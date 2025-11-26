Hơn 40.000 khách tham quan trải nghiệm gian hàng Acecook Việt Nam tại Ngày hội sợi Gạo 2025

Từ ngày 20–23/10/2025 tại Công viên 23 Tháng 9 (TP.HCM), Acecook Việt Nam đồng hành xuyên suốt cùng Ngày Hội Sợi Gạo với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, mang đến "Acecook Sợi gạo Zone" – không gian trải nghiệm ẩm thực thu hút đông đảo người tham dự, từ các bạn trẻ đến gia đình. Tại đây, khách tham quan có cơ hội khám phá trọn vẹn tinh hoa Phở – Bún – Hủ tiếu Acecook.

Bà Ngô Thị Xuân Ngọc - Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhận hoa tri ân Nhà tài trợ Kim cương từ Ban tổ chức Ngày hội Sợi Gạo 2025

30 năm đồng hành và lan toả giá trị ẩm thực Việt

Trong hành trình 30 năm phát triển, Acecook kiên định theo đuổi sứ mệnh giữ gìn và lan tỏa bản sắc ẩm thực Việt thông qua các sản phẩm sợi gạo tiện lợi, an toàn và phù hợp nhịp sống hiện đại. Tại Ngày Hội Sợi Gạo 2025, Acecook giới thiệu nhiều trải nghiệm trực quan và sinh động: khu chụp ảnh check-in được đầu tư sáng tạo, khu thưởng thức món sợi gạo nóng hổi chuẩn vị cùng những phần giao lưu – hoạt động trải nghiệm được thiết kế mới lạ, thu hút người tham dự.

Song song với vai trò nhà tài trợ, Acecook còn tiên phong đa dạng hóa sản phẩm từ sợi gạo, mang đến nhiều lựa chọn ngon - tiện - lành, đồng thời giữ gìn và lan tỏa giá trị ẩm thực Việt trong từng sản phẩm.

Gian hàng Acecook thu hút sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế nhờ hoạt động dùng thử hấp dẫn và phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Điểm lại những hoạt động thú vị tại Acecook Zone:

Với sự chuẩn bị tỉ mỉ cùng loạt quà tặng hấp dẫn, Acecook Sợi gạo Zone đã chào đón hơn 40.000 khách tham quan trong không khí vô cùng sôi động. Tại đây, người tham gia được thưởng thức trọn vẹn tinh hoa sợi gạo Việt với những món Phở, Bún, Hủ tiếu thơm ngon, sợi mềm dẻo và nước dùng đậm đà. Không gian photobooth được thiết kế xinh xắn cũng trở thành điểm check-in được yêu thích, nơi bất kỳ bức ảnh nào chụp lên đều lung linh. Bên cạnh đó, các ưu đãi dành riêng cho khách tại sự kiện cùng những trò chơi thử tài nhanh nhạy đã mang đến trải nghiệm vui tươi, giúp người tham dự rinh quà đầy tay và lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Khách tham quan hào hứng tham gia các hoạt động và thưởng thức các sản phẩm Phở - Bún - Hủ tiếu chuẩn vị, nóng hổi tại Acecook Sợi gạo Zone

Ngày hội ngộ tiếp theo rất gần thôi

Dấu ấn tại Ngày Hội Sợi Gạo 2025 tiếp tục khẳng định cam kết của Acecook Việt Nam trong hành trình lan tỏa giá trị ẩm thực Việt. Acecook kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng tại những điểm dừng mới trong thời gian tới.

Theo dõi ngay fanpage Phở - Bún - Hủ tiếu Acecook để cập nhật lịch hoạt động và các thông tin mới nhất!

