Giới trẻ truyền tai nhau về DIINBI, trend skincare mới là đây?

Chỉ trong vài tháng gần đây, mạng xã hội đã ngập tràn những review và trải nghiệm chân thực về DIINBI từ các beauty influencer Hàn Quốc cho đến KOL và KOC Việt Nam. Đâu đâu cũng thấy những video "unbox", "first impression" hay "skincare routine" với sự xuất hiện của bộ đôi làm sạch nhà DIINBI.

Beauty influencer Tom Skincare chia sẻ: "Mình đã sử dụng nước tẩy trang DIINBI mỗi ngày và cảm thấy da của mình tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần lấy một miếng bông đã được tẩm nước tẩy trang và lau nhẹ trên mặt, cũng đủ để lấy đi bụi bẩn bã nhờn và lớp make-up ở trên mặt một cách nhẹ nhàng và sạch sẽ. Ngoài ra, sữa rửa mặt của DIINBI cũng thật sự rất tốt và đã được chứng minh an toàn cho da nhạy cảm. Các bạn thật sự nên tự trải nghiệm".

Điều gì khiến DIINBI trở thành tâm điểm chú ý trong cộng đồng làm đẹp?

Một trong những sản phẩm được yêu thích nhất chính là Gel rửa mặt DIINBI Pure Clear Gel Cleanser. Khác biệt với nhiều dòng sữa rửa mặt khác có thể khiến da khô căng sau khi dùng, sản phẩm này mang lại trải nghiệm "sạch sâu mà vẫn ẩm mượt".

DIINBI Pure Clear Gel Cleanser được áp dụng công nghệ bọt kép giúp loại bỏ bụi mịn, bã nhờn, lớp trang điểm và kem chống nắng mà không gây ma sát mạnh, độ pH cân bằng từ 5 đến 6 tương tự pH tự nhiên của da giữ cho hàng rào ẩm luôn ổn định. Thành phần bản quyền AQUAXYL™, Glycerin, cùng chiết xuất rau má, Panthenol và Allantoin giúp dưỡng ẩm, làm dịu da nhạy cảm, còn Ceramide NP, Cholesterol và Hydrogenated Lecithin củng cố lớp màng bảo vệ, Betaine Salicylate và chiết xuất thực vật giúp thanh tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, giảm tiết dầu quá mức cho da.

Kiểm nghiệm lâm sàng tại Hàn Quốc cho thấy khả năng làm sạch bụi bẩn và bã nhờn lỗ chân lông lên đến 98,1%, làm sạch lớp makeup màu gần 97,63%, làm sạch lớp nền makeup 96,98%, làm sạch bụi mịn 92,82% và làm sạch kem chống nắng lên tới 91,95%.

Nếu DIINBI Pure Clear Gel Cleanser là "bảo bối" trong bước rửa mặt, thì nước tẩy trang DIINBI Pure Clear Cleansing Water lại được xem là giải pháp tẩy trang lý tưởng cho da nhạy cảm. Với công nghệ Micellar từ đường lên men, sản phẩm này cuốn trôi lớp trang điểm, kem chống nắng và bụi mịn trong từng lỗ chân lông mà vẫn giữ nguyên độ ẩm tự nhiên. Thành phần bản quyền AQUAXYL™ kết hợp Saccharide Isomerate™ không chỉ cấp ẩm sâu mà còn kích thích sản xuất Ceramide và Hyaluronic Acid tự nhiên. Đặc biệt, độ pH cân bằng giúp sản phẩm phù hợp với cả những làn da dễ kích ứng nhất.

Các kiểm nghiệm lâm sàng tại Hàn Quốc chứng minh khả năng làm sạch lớp nền makeup đến 97,99%, làm sạch kem chống nắng 97,25%, làm sạch lớp makeup màu 94,06%, làm sạch bụi mịn 92,13% và làm sạch bụi bẩn bã nhờn lỗ chân lông 90,25%.

Beauty influencer Hàn Quốc Hyemin cũng nhận xét: "Chỉ cần thấm nước tẩy trang DIINBI vào bông tẩy trang rồi lau nhẹ nhàng, da mặt sẽ được làm sạch hiệu quả mà không gây kích ứng. Khả năng làm sạch vô cùng mạnh mẽ, nhưng da mình vẫn rất ẩm mượt."

Khi công nghệ sinh học là chìa khóa của sự khác biệt

Điểm chung của cả Nước tẩy trang và Gel rửa mặt DIINBI là đều hướng đến triết lý làm sạch dịu nhẹ nhưng hiệu quả. Cả hai đều sử dụng thành phần làm sạch an toàn từ dừa và amino acid, kết hợp cùng công thức bản quyền AQUAXYL™ giúp ngăn ngừa mất nước và củng cố hàng rào bảo vệ. Sản phẩm của DIINBI cam kết không hương liệu, không dầu và dầu khoáng, không màu nhân tạo.

Đặc biệt, DIINBI đã hoàn thành kiểm nghiệm an toàn cho da nhạy cảm, không gây kích ứng tại Viện Nghiên cứu Da liễu Hàn Quốc, đạt chứng nhận thuần chay Vegan và sử dụng bao bì giấy thân thiện với môi trường đạt chứng nhận FSC.

Không chỉ dừng ở mức dịu nhẹ, DIINBI còn tiên phong ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại kết hợp khoa học da liễu để giải quyết những vấn đề da phức tạp. Điểm khác biệt của DIINBI chính là khả năng ổn định và tối ưu các hoạt chất sinh học tiên tiến như AQUAXYL™, PDRN, EGF, Peptide, Probiotics... giúp sản phẩm thẩm thấu, mang lại hiệu quả rõ rệt nhưng vẫn an toàn cho da nhạy cảm.

Đặc biệt, DIINBI tự hào khi được hỗ trợ ngân sách phát triển doanh nghiệp bởi cơ quan trực thuộc Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc. Với các kiểm nghiệm lâm sàng khắt khe tại Hàn Quốc, DIINBI khẳng định cam kết: dịu nhẹ – khoa học – hiệu quả, đồng hành cùng mọi làn da trên hành trình khỏe mạnh và rạng rỡ.

Trong vô vàn sản phẩm làm sạch trên thị trường, DIINBI mang đến sản phẩm song hành cả 2 tiêu chí an toàn và hiệu quả cho da nhạy cảm. Bộ đôi DIINBI Pure Clear Gel Cleanser và DIINBI Pure Clear Cleansing Water không chỉ đơn thuần là bước làm sạch, mà còn định hình tiêu chuẩn mới cho da nhạy cảm: dịu nhẹ, khoa học, bền vững và hợp thời đại.

