Mua nhà để an trú tâm hồn… và tạo bước đệm vững vàng cho sự nghiệp?

Gen Z và Millennials đang ưu tiên: sống khỏe – sống thoải mái – sống đúng gu. Họ tìm nơi có đủ tiện nghi cho công việc, đủ xanh để hít thở và đủ cảm hứng để nuôi dưỡng tinh thần. Solaria Rise xuất hiện như lời đáp cho lối sống ấy: một không gian hiện đại, hài hòa thiên nhiên trong lòng đại đô thị Waterpoint.

Giới sáng tạo & gia đình trẻ tìm thấy điểm chạm tại Solaria Rise

Sự kiện trải nghiệm "Solaria Rise – Chuẩn sống resort giữa lòng Waterpoint" ngày 15/11/2025 đã mang đến cho khách tham dự những cảm nhận thật rõ ràng về một nhịp sống cân bằng.

Trong từng bước tham quan, Waterpoint hiện ra với sắc xanh, mặt nước, lối dạo bộ và chuỗi tiện ích liền mạch. Tất cả hòa lại thành một phong cách sống hiện đại nhưng nhẹ nhàng, nơi cư dân trẻ có thể làm việc, thư giãn và tái tạo năng lượng trong cùng một không gian đầy cảm hứng.

Không khí tại sự kiện Solaria Rise - Chất sống rực rỡ giữa lòng Waterpoint ngày 15/11/2025 náo nhiệt, thu hút nhiều khách hàng tham quan và trải nghiệm

Tại sự kiện, chị Lee Mì (nhà sáng tạo nội dung trên TikTok) chia sẻ rằng Solaria Rise đem lại cho chị cả nguồn năng lượng sáng tạo lẫn những khoảng lặng để nạp lại cảm hứng. Chị đặc biệt ấn tượng với thiết kế căn hộ thoáng đãng và hệ tiện ích bao quanh: mảng xanh để quay nội dung, hồ bơi và đường dạo cho những buổi sáng nhẹ nhàng, cùng co-working space giúp tập trung khi làm việc.

Mật độ cư trú hợp lý và tiện ích ngay dưới nhà giúp chị duy trì nhịp công việc hiệu quả, giảm đáng kể thời gian di chuyển - một lợi thế mà những người làm sáng tạo rất cần.

Tiktoker Lee Mì chia sẻ "Không gian thoáng đãng, rộng rãi tại Solaria Rise là "chân ái" cho những người làm sáng tạo nội dung hướng nội như chị, giúp cân bằng giữa nhu cầu riêng tư và công việc social luôn đòi hỏi kết nối"

Không chỉ đáp ứng nhu cầu của người trẻ độc thân, Solaria Rise còn chạm đúng kỳ vọng của các gia đình tri thức hiện đại. Theo chị Kiều Nga, một nhà sáng tạo nội dung đã lập gia đình, điều khiến chị yên tâm nhất là môi trường sống lý tưởng để phát triển bản thân và nuôi dạy con sau này. Chất lượng không khí, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ ven cây xanh và các hoạt động ngoài trời như đạp xe mang lại không gian vận động an toàn và thư giãn ngay trong nội khu. Đồng thời, phòng gym, yoga và khu thể thao ngoài trời giúp cả hai duy trì lối sống năng động mà không cần đi xa.

Theo chị Kiều Nga, Solaria Rise còn ghi điểm nhờ giải pháp tài chính linh hoạt: chỉ cần thanh toán 5% giá trị căn hộ để ký hợp đồng mua bán, phần còn lại giãn theo tiến độ xây dựng 24 tháng. Cơ chế này giúp giảm áp lực dòng tiền, tạo điều kiện để các cặp đôi trẻ dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ an cư.

Solaria Rise - ‘sân chơi’ lý tưởng để những người làm nội dung thể hiện chất riêng của mình.

Chuẩn sống cân bằng từ thiết kế đến hệ sinh thái

Với các nhà sáng tạo nội dung, công việc là một hành trình khám phá ý tưởng liên tục, làm mới và thử nghiệm không ngừng. Một không gian mở, nơi tư duy sáng tạo được khai phóng tối đa nhưng vẫn giữ nhịp sống hiệu quả và tiện nghi, là điều cực kỳ quan trọng.

Không gian ngoài trời tại Solaria Rise vừa chill vừa năng động, hợp cho cả người độc thân lẫn gia đình.

Solaria Rise trở thành lựa chọn lý tưởng nhờ thiết kế căn hộ rộng thoáng với ban công lớn, tầm nhìn Panorama hướng công viên, sông Vàm Cỏ Đông hoặc Vịnh cảng nước ngọt 8,6 ha. Những khoảng xanh này không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn đóng vai trò như một "liệu pháp tinh thần", mang lại cảm giác thư giãn, tái tạo năng lượng sau những ngày "chạy deadline".

Dự án tích hợp hồ bơi, đường dạo buổi sáng và không gian làm việc chung, tạo nên nhịp sống linh hoạt cho những người làm sáng tạo, nơi làm việc và nghỉ ngơi được kết nối liền mạch. Sự kết hợp này biến Solaria Rise thành một "hệ sinh thái sáng tạo" đúng nghĩa, giúp các bạn trẻ giữ vững phong độ, không bị "tụt nhịp" trong thế giới nội dung luôn vận động.

Solaria Rise - nơi làm việc và nghỉ ngơi được kết nối liền mạch.

Sự hợp tác giữa Nam Long Group và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) bảo chứng cho tiến độ, chất lượng xây dựng và tính minh bạch pháp lý, mang đến sự yên tâm cho cả khách hàng lẫn nhà đầu tư tìm giá trị dài hạn.

Điểm hẹn đầu tư, trải nghiệm hệ sinh thái bất động sản Nam Long dịp cuối năm

Nam Long Journey 2025 - chuỗi sự kiện trải nghiệm tích hợp quy mô lớn diễn ra trong 3 ngày, từ 05 - 07/12/2025 tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP.HCM). Đây là lần đầu tiên thương hiệu Bất động sản 33 năm tuổi, Nam Long giới thiệu toàn cảnh chuỗi dự án đô thị & hệ sinh thái bằng hình thức "experience integrated", ứng dụng loạt công nghệ trình diễn hiện đại, tích hợp trải nghiệm đa giác quan mang đến cho khách hàng và đối tác góc nhìn toàn diện, mới mẻ và đa chiều về hành trình kiến tạo đô thị của tập đoàn.