kim cương đen" trong nền ẩm thực thế giới - nấm truffle, có giá lên đến hàng triệu USD/kg.

Nhưng, đừng nghĩ rich kid chỉ biết xài tiền! Trước khi kết hôn với Justin Cohen - chàng trai ngoại quốc ngành quảng cáo, Tiên Nguyễn đã xây dựng sự nghiệp “khủng”.

Cô tốt nghiệp Đại học RMIT TP.HCM và sau đó lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Hàng không tại Đại học London, cô hiện giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc Phát triển Thị trường Thời trang Cao cấp, Tiên Nguyễn đã góp phần mở rộng mạng lưới phân phối các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton tại Việt Nam, biến niềm đam mê thời trang thành "vũ khí" kinh doanh sắc bén.

Là một fashionista thực thụ và influencer hàng đầu, cô thường xuyên hợp tác với các nhãn hàng quốc tế, tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập và xây dựng hình ảnh,...

Hiện tại, theo dõi trang cá nhân của Tiên Nguyễn, dễ thấy cô vẫn duy trì hình ảnh một tiểu thư xa xỉ: hàng hiệu từ đầu tới chân, du lịch sang chảnh và những bữa ăn đẳng cấp, mỗi bài đăng đều toát lên phong cách giàu có, tinh tế và sành điệu.