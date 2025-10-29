Tiên Nguyễn hoàn toàn giữ bí mật

Ngày 28/10, tạp chí Elle Italy đăng tải bộ ảnh đính hôn của Tiên Nguyễn và Justin Cohen, kèm dòng giới thiệu: "Justin và Tiên - một người có sức ảnh hưởng lớn trong giới thời trang và là giám đốc quảng cáo tại Việt Nam kỷ niệm lễ đính hôn theo cách độc đáo và mới mẻ." Bộ ảnh nhanh chóng gây chú ý bởi không chỉ ghi lại khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi, mà còn thể hiện đẳng cấp của đệ nhất rich kid Việt Nam.

Đêm 29/10, nhân vật chính Tiên Nguyễn - ái nữ của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên đăng tải video hậu trường chụp ảnh cưới và link bài viết của Elle như một lời thông báo chính thức về chuyện kết hôn.

Trước đó, Tiên Nguyễn hoàn toàn giữ kín chuyện tình cảm, hẹn hò. Trên mạng xã hội, Tiên Nguyễn hoạt độngt ích cực với hơn 250.000 người theo dõi nhưng cô chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin gì về bạn trai.

Sinh ra trong gia tộc tài phiệt bậc nhất Việt Nam, Nguyễn Thảo Tiên – thường được biết đến với tên gọi Tiên Nguyễn – là con gái của “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Ở tuổi 28, cô không chỉ là một biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng mà còn là một doanh nhân trẻ với những thành tựu đáng nể. Hiện tại, Tiên Nguyễn trực tiếp tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Cô giữ chức vụ Phó tổng giám đốc mảng phát triển thời trang cao cấp của tập đoàn, đồng thời cô là Giám đốc Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC).

Là con út trong gia đình có truyền thống kinh doanh, Tiên Nguyễn sớm được tiếp cận môi trường giáo dục hiện đại. Sau khi tốt nghiệp Đại học RMIT TP.HCM, cô tiếp tục theo học Thạc sĩ Quản trị Hàng không tại Đại học London (Anh) – một lựa chọn ít ai ngờ đến với một cô gái sinh ra giữa “thiên đường thời trang”.

Tiên Nguyễn được cha mẹ tạo điều kiện để trải nghiệm công việc quản trị và vận hành doanh nghiệp từ rất sớm. Chính nền tảng đó giúp cô rèn luyện tư duy kinh doanh và sự kỷ luật. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện phong cách sang trọng nhưng không phô trương.

Vẻ đẹp khỏe khoắn, làn da bánh mật cùng thần thái tự tin giúp Tiên Nguyễn luôn nổi bật giữa dàn fashionista Việt. Cô là khách mời quen thuộc của các show diễn lớn tại Paris, Milan hay New York, thường ngồi ở hàng ghế đầu của những nhà mốt danh tiếng như Chanel, Versace, Dolce & Gabbana...

Phong cách của Tiên không rập khuôn. Cô có thể xuất hiện với hình ảnh quý cô thanh lịch trong chiếc váy lụa, hôm sau lại đầy cá tính với outfit thể thao cao cấp. Điểm chung trong mọi lựa chọn của cô là sự tinh tế, hiểu rõ mình và luôn biết cách làm thời trang phục vụ cho cá tính.

Tiên Nguyễn hiếm khi phô trương tài sản. Cô thể hiện “độ chịu chơi” qua gu thời trang và cách tận hưởng cuộc sống thương lưu sang chảnh. Cô từng chia sẻ, điều khiến bản thân tự hào không phải là danh tiếng hay tiền bạc, mà là việc được cống hiến cho sự phát triển của thời trang Việt Nam, mang những thương hiệu đẳng cấp thế giới đến gần hơn với người Việt.

Ở tuổi 23, khi nhiều người còn loay hoay tìm hướng đi, Tiên Nguyễn đã được vinh danh tại Lễ Tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu 2020 – một cột mốc đánh dấu bước chuyển từ hình ảnh “hot girl mạng xã hội” sang một doanh nhân thực thụ.

Năm 2022, cô tiếp tục được Harper’s Bazaar Star Awards trao tặng danh hiệu “Người có sức ảnh hưởng của năm”, ghi nhận đóng góp của cô trong lĩnh vực thời trang và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu cái đẹp.

Nhìn lại hành trình của mình, Tiên Nguyễn đã đi từ hình ảnh một rich kid nổi tiếng mạng xã hội đến doanh nhân trẻ của một tập đoàn tỷ đô. Với cô, đó là hành trình “phải đi lùi để về vạch đích” – học cách khiêm tốn, rèn luyện và không ngừng chứng minh giá trị bằng năng lực thật sự.

Không chỉ đại diện cho thế hệ kế nghiệp của gia tộc IPP, Tiên Nguyễn còn là biểu tượng của người phụ nữ hiện đại – tự tin, độc lập và biết tạo nên đẳng cấp riêng bằng trí tuệ lẫn gu thẩm mỹ.

Tổng hợp