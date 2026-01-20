Hôm nay 20/1, ngày của định mệnh và lịch sử của bóng đá Việt Nam

Ngược dòng thời gian về đúng ngày này 8 năm trước, 20/01/2018, cả Việt Nam đã có một đêm không ngủ. Tại Thường Châu (Trung Quốc), lứa U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã tạo nên một cơn địa chấn khi quật ngã "ông lớn" U23 Iraq sau loạt penalty nghẹt thở. Hình ảnh trung vệ Bùi Tiến Dũng thực hiện cú đá quyết định rồi cở áo ăn mừng đã viral khắp mạng xã hội.

Đúng một năm sau, cái duyên với ngày 20/01 lại tiếp diễn. Ngày 20/01/2019, tại đấu trường Asian Cup danh giá, đội tuyển quốc gia Việt Nam một lần nữa bước vào loạt luân lưu định mệnh trước Jordan. Vẫn là sự điềm tĩnh đó, vẫn là bản lĩnh kiên cường đó, chúng ta đánh bại đối thủ để ghi tên mình vào top 8 đội mạnh nhất châu Á. Hai năm liên tiếp, cùng một ngày, cùng một kịch bản chiến thắng, biến 20/01 trở thành ngày kỳ tích với bóng đá Việt Nam.

Ngày 20/1 luôn đặc biệt với fan bóng đá (Ảnh: t/h)

Hôm nay, 20/01/2026, lịch sử dường như đang vẫy gọi một lần nữa. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết giải vô địch U23 châu Á 2026 với đối thủ U23 Trung Quốc. Đây không chỉ là một trận đấu tranh tấm vé vào chung kết, mà còn là cơ hội để thế hệ cầu thủ trẻ hôm nay khẳng định sự tiếp nối hào hùng từ các đàn anh.

Người hâm mộ đang đặt kỳ vọng rất lớn vào sự lặp lại của những "phép màu". Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đang lên cao sau những chiến thắng ấn tượng ở vòng ngoài, các chiến binh sao vàng được kỳ vọng sẽ một lần nữa biến ngày 20/01 thành một dấu mốc rực rỡ.