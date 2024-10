Hơn 200 tỷ phú sắp đi du thuyền cá nhân đến vịnh Hạ Long

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, tháng 1/2025, TP Hạ Long sẽ đăng cai Lễ hội Nghệ thuật vì Khí hậu (Art for Climate Halong Bay). Sự kiện ước tính thu hút khoảng 80.000 người tham gia. Đáng chú ý, có hơn 200 tỷ phú USD từ châu Âu và châu Á dự kiến tham dự. Họ sẽ đến Hạ Long bằng du thuyền cá nhân.

Trước đó, tối 16/9, tại lễ công bố ra mắt Lễ hội được tổ chức ở trụ sở Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, cho biết sự kiện là cầu nối giữa nghệ thuật và trách nhiệm của con người đối với môi trường, từ đó nâng cao nhận thức về việc bảo vệ hành tinh.

Du thuyền cao cấp khám phá vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là một sản phẩm du lịch đường thủy nổi bật, thu hút đông đảo khách quốc tế.

Cũng phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc nhận định: "Lễ hội này là sáng kiến quan trọng nhằm thúc đẩy các giải pháp địa phương cho những thách thức toàn cầu và nổi bật là chương trình trọng điểm của Việt Nam. Việt Nam cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với UNESCO và các bên liên quan để cùng thúc đẩy sáng kiến này trong chương trình sắp tới".

Trên Vịnh Hạ Long, hiện nay mỗi ngày có khoảng 4.000-6.000 lượt khách tham quan, trong đó 90% là khách quốc tế. Mặc dù chịu ảnh hưởng của bão số 3 nhưng hầu hết các hoạt động trên vịnh đã trở lại bình thường.

Được biết, 9 tháng đầu năm, thành phố đón 9,2 triệu lượt khách (tăng 33% so cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế đạt 2,13 triệu lượt (tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ). Tổng thu du lịch đạt ước đạt khoảng 20.300 tỷ đồng (tăng 34% so cùng kỳ năm 2023). Để thu hút du khách mùa thu đông, TP Hạ Long cũng chủ động phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống hạ tầng du lịch, giao thông, đặc biệt là dòng khách tàu biển qua Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Bên cạnh tham quan Vịnh Hạ Long, dòng khách này còn rất ưa thích khám phá, tìm hiểu về văn hóa bản địa.

Du khách khám phá thiên nhiên hoang sơ tại Cát Bà.

Trong khi đó, những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến thu hút dòng khách chi tiêu cao. Với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, hệ thống khu nghỉ dưỡng sang trọng và những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, Việt Nam ngày càng đón nhiều du khách hạng sang là ngôi sao, tỷ phú, triệu phú.

Cuối tháng 8, tỷ phú Ấn Độ, nhà sáng lập tập đoàn dược phẩm Sun Pharmaceutical Industries Limited (Sun Pharma), đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam trong gần hai tuần lễ với lịch trình du lịch Hà Nội, Ninh Bình và vịnh Hạ Long.

Đám cưới của chú rể Vivek Dinodiya và cô dâu Anmol Garg trên vịnh Hạ Long. Ảnh: V.P.

Vịnh Hạ Long cũng là điểm đến được giới thượng lưu Ấn Độ chọn tổ chức tiệc cưới xa hoa, như đám cưới ngày 16-18/2 của chú rể tỷ phú Dinodiya và cô dâu Anmol Garg.