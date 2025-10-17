Đỗ Thị Hà và Viết Vương trở thành đôi cô dâu chú rể hot hòn họt trên MXH sau lễ gia nạp tài ở Thanh Hoá hôm 16/10. Theo đúng nghi thức cưới truyền thống, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức lễ đón dâu và tiệc cưới nhà trai. Hôn lễ Đỗ Hà và Viết Vương tại Quảng Trị diễn ra vào ngày 22/10. Mặc dù còn 5 ngày nữa mới đến đám cưới được mong chờ này nhưng hiện tại nhà trai đã bắt đầu chuẩn bị để đón con dâu mới.

Từ chiều ngày 16/10, chỉ vài giờ sau khi tổ chức lễ nạp tài tại Thanh Hoá thì gia đình Viết Vương tại Quảng Trị đã dọn dẹp, dựng rạp cưới. Theo hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, rạp cưới của Đỗ Hà và Viết Vương siêu to, hình mái vòm được đặt giữa khu đất rộng như sân vận động. Thông thường, các cô dâu chú rể chỉ mất 2-3 ngày để thi công rạp cưới, còn hôn lễ này mất gần 1 tuần, với hàng chục nhân công làm việc liên tục netizen dự đoán quy mô "không phải dạng vừa".

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của rạp cưới Đỗ Hà - Viết Vương tại Quảng Trị (Nguồn: @tuanhai)

Rạp cưới hình mái vòm, đặt trên khu đất siêu rộng rãi

Tại nhà gốc của Viết Vương tại Quảng Trị cũng đã tiến hành khâu trang trí, dựng rạp để cặp đôi cử hành lễ gia tiên. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, sau đám cưới tại Quảng Trị, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức một hôn lễ tại Hà Nội vào tháng 11/2025.

Nhà của gia đình Viết Vương cũng đã chuẩn bị rạp cưới, trang trí để cả hai tiến hành lễ gia tiên

Sau khi Đỗ Hà chính thức xác nhận tin vui, loạt ảnh hiếm trong quá trình cô chuẩn bị cho đám cưới cũng được hé lộ. Mới đây, clip Đỗ Hà nở nụ cười hạnh phúc, diện váy cưới, đeo trang sức kim cương gây bão mạng xã hội. Nhìn thần sắc của Đỗ Hà là biết cô đang tận hưởng tình yêu đẹp và viên mãn đến cỡ nào.

Hoa hậu Đỗ Hà lộ hậu trường chụp ảnh cưới, nhan sắc con dâu tập đoàn Sơn Hải không phải dạng vừa

Sau nửa thập kỷ đăng quang, Đỗ Thị Hà vẫn giữ được sức hút với công chúng. Tuy nhiên, trong 1-2 năm gần đây cô chuyển sang định hướng kinh doanh, xây dựng hình ảnh phú bà của chính mình. Nàng hậu đảm nhận vị trí CEO viện Thẩm mỹ ở tuổi 23, sau đó thường xuyên cập nhật hình ảnh đi làm xịn sò và sang chảnh như "nữ tổng tài". Lướt nhanh trang cá nhân của Đỗ Thị Hà có thể thấy bộ sưu tập túi xách hiệu có giá hàng chục triệu đến trăm triệu. Không chỉ phong cách mà thần thái của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng trở nên mặn mà, chững chạc hơn. Cô cũng thường xuyên du lịch và check-in các địa điểm du lịch trong nước đến ngoài nước.

Trong thời gian qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi cùng nhau trong những chuyến du lịch. Cặp đôi cùng sang Châu Âu chụp ảnh cưới. Viết Vương có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đỗ Thị Hà. Bố Đỗ Thị Hà từng xuất hiện trong các hoạt động nội bộ của công ty nhà Viết Vương. Mối quan hệ của cặp đôi được gia đình 2 bên ủng hộ.