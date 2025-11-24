FPT Schools tung sân chơi AI & Robotics cực cháy, học sinh cả nước săn học bổng toàn phần và đấu Robot chuẩn quốc tế!

Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) vừa chính thức công bố một sân chơi AI - Robotics "siêu hot" dành cho tất cả học sinh Tiểu học và THCS trên toàn quốc: FPT Schools AI & Robotics Challenge (FAnRoC) 2025 - 2026.

Không chỉ là một cuộc thi trí tuệ, FAnRoC chính là "cánh cửa thần kỳ" giúp chúng mình chạm tay vào AI và Robotics, tạo ra những phát minh siêu ngầu! FAnRoC ra đời với sứ mệnh "siêu ý nghĩa": lan tỏa đam mê công nghệ và trách nhiệm cộng đồng, đồng thời hưởng ứng các chủ trương lớn của Nhà nước về phát triển công nghệ và giáo dục.

Là hệ thống giáo dục thuộc tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT Schools vốn là "cái nôi" công nghệ, đã đưa AI, Robotics vào dạy từ sớm và gặt hái nhiều giải thưởng, thành tích quốc gia và quốc tế. Sân chơi FAnRoC chính là nơi để các tài năng trẻ cả nước tiếp nối thành tích đó!

TS. Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Hệ thống Phổ thông FPT, bật mí:"FAnRoC ra đời với kỳ vọng khơi dậy niềm đam mê sáng tạo khoa học công nghệ cho học sinh cả nước. Cuộc thi sẽ tạo điều kiện để các bạn khám phá tiềm năng bản thân, ươm mầm tài năng trẻ, hướng đến việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai".

Sân chơi "đỉnh cao" với tư duy chiến thuật quốc tế

Điểm "ăn tiền" nhất của FAnRoC chính là tính quốc tế được nâng lên đỉnh cao. Các vòng thi Robotics, luật đấu và đề bài được xây dựng như một phiên bản "ánh xạ" từ FIRST Global Challenge (FGC) – một trong những giải đấu Robotics đỉnh cao toàn cầu.

Tham gia FAnRoC, các bạn học sinh còn nhận đặc quyền "cực phẩm". Sau thời gian dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh thành công tại đấu trường toàn cầu, kinh nghiệm "trận mạc" từ các thầy cô FPT Schools sẽ được truyền lại trong các chương trình đào tạo chuyên sâu của FAnRoC.

FAnRoC còn có các thành viên trụ cột của đội tuyển Robotics Việt Nam đồng hành, hỗ trợ chuyên môn, giúp các thí sinh dự thi được tiếp cận tư duy chiến thuật quốc tế sớm nhất.

Học sinh FPT và học sinh các trường THPT tham gia sân chơi Robotics tại FPT Schools

Thầy Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng công nghệ FPT Schools, khẳng định: "Tinh thần này phản ảnh định hướng giáo dục của FPT Schools: không chỉ học để hiểu, mà học để sẻ chia. Học sinh đào tạo học sinh, tạo nên những thế hệ không chỉ giỏi lý thuyết mà còn giàu kinh nghiệm thực chiến, sẵn sàng cho sân chơi quốc tế."

Hackathon "căng đét" và giải thưởng "trong mơ" gần 1 tỷ đồng

FAnRoC dành cho cả học sinh Tiểu học (lớp 3-5) và THCS (lớp 6-9) trên toàn quốc. Đây là cơ hội "vàng" để các bạn nâng cấp bản thân khi được đào tạo chuyên sâu bởi đội ngũ chuyên gia công nghệ, mentor hàng đầu của FPT về AI và Robotics. Các bạn học sinh tiểu học và THCS sẽ được thử sức với hình thức thi Hackathon - viết prompt, lập trình trực tiếp ngay tại sân thi đấu.

Cuộc thi sẽ trải qua các vòng AI và Robotics cấp cơ sở, thi đấu tại 17 địa điểm thi "xịn xò" thuộc FPT Schools trên toàn quốc từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 15/3/2026 tại Hà Nội.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 7 tỷ đồng. Đặc biệt, giải thưởng "đỉnh nhất hệ mặt trời" trị giá gần 1 tỷ đồng mang tên nhà khoa học Seymour Papert, bao gồm tiền mặt, bộ kit robotics trị giá 70 triệu đồng, cùng học bổng 100% học phí toàn cấp học tại FPT Schools cho tất cả thành viên trong đội.

Giải thưởng "trong mơ" của FAnRoC 2025-2026

Cuối cùng là chiếc vé thông hành quốc tế. Top các đội xuất sắc còn có cơ hội đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu STEM, robotics uy tín như FIRST Tech Challenge và Green STEM.

Thầy Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh: "FAnRoC sẽ giúp học sinh tiếp cận sớm và xây dựng tư duy công nghệ đúng đắn, phát triển năng lực số và kỹ năng mềm cần thiết như tinh thần đồng đội, kỹ năng lãnh đạo, khả năng giải quyết vấn đề."

Chủ đề xanh và tinh thần "học sâu sắc để yêu thương"

Không chỉ đấu robot "cho vui", FAnRoC còn muốn chúng mình trở thành thế hệ có trách nhiệm với Trái Đất!

Chủ đề chính của FAnRoC là "Sáng tạo số, Kiến tạo xanh". Đây là lời kêu gọi Gen Z dùng AI và Robotics để giải quyết các vấn đề môi trường đang "nóng" hơn bao giờ hết, từ bảo tồn đa dạng sinh học đến quản lý tài nguyên.

Đây cũng chính là tinh thần năm học 2025-2026 của FPT Schools: "Học sâu sắc để yêu thương". Học công nghệ để giỏi, nhưng phải dùng cái giỏi đó để yêu thương cộng đồng, yêu thương Trái Đất. FPT Schools mong muốn chúng mình trở thành công dân số toàn cầu "tử tế và nhân văn"!

Nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ "deal" học bổng 1 tỷ và cơ hội trở thành ngôi sao công nghệ. Cách đăng ký siêu dễ: Truy cập ngay https://www.fanroc.vn/ và hoàn thành đơn đăng ký, hoặc liên hệ trực tiếp với các cơ sở FPT Schools trên toàn quốc để được hỗ trợ.