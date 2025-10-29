Ê kíp đứng sau đám cưới của Tiên Nguyễn là thế lực "o bế" loạt sự kiện xa xỉ cho giới tinh hoa quốc tế

"Có tiền cũng chưa chắc thuê được", đó là câu mà nhiều người phải thốt lên khi biết danh tính của ê-kíp đứng sau bộ ảnh cưới đậm chất thượng lưu của Tiên Nguyễn (SN 1997).

Tiên Nguyễn và chồng sắp cưới - Justin.

Theo đó, mới đây trên Instagram cá nhân, ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục gây chú ý khi đăng tải/đăng lại loạt khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cưới. Mỗi khung hình đều cho thấy độ đầu tư, chỉn chu và xa hoa.

Cô dâu cũng được ê-kíp quan tâm cẩn thận, chu đáo, căn tỷ mỉ đến từng góc mặt, kiểu tạo dáng,... để có được khung hình không chỉ đẹp mà còn nghệ. Đó cũng là một phần lý do bộ hình này xuất hiện trên tạp chí thời trang danh tiếng ELLE Italia.

Từng khung hình cho thấy độ đầu tư, chỉn chu của Tiên Nguyễn cùng ê-kíp.

Trong loạt story này, Tiên Nguyễn cũng có lời hồi đáp cho nhiều người đang tò mò về ê-kíp đứng phía sau đám cưới của cô nàng và chồng sắp cưới Justin - một chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo. Tiên Nguyễn đã tag tên đầy đủ từ nhà sản xuất, nhiếp ảnh gia, quay phim, trang điểm đến làm tóc,...

Và không nằm ngoài dự đoán, đây đều là những gương mặt nổi tiếng trong nghề; chuyên làm những đám cưới/ sự kiện xa xỉ, dành cho giới tinh hoa, tầng lớp thượng lưu ở nước ngoài.

Đầu tiên chính là Event producer (người chịu trách nhiệm sản xuất) của sự kiện trọng đại lần này - cô Anna Frascisco.

Anna Frascisco chuyên làm cho đám cưới cao cấp.

Event producer người Ý này là nhà sản xuất đám cưới và sự kiện xa xỉ hàng đầu châu Âu, được mệnh danh là “maestro of luxury weddings” chuyên gia đẳng cấp quốc tế) trong lĩnh vực tổ chức sự kiện luxury. Cô có hơn 23 năm kinh nghiệm (debut từ 2002 tại Torino, Ý), không chỉ dừng ở việc tổ chức đám cưới đơn thuần mà còn có chuyên môn trong việc mang tới các trải nghiệm sự kiện cao cấp (luxury experience) - từ lựa chọn địa điểm tới thiết kế set-up, cảm xúc, nghệ thuật tổ chức,...

Anna Frascisco thuộc top 10 event & wedding planners hàng đầu tại Italy do Zankyou bình chọn, và từng được đề cử giải “Best World Wedding Planner” tại Elle International Bridal Awards 2018 - là người Italy duy nhất được đề cử trong hạng mục đó.

Với khách hàng, Anna đặt ra những yêu cầu rõ ràng ngay từ đầu: phải có tầm nhìn cụ thể, ngân sách minh bạch và sự tin tưởng tuyệt đối vào quy trình làm việc. Cô thẳng thắn cho biết mình “không muốn mất thời gian vô ích” và chỉ nhận những dự án cao cấp, được thiết kế riêng 100%; thường là destination event - tổ chức ở những địa điểm đặc biệt trên thế giới.

Ngoài ra, cô cũng đang điều hành nhiều công ty khác chuyên về đám cưới, đào tạo planner chuyên nghiệp,....

Tiếp đến là Photographer (Nhiếp ảnh gia) - cô Charlotte Wise. Đây là nhiếp ảnh gia đám cưới fine-art & editorial (chuyên chụp wedding với góc nhìn nghệ thuật và phong cách tạp chí cao cấp) hàng đầu tại London, Anh.

Charlotte Wise yêu thích tính nghệ thuật trong từng khung hình.

Cô bắt đầu sự nghiệp từ năm 18 tuổi (khoảng 2014), và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành. Charlotte từng giành 3 giải Wezoree Awards (giải thưởng nhiếp ảnh đám cưới quốc tế do nền tảng cộng đồng wedding lớn tổ chức hàng năm), từng được nhiều tạp chí chuyên ngành khen ngợi những bộ hình đậm tính nghệ thuật.

Điều đặc biệt là Charlotte không chạy theo xu hướng, và chỉ nhận đặt lịch trước ít nhất 12 - 18 tháng do lịch làm việc luôn kín quanh năm, đặc biệt trong mùa cao điểm tại Anh và châu Âu.

Cô yêu cầu đặt cọc không hoàn lại để giữ ngày, thanh toán đầy đủ trước sự kiện 4 tuần, đồng thời cung cấp bữa ăn cho ê-kíp nếu buổi chụp kéo dài cả ngày và cho phép sử dụng hình ảnh cho mục đích truyền thông.

Charlotte đặc biệt yêu thích làm việc với những cặp đôi có gu thẩm mỹ thời trang (fashion-forward), tuy nhiên cô không áp đặt tiêu chí sáng tạo cứng nhắc, mà luôn ưu tiên sự tự nhiên và kết nối chân thật trong từng khung hình.

Một số hình ảnh của Tiên Nguyễn và chồng do Charlotte Wise chụp.

Hiện tại, cô điều hành Charlotte Wise Photography (chuyên về ảnh cưới và editorial) cùng Charlotte Wise Education - nền tảng đào tạo nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Tiếp đến là Videographer (quay phim) - Karina Olenchenko, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Đây cũng là gương mặt có độ nhận diện tốt trong cộng đồng sáng tạo tại London, đặc biệt trong các lĩnh vực thời trang, làm đẹp và các chiến dịch quảng bá thương hiệu. Đồng thời, cô cũng là CEO và sáng lập Creators London - một collective kết nối các nhà sáng tạo cho dự án fashion, beauty.

Videographer (quay phim) - Karina Olenchenko

Phong cách của Karina là tinh tế, kể chuyện (narrative-driven), thanh lịch - tập trung vào visual storytelling mềm mại, hiện đại,...

Cuối cùng là Makeup - kelparrynguyen, Hair stylist - Josh Aspell và Fashion stylist - beccaahernstyling. Đây đều là những gương mặt có tiếng trong giới beauty & fashion cao cấp London, với kinh nghiệm quốc tế dày dặn, từng làm việc cho editorial, runway, red carpet và các chiến dịch thương hiệu lớn - mang đến tổng thể hoàn hảo về tóc, makeup và trang phục cho bất kỳ sự kiện couture nào.



Theo ELLE Italia, dự kiến đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2026.



