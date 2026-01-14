Hơn 90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ hình chữ nhật nằm ở cạnh hoặc mặt sau của laptop

Khi sử dụng laptop, đa số người dùng thường chỉ quan tâm đến các cổng quen thuộc như USB, HDMI hay cổng sạc, mà ít để ý tới một chi tiết rất nhỏ: khe hình chữ nhật nằm ở cạnh hoặc mặt sau của máy. Không ít người thậm chí cho rằng bộ phận này “không có tác dụng” và dễ dàng bỏ qua. Thực tế, đây là khe khóa Kensington - một hệ thống bảo mật vật lý quan trọng được thiết kế cho laptop.

Chiếc lỗ nhỏ nhưng rất hữu ích

Chiếc khe hình chữ nhật này thường có kích thước khoảng 3 x 7 mm và được gia cố bằng kim loại, có thể kèm theo biểu tượng ổ khóa hoặc chữ “K” nhỏ để người dùng dễ nhận biết. Đây không phải là một cổng dữ liệu hay sạc như USB hay HDMI, mà là một điểm neo vật lý để gắn khóa an ninh vào laptop.

Khóa Kensington ra đời từ những năm 1990 và từng là tiêu chuẩn an ninh vật lý cho máy tính xách tay trên toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ, phần lớn các laptop thương mại, đặc biệt các dòng doanh nghiệp, văn phòng hay giáo dục, đều trang bị khe này. Công dụng chính của nó là chống trộm và giữ thiết bị tại chỗ trong môi trường công cộng hoặc văn phòng.

Cách hoạt động của khóa Kensington khá đơn giản: một khóa chuyên dụng đi kèm dây cáp kim loại chắc chắn sẽ được gắn vào khe, sau đó dây cáp quấn quanh đồ vật cố định, như chân bàn, giá kệ hoặc khung cố định trong văn phòng. Khi đó, kẻ gian không thể dễ dàng “nhấc máy lên và chạy đi” mà không phải mất thời gian phá khóa hoặc cắt cáp.

Chiếc khóa Kensington thường có hai dạng chính: Khóa dùng chìa cơ và khóa bằng mã số kết hợp. Điều này giúp người dùng linh hoạt lựa chọn hình thức bảo mật phù hợp với nhu cầu.

Mặc dù khe khóa này gắn liền với laptop, nhưng thực tế nó còn được trang bị trên nhiều thiết bị điện tử khác như màn hình máy tính, máy chiếu, thậm chí là một số thiết bị ngoại vi. Việc đồng bộ chuẩn khe khóa giúp các tổ chức dễ dàng trang bị cùng một loại khóa để bảo vệ nhiều thiết bị khác nhau. Việc cố định máy với khóa và cáp khiến việc xâm nhập trái phép trở nên khó khăn hơn, buộc kẻ gian mất nhiều thời gian hơn để cố gắng phá khóa.

Giới hạn và nhược điểm của khóa Kensington

Tuy có hiệu quả trong việc ngăn chặn hành vi trộm cắp nhanh, khóa Kensington không phải là giải pháp an ninh hoàn hảo tuyệt đối. Theo ghi nhận từ nhiều chuyên gia, các khóa dây này có thể bị cắt bằng công cụ chuyên dụng, hoặc khe khóa có thể bị phá nếu kẻ gian quyết tâm.

Hơn nữa, không phải tất cả laptop hiện đại đều còn giữ khe này khi thiết kế ngày càng mỏng nhẹ. Điều này đã thúc đẩy sự ra đời của Nano Security Slot - phiên bản nhỏ gọn hơn của khe truyền thống - để phù hợp với những dòng máy siêu mỏng.

Việc có sử dụng khóa Kensington hay không phụ thuộc vào thói quen sử dụng và môi trường người dùng thường xuyên xuất hiện. Với những người thường xuyên làm việc ở không gian công cộng, hoặc những doanh nghiệp có nhiều thiết bị dễ bị tiếp cận, việc sử dụng loại khóa này là một biện pháp bảo mật vật lý đáng cân nhắc.

Ngược lại, với người dùng cá nhân ít rời khỏi nhà, việc đầu tư một bộ khóa có lẽ không cần thiết. Tuy nhiên, hiểu rõ công dụng của khe khóa Kensington vẫn giúp bạn không bỏ lỡ một tính năng an toàn hữu ích trên chiếc laptop đang dùng.

