Chiến lược phát triển nhân lực bản địa tại The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh

Ngay từ những ngày đầu vận hành, khu nghỉ dưỡng đã chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự là người dân tại khu vực Tam Điệp, Yên Thắng, Yên Mô. Họ là những người hiểu rõ văn hóa, phong tục, và câu chuyện của vùng đất Ninh Bình, từ đó có thể truyền tải tinh thần hiếu khách chân thành, gần gũi mà vẫn chuyên nghiệp đến mỗi du khách. Hiện nay, tổ hợp sân golf kết hợp nghỉ dưỡng đang là nơi làm việc của hàng trăm nhân sự địa phương, với kinh nghiệm và trình độ dịch vụ đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

The Five không chỉ mang đến cơ hội việc làm cho nhiều lao động tại Ninh Bình, mà còn chú trọng vào công tác đào tạo và nâng cao tay nghề, từ nghiệp vụ lễ tân, phục vụ nhà hàng, chăm sóc khách hàng đến kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc. Thông qua các khóa huấn luyện định kỳ, nhân viên được tiếp cận những tiêu chuẩn phục vụ quốc tế nhưng vẫn giữ được nét thân thiện, giản dị vốn là đặc trưng của con người Ninh Bình.

Cuộc thi "Hội thi tay nghề" nhằm kiểm tra, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn được tổ chức định kỳ

Song song với đào tạo chuyên môn, The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Bình chú trọng đến phát triển tinh thần và sức khỏe của người lao động. Các chương trình nội bộ như "Your Week", "Green Meal - Bữa ăn xanh", hoạt động thể thao giải chạy "Run for love", dã ngoại, team building,... không chỉ tạo không khí gắn kết mà còn lan tỏa thông điệp sống tích cực, hướng đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Hình ảnh người nhân viên tận tâm, niềm nở và tự hào với công việc mình làm chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần hiếu khách mà The Five luôn theo đuổi.

Các hoạt động teambuilding gắn kết tinh thần tại The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh

Trong lĩnh vực khách sạn, yếu tố con người là linh hồn của mọi trải nghiệm. Tại The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh, sự chuyên nghiệp không chỉ thể hiện ở quy trình phục vụ chuẩn mực, mà còn nằm ở từng chi tiết nhỏ như nụ cười chào đón, lời chúc buổi sáng thân tình, hay sự tinh tế trong cách lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mỗi nhân viên được xem như "đại sứ thương hiệu", mang sứ mệnh lan tỏa sự tận tâm và niềm tự hào về nghề dịch vụ.

Nhờ đội ngũ nhân sự gắn bó và chuyên môn cao, The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh đã duy trì chất lượng dịch vụ ổn định qua nhiều năm hoạt động, đồng thời không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Sự chuyên nghiệp trong phục vụ, cùng phong cách thân thiện và tinh tế, đã giúp khu nghỉ dưỡng trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều đoàn khách, golfer trong nước và quốc tế cũng như các sự kiện doanh nghiệp lớn trong khu vực.

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng, "Phát triển con người chính là đầu tư dài hạn cho chất lượng dịch vụ. Khi nhân viên cảm thấy hạnh phúc và tự hào với công việc của mình, họ sẽ mang tinh thần đó đến từng vị khách, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ."

Với định hướng lấy con người làm trọng tâm, The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh không chỉ góp phần phát triển ngành du lịch địa phương mà còn lan tỏa tinh thần hospitality bền vững, nơi mỗi người lao động được trân trọng, và mỗi du khách đều cảm nhận được sự chân thành trong từng khoảnh khắc lưu trú.