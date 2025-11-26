AEON MALL Bình Tân hoàn tất nâng cấp, đồng bộ hệ thống WAON Point

AEON MALL Bình Tân vừa hoàn thành đợt nâng cấp quy mô lớn, chính thức giới thiệu 24 thương hiệu mới đến khách hàng. Trong đó, nhiều cái tên lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, TP.HCM cũng như trong hệ thống AEON MALL. Sự thay đổi diện mạo được thực hiện đồng bộ tại tất cả các tầng, mang đến hành trình trải nghiệm liền mạch và định hình phong cách sống hiện đại cho khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố. Đáng chú ý, đợt làm mới này ghi nhận 8 thương hiệu lần đầu tiên gia nhập hệ thống trung tâm thương mại AEON tại Việt Nam.

Toàn cảnh AEON MALL Bình Tân rực rỡ về đêm sau đợt nâng cấp và thay đổi diện mạo quy mô lớn.

Tại tầng trệt, không gian mua sắm được nâng tầm với sự góp mặt của các thương hiệu quốc tế cao cấp như Dyson, Pedro và Bath & Body Works. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên thương hiệu công nghệ Xiaomi chính thức có mặt trong hệ thống AEON MALL. Di chuyển lên tầng 1, khách hàng sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt nhất với sự đổ bộ của các nhãn hàng thời trang trong nước và quốc tế. Những cái tên như Icon Denim, Rập (lần đầu xuất hiện), Aristino, IVY moda, Hoàng Phúc, Xtep và Ninomaxx mang đến sự lựa chọn đa dạng. Ngoài ra, sự hiện diện của mắt kính Jins, chuỗi cửa hàng tiện ích Mr. DIY và photo booth Photo Objet cũng tạo nên điểm nhấn thu hút giới trẻ.

Không gian mua sắm tại tầng trệt trở nên hiện đại hơn với sự xuất hiện của các thương hiệu quốc tế như Dyson và Pedro.

Khu vực ẩm thực và giải trí tại tầng 2 và 3 cũng được "thay áo mới" với hàng loạt thương hiệu quốc tế, đặc biệt là các mô hình mang đậm dấu ấn Nhật Bản. Gigo Cafe lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam mang đến mô hình "ốc đảo giải trí" độc đáo, kết hợp cùng thiên đường mô hình Go Hobby & Gashapon Bandai với hơn 300 máy Gashapon. Phố Ẩm Thực chào đón thêm Pepper Lunch, Tiệm Mì bò Đài Loan Bo Bar, cùng các lựa chọn phong phú khác như Chilli Thai, Siam Sugar, lẩu Manwah, Saizeriya và trà sữa Gong Cha.

Khu vực ẩm thực thêm đa dạng với các nhà hàng mới như Chilli Thai và Siam Sugar, mang đến nhiều lựa chọn cho thực khách.

Song song với việc làm mới gian hàng, AEON MALL Bình Tân cũng chính thức chuyển đổi hệ thống tích điểm thành viên sang WAON Point. Đây là chương trình điểm thưởng được áp dụng rộng rãi trong hệ sinh thái AEON toàn cầu. Việc chuyển đổi này giúp thống nhất quyền lợi, giúp khách hàng tích lũy và sử dụng điểm tiện lợi hơn, mở ra cơ hội nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tương lai. Đại diện trung tâm chia sẻ, đợt tái ra mắt với 24 thương hiệu mới và hệ thống WAON Point hiện đại là minh chứng rõ nét cho chiến lược "lấy khách hàng làm trung tâm", khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu tại phía Tây TP.HCM.

Khách hàng có thể đến AEON MALL Bình Tân ngay hôm nay để trải nghiệm diện mạo mới mẻ này. Đừng quên kích hoạt tài khoản WAON Point để không bỏ lỡ các ưu đãi khai trương đặc biệt và tích lũy điểm thưởng trong hành trình mua sắm, giải trí của mình.