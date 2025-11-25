Đầu tư biệt thự biển Cần Giờ: Lợi nhuận tiềm năng khi hạ tầng tỷ đô hoàn thiện

Khi nhiều nhà đầu tư đang xem trung tâm TP HCM như thánh địa bất động sản đắt đỏ, một vùng đất cách trung tâm, gần biển, nhưng giá chỉ bằng 1/10 đang lặng lẽ trở thành cơ hội vàng. Đó chính là câu chuyện xung quanh Vinhomes Cần Giờ, nơi giới thượng lưu và nhà đầu tư tầm nhìn đang dồn sự chú ý.

Phối cảnh dự án Vinhomes Cần Giờ. Ảnh: ACB Homes

Với quy mô lên tới 2.870 ha, dự án Vinhomes Green Paradise (còn gọi Vinhomes Cần Giờ) là siêu đô thị ven biển do Vingroup phát triển, được định hướng theo mô hình ESG. Đây không chỉ là nơi để nghỉ dưỡng, mà còn là kênh đầu tư chiến lược cho tương lai.

Vị trí chiến lược & hạ tầng đột phá

Vinhomes Cần Giờ tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ – nơi giao thoa giữa rừng ngập mặn UNESCO và biển Đông. Theo thông tin chính thức từ chủ đầu tư, dự án sở hữu 23 km đường bờ biển, mang đến cả không gian rừng lẫn biển trong tầm tay.

Cầu Cần Giờ, dự kiến hoàn thành vào khoảng năm 2028, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM xuống Cần Giờ chỉ còn 45–60 phút, thay thế hoàn toàn phà Bình Khánh. Đồng thời, tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao TP.HCM – Cần Giờ dài gần 49 km, với vận tốc lên đến 350 km/h, hứa hẹn sẽ kết nối trung tâm đến Cần Giờ chỉ trong vài phút.

Dự án sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM xuống Cần Giờ chỉ còn 45–60 phút. Ảnh: ACB Homes

Cảng quốc tế Cần Giờ được quy hoạch đầy tham vọng: vốn đầu tư lên tới hàng tỷ đô la, công suất lớn, sẽ biến Cần Giờ thành trung tâm kinh tế biển tầm quốc tế. Đây là yếu tố then chốt kích hoạt làn sóng tăng giá bất động sản.

Tiện ích nội khu cao cấp

Trái tim của dự án là Paradise Lagoon, hồ nhân tạo rộng lớn, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp như resort. Thiết kế này giúp cư dân và khách du lịch có thể sống giữa thiên nhiên mát mẻ, nhưng vẫn hưởng tiện nghi của đô thị hiện đại.

Nội khu có nhà hát Sóng Xanh, sân golf quốc tế và quảng trường biển – tất cả tạo nên không gian giải trí đa chiều, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch và sinh hoạt cộng đồng.

Tại đây, Vingroup dự kiến sẽ phát triển hệ sinh thái giáo dục – y tế cao cấp như Vinschool và Vinmec, giúp gia tăng giá trị sống cho cư dân và khả năng khai thác cho thuê nghỉ dưỡng.

Giá đất & tiềm năng sinh lời

Tại phân khu Vịnh Ngọc của dự án, giá biệt thự song lập dao động khoảng 25 tỷ/căn (đơn giá khoảng 94–100 triệu/m²). So sánh với mức giá khu trung tâm TP HCM, rõ ràng mức giá này rất "mềm" so với tiềm năng dài hạn, đặc biệt khi hạ tầng chiến lược đang dần hoàn thiện.

Hạ tầng như cầu Cần Giờ, đường sắt cao tốc, cảng quốc tế… sẽ là bước ngoặt giúp dự án Vinhomes Cần Giờ bật lên trên bản đồ đầu tư. Khi các công trình này hoàn thiện, giá đất nhiều khả năng tăng đáng kể. Ngoài ra, khả năng khai thác cho thuê nghỉ dưỡng cao nhờ vị trí ven biển cũng tạo ra nguồn doanh thu thụ động bền vững.

Nhà đầu tư có thể chọn mua sớm để giữ lâu, hoặc khai thác cho thuê nghỉ dưỡng. Với mô hình ESG và thiết kế resort – đô thị, đây không chỉ là tài sản để "cất giữ giá trị", mà còn là kênh tạo thu nhập hấp dẫn thông qua cho thuê cao cấp.

Cơ hội lớn dành cho nhà đầu tư cao cấp

Với mô hình ESG, Vinhomes Green Paradise mang giá trị "di sản": một khu đô thị nghỉ dưỡng – sinh thái nổi bật, không chỉ để ở mà còn là tài sản gia tăng theo thời gian. Nhà đầu tư dài hạn có thể tận dụng việc giữ tài sản hoặc cho thuê nghỉ dưỡng.

Biệt thự biển, nhà phố cao cấp và căn nghỉ dưỡng tại phân khu Vịnh Ngọc là lựa chọn lý tưởng cho cả người muốn đầu tư và người muốn an cư hoặc du lịch. Những sản phẩm này đáp ứng nhu cầu khắt khe về vị trí, tầm nhìn và tiềm năng tăng giá.

Các nhà đầu tư tại sa bàn dự án. Ảnh: ACB Homes

Khuyến nghị cho nhà đầu tư là nên "săn" giỏ hàng ban đầu, chọn những căn có tiềm năng view tốt, pháp lý hoàn chỉnh và trả trước càng cao càng tốt. Đối với những người muốn khai thác cho thuê, việc cân đối chi phí đầu tư và lợi nhuận kỳ vọng là chìa khóa để tối đa hóa giá trị.

Khép lại bức tranh toàn cảnh, Cần Giờ, đặc biệt là phân khu Vinhomes Green Paradise, đang mở ra một cơ hội đầu tư hiếm có: một vùng đất ven biển với mức giá khởi điểm hấp dẫn, cùng tiềm năng tăng giá vượt trội nhờ hạ tầng chiến lược và quy hoạch hiện đại.

