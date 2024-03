Hơn 2 năm chưa ra mắt sản phẩm mới, liệu bài đăng của Sofia có ám chỉ mâu thuẫn giống scandal của Orange và Châu Đăng Khoa ngày trước?

Tối qua (24/3), Sofia khiến cộng đồng mạng xôn xao khi Tối 24/3, Sofia bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi là một nghệ sĩ hay một con gà" . Dòng trạng thái lập tức gây chú ý, khiến người hâm mộ của cô hoang mang.

Chưa dừng lại ở đó, Sofia còn để lại loạt bình luận vô cùng u uất: "Tôi đã rất cố gắng để mọi thứ êm đẹp rồi. Tôi thật sự đã rất cố gắng rồi… Bây giờ tôi phải làm sao đây?" hay "Tôi phải làm sao thì các người mới buông tha cho tôi đây?..." . Fan của cô tràn vào bình luận để hỏi cô có thực sự ổn không?

Loạt trạng thái và chia sẻ đầy u uất của Sofia.

Ngay sau khi dòng trạng thái được đăng tải, MXH đã thực sự xôn xao. Nhiều người cho rằng đây có thể là động thái "hâm nóng" MXH của Sofia để có thể ra mắt 1 dự án mới - vì cũng đã khá lâu cô chưa cho ra mắt bài mới.

Nhưng ý kiến đang chiếm áp đảo cũng nhiều người cho rằng Sofia và công ty quản lý đang xảy ra mâu thuẫn. Thậm chí nhiều người cho rằng tình trạng này có thể rất giống với scandal giữa Orange với Châu Đăng Khoa năm nào. Trong scandal xảy ra hơn 4 năm về trước, Orange và LyLy tuyên bố đồng loạt rời công ty của Châu Đăng Khoa, đi kèm với nhiều bằng chứng về việc quản lý tiền bạc không minh bạch, tiền cát-xê phân chia không đồng đều cũng như thái đọ “cứng nhắc” của nhạc sĩ với việc đầu tư cho “gà nhà” sản phẩm mới. Liệu tình trạng của Sofia với Châu Đăng Khoa hiện tại cũng tương tự?

Sofia dạo này: Đi diễn vẫn viral nhưng 2 năm rồi chưa được comeback chính thức

Sofia tên thật là Đan Trang, sinh năm 2000 và là ca sĩ thuộc gen Z. Sở hữu giọng hát được đánh giá cao so với những đồng nghiệp cùng trang lứa nhưng ít ai biết cô nàng chính là con gái duy nhất của cố ca sĩ "sư tử" Kim Loan. Bà được khán giả biết tới khi tham gia chương trình The Voice mùa đầu tiên.

Vào năm 2018, Sofia từng tham gia cuộc thi Ca Sĩ Thần Tượng. Với giọng hát nội lực, cô nàng vượt qua từng vòng và xuất sắc đi tới đêm Chung kết. Trong đêm thi này, top 4 chung cuộc phải hoá thân vào những ca sĩ đình đám để giống với phiên bản chính nhất. Điều gây bất ngờ cho khán giả chắc chắn phải kể đến Sofia, khi cô nàng đã quyết tâm giảm tới 10kg để hoá thân vào nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đến Trấn Thành - giám khảo chương trình cũng phải ngỡ ngàng vì cả hai quá giống nhau.

Không phụ công cố gắng từng ngày, Sofia đã chinh phục ban giám khảo và xuất sắc trở thành Quán quân Ca Sĩ Thần Tượng. Dù được nhận xét sở hữu chất giọng đặc biệt, chuyên nghiệp và khiến người nghe "nổi da gà" nhưng thời điểm này, Sofia lại bị đặt lên bàn cân so sánh khi quá giống Hồ Ngọc Hà và chưa ghi được quá nhiều dấu ấn cá nhân.

Vào cuối tháng 1/2021, Châu Đăng Khoa bất ngờ tung ra sản phẩm debut mới của "gà cưng" và không ai khác chính là Sofia. Thể hiện ca khúc Nhớ Người Hay Nhớ... cùng rapper Khói, Sofia đã chứng minh được tài năng của mình cho những ai vẫn còn đang nghi hoặc giọng hát của cô nàng. Nhiều người còn bất ngờ bởi giọng hát của nữ ca sĩ đã "ăn" ngay từ sản phẩm debut và nhận được nhiều tình cảm. Đến năm 2022, Sofia tiếp tục cho ra mắt MV Là Do Em Xui Thôi nói về vấn nạn “bodyshaming” trong tình yêu, tiếp tục trở thành một bản hit lớn trong sự nghiệp của cô với gần 40 triệu view tính đến thời điểm hiện tại.

Là Do Em Xui Thôi - Sofia x Khói x Châu Đăng Khoa

Tuy nhiên sau 2 năm, tính đến thời điểm hiện tại, cô cũng chưa ra mắt thêm sản phẩm chính thức mang dấu ấn cá nhân nào. Cô vẫn nhận lời kết hợp với các nghệ sĩ khác trong dự án của riêng họ, có thể kể đến như màn kết hợp với Thu Minh trong ca khúc Kẻ Tàn Nhẫn Thường Sống Thảnh Thơi hay một sản phẩm rap của B Ray. Sofia cũng dần nổi lên, tiếng tăm được nhiều người biết tới khi các sân khấu hát live để lại không ít ấn tượng trong lòng khán giả. Điều này cũng không quá khó hiểu khi Sofia sở hữu một chất giọng nội lực, cách xử lí văn minh mang hơi hướng USUK.

Tại chương trình Sóng 23, màn trình diễn Là Do Em Xui Thôi của Sofia với Khói đạt được hiệu ứng tốt. Trong Sóng 24 đón Tết năm nay, Châu Đăng Khoa còn có màn "tái hợp" chấn động với Orange lẫn Sofia. Sân khấu cũng viral không kém cạnh Sóng 23 bởi màn kết hợp đỉnh cao giữa 2 nữ vocalist Gen Z top đầu.

Châu Đăng Khoa, Sofia và Orange tại Sóng 24.

Sofia cũng đã hỗ trợ cho màn trình diễn của loạt rapper trẻ trong mùa 2 Rap Việt, tạo điểm nhấn không hề nhỏ. Đó có thể nói tới như sự sâu lắng với Mascara trong bản rap của Xám, sự bùng nổ với Ngọn Nến Trước Gió trong phần thể hiện của Coldzy hay đoạn intro "nổi da gà" với Lòng Mẹ Tình Cha cùng phần đọc rap của J Jade... Nữ ca sĩ cũng là người thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình âm nhạc được yêu thích nhất năm 2022 - The Masked Singer Vietnam là Behind The Mask do Châu Đăng Khoa sáng tác.

Lần gần nhất Sofia chia sẻ về Châu Đăng Khoa: vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp?

Trước thời điểm Sofia đăng tải dòng trạng thái trên, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vẫn được ghi nhận là tốt đẹp trên các phương tiện truyền thông. Sau khi Orange và LyLy rời công ty Superbrothers của Châu Đăng Khoa hồi năm 2020 vô cùng ồn ào, Sofia được nam nhạc sĩ công bố là talent mới. Châu Đăng Khoa từng chia sẻ anh vô cùng thương Sofia vì giai đoạn khủng hoảng, thực tập sinh bỏ đi hết chỉ có nữ ca sĩ ở lại. Châu Đăng Khoa gọi Sofia là con gái, Sofia gọi nhạc sĩ là ba. Nữ ca sĩ cũng được đánh giá có giọng hát vô cùng ấn tượng không kém cạnh Orange.

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi sau một lần bị body shaming đến mức bật khóc, hủy diễn tại Hà Nội vào năm trước, Sofia trải lòng về Châu Đăng Khoa: “Với anh Khoa thì anh biết tôi từ hồi tôi còn nhỏ, tầm 13 -14 tuổi. Sau khoảng 5 năm sau tôi với anh Khoa mới gặp lại nhau rồi bén duyên. Hồi đó tôi cũng chưa debut, mới làm thực tập sinh ở công ty anh mà thôi. Tôi mê ca hát từ nhỏ, hồi đó đã tự giới thiệu mình là ca sĩ nên sau này có cơ duyên là cũng nắm bắt luôn. Ngay từ bé tôi đã suy nghĩ sẽ tham gia 1 cuộc thi nào đấy do hay coi mấy ca sĩ trên thế giới. Tôi cũng đăng ký đi thi và mong muốn trở thành 1 ca sĩ chuyên nghiệp. Ngày xưa tôi có xin đi hát quán cà phê, bắt đầu kiếm tiền từ ca hát (khoảng 200-300 cho 1 đêm). Lúc đó mẹ tôi cũng bệnh nên tôi cũng muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Thật ra tôi thích ballad nhưng số phận đưa đẩy lại hát R&B. Khi tôi debut, tôi không chuyên hát R&B mà có hát cả ballad. Tôi thấy mình không quá giỏi hát R&B nhưng rất trộm vía được mọi người yêu thích. Nhưng ballad là thích nhất còn để nói thích không thì tôi thích nhiều thế loại. Đối với tôi, âm nhạc là đa sắc, có những đặc trưng riêng khiến tôi hứng thú. Tôi tin anh Khoa, những gì anh làm đều có lý do. Tuy nhiên con người ai cũng có sai lầm, có thể đối với người khác anh Khoa là người nghiêm khắc nhưng đối với tôi là không, vì có thể 2 anh em cùng chung chí hướng.”