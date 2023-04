Sofia trải lòng sau sự cố bị bodyshaming: "Nhiều người trong nghề hỏi vì sao tôi như thế mà anh Châu Đăng Khoa vẫn nâng đỡ?"

Tối 25/3, trong đêm diễn tại một phòng trà ở Hà Nội, trong lúc đang trình diễn, Sofia đã bị một khán giả nam ngồi bên dưới buông lời miệt thị ngoại hình. Sau đó, cô đã gắng gượng để hát tiếp và hoàn thành đêm nhạc sớm hơn thường lệ, các phần giao lưu cũng đã được giản lược. Bước xuống sân khấu, Sofia đã chia sẻ dòng trạng thái đầy bức xúc khi cô trở thành nạn nhân của body shaming, ngay lập tức được đông đảo netizen lan tỏa, chia sẻ và ủng hộ.

Sofia những năm qua là một trong những giọng ca nội lực tiêu biểu của Gen Z, nữ ca sĩ sinh năm 2000, là con gái ruột của cố ca sĩ Kim Loan và hiện tại được đặt dưới sự quản lý của công ty NS Châu Đăng Khoa. Chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện với Sofia để nữ ca sĩ lần đầu tiên chia sẻ về những gì đã diễn ra trong đêm nhạc tối 25/3 ấy.

Sofia trải lòng sau sự cố bị bodyshaming

Tôi nghĩ mình nên đi thẳng vào vấn đề: Chuyện gì đã thực sự xảy ra vào đêm diễn phòng trà Hà Nội? Và hiện tại bạn đã ổn định tâm lý chưa?

Tôi nghĩ bây giờ mình đã đủ can đảm để kể và sẽ kể hết cho mọi người nghe. Tối hôm đó tôi có 1 minishow tại một phòng trà ở Hà Nội, khán giả hôm đó rất đông , theo dự kiến ban đầu phần hát của tôi sẽ tầm 15 ca khúc nhưng khi hát tới giữa chương trình thì tôi có hơi khát nước nên vì thế tôi có xin khán giả cho mình uống miếng nước cho thấm giọng thì bất ngờ có 1 giọng đàn ông cất lên rất to : "Không được , đừng uống nước nhiều lại béo thêm bây giờ" thật sự câu nói ấy đã khiến tôi như đứng hình mất mấy giây, tôi cố gắng bình tĩnh để có thể hát tiếp và đi xuống để giao lưu với khán giả.

Bạn đó còn thể hiện thái độ rất khinh khỉnh, bạn khoanh tay và không có vẻ gì là hưởng ứng đêm nhạc của mình. Ngay khi anh đó nói xong thì bạn gái ngồi bên cạnh có tỏ vẻ khó chịu và bảo sao anh nói chuyện vô duyên vậy?

Thật sự tôi đã cảm thấy rất shock , lần đầu tiên đi hát mà bị đối xử như vậy , tôi cũng đã cố gắng để bình tĩnh hát tiếp nhưng không thể nào kìm được, nước mắt lại tự nhiên tuôn ra , tôi cũng là con người cũng biết buồn chứ , cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được tại sao người đàn ông đó lại làm vậy với một người phụ nữ, chứ không chỉ là giữa khán giả với nghệ sĩ.

Sofia không giấu được giọt nước mắt trong lúc kể lại đêm diễn đáng quên ấy.

Tuy nhiên tôi biết rằng trừ con người ấy ra thì tất cả khán giả còn lại đều yêu thương và ủng hộ tôi rất nhiều nên tôi cũng không thể phụ lòng của họ. Sau đó tôi cố giữ bình tĩnh, im lặng 1 vài giây và nói "Vâng, cảm ơn lời khuyên của anh nhưng em vẫn xin phép uống nước vì khát nước quá! Uống để hát cho mọi người nghe tiếp". Sau đó, tôi đã cố gắng để hoàn thành show diễn cho trọn vẹn dù lúc đó thật lòng tôi chỉ muốn khóc oà lên ….

Sau đó, có 1 số khán giả đợi tôi ở ngoài để chụp hình, bao gồm cả chị gái đi cùng người khi nãy bodyshaming tôi. Anh ấy khi thấy vậy vẫn tiếp tục nói 1 câu: "Ủa sao nhìn trong hình cao mà ngoài lùn quá vậy!"... Tôi sốc đến độ ngày nào cũng ám ảnh, cứ cầm chai nước lên uống là lại nhớ đến khoảnh khắc đó, nước mắt lại rơi. Hiện tại tôi đã hoàn toàn bình phục, mỗi ngày làm việc tích cực, tập luyện cho bản thân và gặp gỡ mọi. Mãi đến hôm qua tôi mới ra ngoài từ sau vụ việc để đi quay mới bắt đầu gặp mọi người.

Giọt nước mắt này hẳn là "giọt nước làm tràn ly" với Sofia?

Đúng. Tôi thường xuyên bị miệt thị ngoại hình. Trước là bình luận MXH thôi, thậm chí có nhiều người trong nghề còn bodyshaming tôi với anh Khoa (NS Châu Đăng Khoa - PV), nói tôi thế này thế kia mà sao anh Khoa lại nâng đỡ. Tôi biết nhưng tôi cũng mặc kệ vì nghĩ ai cũng có quyền được nói lên ý kiến cá nhân, nhưng đôi khi tôi nghĩ đó là những lời xúc phạm, miệt thị chứ không phải góp ý.

Sau sự việc, Anh Khói (rapper Khói - PV), anh Khoa rồi rất nhiều người bạn ở Hà Nội của tôi biết tin có rủ tôi đi dạo để xoa dịu sự việc, tôi cảm thấy biết ơn về điều đó. Nhiều người nhắn tin hỏi tôi về sự việc mà tôi không biết trả lời như nào, vừa trả lời vừa khóc. Tôi cảm thấy biết ơn vì những tin nhắn động viên của mọi người trong những ngày qua. Lúc đó, tôi có những suy nghĩ khá tiêu cực, nghĩ "1 con mập như mình sẽ được chấp nhận sao?", tôi cũng chỉ mê hát thôi mà. Ngoài những lời động viên thì cũng có những lời lẽ tiêu cực như "Mày mập thì bị nói là đúng rồi, còn than gì?". Tôi nghĩ sau những sự bảo vệ, yêu thương của mọi người thì mình phải làm 1 cái gì đó để ngày càng tốt hơn để chống lại vấn nạn này. Tôi hy vọng bản thân tôi, các anh chị nghệ sĩ hay những người ngoài kia có gặp phải chuyện giống tôi thì có thể cùng chung tay đẩy lùi vấn nạn này lại, đừng để người khác có cơ hội miệt thị mình.

Nếu quay trở lại hôm ấy, suy nghĩ thấu đáo hơn thì bạn có nghĩ mình sẽ hành xử cách khác?

Đối với tôi, giây phút mọi người lên tiếng bảo vệ hay phản đối, thì việc tôi bộc lộ cảm xúc cũng là điều sai. Nếu như tôi kiểm soát được cảm xúc tốt hơn thì đã không để sự việc xảy ra như vậy, sẽ bản lĩnh hơn. Tôi không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy nữa, có chút xíu mà lên mạng viết, tôi muốn mình phải bình tĩnh đối mặt. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đôi khi là do bản thân tôi sốc quá nên không thể kìm chế. Tôi cũng nhận sai vì là người của công chúng, việc bộc lộ cảm xúc sẽ là cái cớ cho những người không thích mình công kích. Tôi xin lỗi khán giả vì đáng ra hôm đó tôi muốn hát thêm nhưng lại không thể bình tĩnh cũng như xin lỗi bản thân vì không muốn yếu đuối như vậy!

Nhiều người thường đặt quy chuẩn cho nghệ sĩ phải "mình hạc xương mai" nhưng trên thế giới, vẫn có rất nhiều nghệ sĩ như Adele, Jennifer Hudson… đều không theo quy chuẩn đó, nhưng họ đều rất tài năng và sở hữu giọng ca nội lực. Vậy bạn có nghĩ ngoại hình của mình đôi khi lại là "món quà" ông trời trao cho để bạn có 1 giọng hát đẹp, nội lực mà không phải nghệ sĩ Gen Z nào cũng có?

Tôi nghĩ việc hát hay là rất cần thiết, thể hiện sự tôn trọng của mình đối với khán giả nên sau cú sốc vừa rồi, tôi nghĩ mình sẽ nhìn vào những ngôi sao nước ngoài để học hỏi vì họ cũng là những thần tượng của tôi. Thực ra ban đầu tôi cũng tủi vì ngoại hình của mình ở Việt Nam không được chuộng lắm. Đề mà được như bây giờ, là tôi cũng giảm cân nhiều nhưng tạng người của tôi không thể "mình hạc xương mai" được.

Anh Châu Đăng Khoa và mẹ - cố ca sĩ Kim Loan - là hai người ảnh hưởng lớn nhất để có nên 1 Sofia ngày hôm nay?

Với tôi, mẹ rất đỉnh, nếu không có mẹ tôi nghĩ tôi không thể có giọng hát như hiện tại. Mẹ không dạy tôi hát nhưng luôn góp ý và để tôi tự phát triển theo kiểu tôi thích nên để hát được như giờ là nhờ có mẹ. Sau khi mẹ tôi mất thì có bàn tay của anh Khoa, 1 người rất trau chuốt giọng hát và biết được thế mạnh của tôi.

Với anh Khoa thì anh biết tôi từ hồi tôi còn nhỏ, tầm 13 -14 tuổi. Sau khoảng 5 năm sau tôi với anh Khoa mới gặp lại nhau rồi bén duyên. Hồi đó tôi cũng chưa debut, mới làm thực tập sinh ở công ty anh mà thôi. Tôi mê ca hát từ nhỏ, hồi đó đã tự giới thiệu mình là ca sĩ nên sau này có cơ duyên là cũng nắm bắt luôn. Ngay từ bé tôi đã suy nghĩ sẽ tham gia 1 cuộc thi nào đấy do hay coi mấy ca sĩ trên thế giới. Tôi cũng đăng ký đi thi và mong muốn trở thành 1 ca sĩ chuyên nghiệp. Ngày xưa tôi có xin đi hát quán cà phê, bắt đầu kiếm tiền từ ca hát (khoảng 200-300 cho 1 đêm). Lúc đó mẹ tôi cũng bệnh nên tôi cũng muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Thật ra tôi thích ballad nhưng số phận đưa đẩy lại hát R&B. Khi tôi debut, tôi không chuyên hát R&B mà có hát cả ballad. Tôi thấy mình không quá giỏi hát R&B nhưng rất trộm vía được mọi người yêu thích. Nhưng ballad là thích nhất còn để nói thích không thì tôi thích nhiều thế loại. Đối với tôi, âm nhạc là đa sắc, có những đặc trưng riêng khiến tôi hứng thú.

Tôi tin anh Khoa, những gì anh làm đều có lý do. Tuy nhiên con người ai cũng có sai lầm, có thể đối với người khác anh Khoa là người nghiêm khắc nhưng đối với tôi là không, vì có thể 2 anh em cùng chung chí hướng.

Nghĩa là trong vụ ồn ào trước đây dẫn đến việc 2 nữ ca sĩ trẻ rời công ty, bạn vẫn tin tưởng anh hoàn toàn. Tôi có nghe rằng trong giai đoạn ấy, tất cả các thực tập sinh rời đi, chỉ trừ Sofia?

Tôi cũng từng hỏi câu hỏi này với anh Khoa mấy ngày trước, tôi có hỏi: "Có bao giờ ba hối hận khi chọn con không? Ba hối hận vì giây phút đó vượt qua những đau khổ để tiếp tục làm với con không?" thì anh Khoa có trả lời có 1 vài lần anh cảm thấy tôi có hơi ngang bướng, có hối hận nhưng không nhiều. Sau khi anh trả lời như vậy thì tôi phải tự nhìn lại bản thân nên tôi nghĩ 2 ba con nên trân trọng từng phút giây ở bên nhau. Tôi vẫn luôn tự nhủ lúc đó anh chọn mình là đúng.

Tôi tin anh lắm, và anh Khoa cũng vậy. Trước đây tôi thường đi la cà cà phê nhưng khi về với anh Khoa tôi chỉ đi làm rồi đi về, chơi với bạn bè cũng chỉ xã giao nhưng vẫn có những tin đồn không hay về tôi. Dù vậy nhưng anh Khoa vẫn chọn tin tưởng tôi tuyệt đối nên làm sao tôi có thể không tin anh sau những gì anh làm cho tôi, thời gian cũng đã chứng minh tất cả.

Tính trong số các nghệ sĩ Gen Z thì bạn nằm trong hàng top vocalist. Nhiều ý kiến hiện nay cho rằng Gen Z đang quá tập trung vào việc sáng tác, thể hiện cái tôi mà quên đi trau dồi giọng hát. Song song với đó cũng là một luồng quan điểm cho rằng "hát khỏe quá cũng mất cảm xúc", Sofia có tìm được sự cân bằng cho mình?

Tôi nghĩ mỗi người mỗi quan điểm và quan điểm của ai cũng đáng được tôn trọng. Đối với riêng tôi, giọng hát là chính con người của mình. Sofia thường sẽ dùng nội tâm của mình để hát, hơi bản năng nhưng vì tôi thích được là chính tôi. Bên cạnh đó, sẽ có khoảng 30% kỹ thuật để giúp tôi bảo hoàn giọng hát. Tôi nghĩ kỹ thuật đóng vai trò quan trọng như 1 bộ giáp cho mình ra trận nhưng để chiến thắng đối thủ phải cần 1 chiếc gươm rất sắc, phải có thời gian khổ luyện. Đối với tôi, thanh gươm quan trọng hơn, tất nhiên song song được cả 2 là tốt và tôi cũng đang cố gắng đi theo hướng đó. Việc mài cho thanh gươm sắc hơn mỗi ngày là mục tiêu mỗi ngày của tôi, muốn bản thân thể hiện nhiều hơn qua giọng hát, cá tính âm nhạc.

Tôi thích chị Hồ Ngọc Hà, Gen Z thì tôi thích Wren Evans, Grey D, cả Amee nữa, thấy bạn rất dễ thương. Nước ngoài thì tôi rất thích Ariana Grande, còn về tượng đài trong lòng tôi Whitney Houston. Bài tiếng Anh đầu tiên tôi học là bài I Will Always Love You của cô. Tôi muốn con người mình ngày càng phải được thể hiện rõ qua âm nhạc, thanh gươm của mình phải sắc bén hơn nhưng song song phải có cảm xúc. Tất cả mọi thứ đều phải có cảm xúc vì khi đó mới có cảm hứng để mình hát. Tôi là 1 người rất dễ bị tụt mood nên có những ngày tôi không thể đặt cảm xúc vào bài hát, cảm thấy mình hát dở. Vì thế nên mỗi khi tôi lên sân khấu tôi đều quan niệm phải hát bằng tất cả cảm xúc mình có, tất cả những câu chuyện mình trải qua để kể cho khán giả qua giọng hát.

Bạn có cảm thấy xu hướng khán giả hiện nay đang muốn nghe những giọng hát "thật" nhiều hơn và các giọng hát "giả" cũng dần bị "đào thải"?

Nói riêng về giọng hát "thật" thì tôi nghĩ đây là tín hiệu đáng mừng. Đối với nghệ sĩ mà nói việc được khán giả nhớ đến nhiều qua giọng hát là 1 điều rất hạnh phúc. Hồi đó tôi đi chơi Tết, thấy mọi người nói đi đâu cũng thấy bật bài tôi hát trên Sóng, thậm chí nhiều bạn bán hàng trên đường cũng nhận ra tôi khiến tôi thích lắm. Vì trên Sóng 23 các nghệ sĩ đều hát live, hoàn toàn k có chỉnh sửa gì luôn. Đối với những người ca sĩ như tôi thì thấy đây là 1 tín hiệu mừng cho âm nhạc Việt Nam.

Còn về việc giọng hát "giả", tôi nghĩ việc hát hay hay không là nằm ở trong tim khán giả nên không bao giờ phán xét ai. Tôi cũng không rằng việc khán giả thích những giọng hát nội lực sẽ đào thải những nghệ sĩ khác vì có thể hôm nay khán giả thích người này, nhưng hôm sau họ có thể thích người khác.

Đối với bạn được làm nghệ sĩ là vinh dự, đặc ân hay trách nhiệm?

Đối với tôi vừa là vinh dự, vừa là đặc ân cũng vừa là trách nhiệm vì là 1 người nghệ sĩ rất hạnh phúc, nếu có kiếp sau tôi vẫn chọn như vậy vì còn gì hạnh phúc hơn nếu mình được đưa cảm xúc vào âm nhạc. Tôi sẽ hát đến khi nào mình không hát được nữa nên đối với tôi đó là điều quá may mắn vì được làm ca sĩ, được hát cho khán giả nghe.

Bản thân tôi - cô bé Phạm Đan Trang thì yếu đuối còn Sofia sẽ mạnh mẽ hơn. Dưới sân khấu, tôi thấy mình điên điên dở dở nhưng khi lên sân khấu tôi rất tự tin, cảm thấy đây không phải mình vì sẽ đột phá, xuất thần hơn bản thân tôi. Dưới sân khấu tôi là người hướng nội, tôi rất sợ người lạ. Khi mà tôi đi ra đường tôi rất sợ nói chuyện với người lạ, chắc cũng do hay bị body shaming. Tôi cũng không thích đám đông, nhưng lên sân khấu lại rất thích đông khán giả, cảm thấy thân thuộc như người thân. Lúc nào đi diễn tôi cũng xin đi xuống giao lưu với khán giả. Khi khán giả đến xin chụp hình tôi rất vui nhưng sau khi đã tẩy make up thì rất sợ gặp người lạ.

Show diễn 1 tháng của bạn đang khá nhiều, khoản thu nhập từ âm nhạc đã có thể giúp bạn sống thoải mái với âm nhạc chưa?

Tôi cũng rất thích kinh doanh nên nhiều anh chị cũng giúp đỡ. Còn việc đi hát nhờ anh Khoa mà tôi không thiếu cái gì, anh lúc nào cũng trong tình trạng bù đắp vì biết tôi thiếu thốn nhiều tình cảm. Tôi rất biết ơn cuộc sống hiện tại, có thể mình không quá may mắn nhưng tôi đã may mắn hơn rất nhiều so với những người khác.

Trong năm nay khán giả có thể đón chờ gì từ Sofia?

Tôi nghĩ là 1 sản phẩm mới. Nếu có thể kịp thì anh Khoa cũng hứa sẽ làm cho tôi 1 album nhưng cũng chưa nói trước được gì. Tôi dành của anh Khoa nhiều bài lắm nên bắt buộc phải làm 1 album. Tôi ước mơ 5 năm sau mình sẽ trở trở thành 1 ngôi sao, đoạt giải Grammy hoặc đứng chung sân khấu với BLACKPINK, Adele… Mọi người chờ tôi nhé!