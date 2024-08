Ngày 19/8, trên nền tảng Threads bỗng nổi lên cuộc tranh luận về những dấu hiệu “redflag" báo động đỏ không nên dính vào khi fan nghe nhạc của hai nghệ sĩ này. Cụ thể, chủ nhân của bài đăng cho rằng 2 “tổ hợp" fan hàng đầu có những “redflag" này thuộc về fandom của cặp nghệ sĩ The Weeknd và Lana Del Rey. Với hơn 3000 lượt bày tỏ cảm xúc, hơn 250 bình luận và 400 lượt chia sẻ, cuộc thảo luận này đang thu về vô số ý kiến khác nhau.

Cuộc thảo luận đang gây tranh cãi giữa các fan

Nhưng bất ngờ hơn nữa, người đăng còn ghi rõ hai vị trí này cụ thể là fan nữ nghe nhạc The Weeknd & fan nam nghe nhạc Lana Del Rey.

Việc các fan nữ nghe nhạc The Weeknd bị coi là một "red flag" trong tình yêu thường xuất phát từ các trò đùa của fan về nội dung và chủ đề trong âm nhạc của nam ca sĩ. The Weeknd nổi tiếng với những ca khúc mang phong cách u tối, gợi cảm, và thường đề cập đến các chủ đề như tình dục, lừa dối, nghiện ngập, và những mối quan hệ phức tạp.

Anh chàng "Redflag" của làng nhạc Âu Mỹ?

Những bài hát của anh thường mô tả những mối quan hệ “cờ đỏ", thiếu cam kết và đầy vấn đề mâu thuẫn. Những bài hát nổi tiếng của anh chàng như The Hills, Can't Feel My Face, hay Blinding Lights phần lớn đều mô tả cuộc sống tình cảm đầy cám dỗ, mâu thuẫn, và sự lôi cuốn của những thú vui không tốt lành.

Bạo lực, phẫu thuật thẩm mỹ,... đến những mối quan hệ độc hại thường xuyên xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc của The Weeknd

Can't Feel My Face nói về cảm giác say đắm của một người đàn ông với một người phụ nữ mà anh biết là không tốt cho bản thân nhưng anh vẫn đắm chìm không lối thoát. Hay trong ca khúc Save Your Tears cũng có câu hát “redflag" nổi tiếng: “Anh khiến em tin rằng anh sẽ ở bên em mãi, anh nói những thứ mà anh chẳng nên thốt ra, bóp nát trái tim em như cách người khác đã làm với anh.”

Chính vì vậy, các fan đùa rằng nghe nhạc The Weeknd, đặc biệt là các cô gái có thể có xu hướng thích những mối quan hệ phức tạp hoặc không lành mạnh, hoặc có thể bị thu hút bởi những hành vi không đáng tin cậy từ phái nam. Và những cô gái này sẽ là “thủ phạm" bóp nát trái tim của các chàng trai.

Bộ đôi Starboy - Stargirl trứ danh của các khán giả

Với Lana Del Rey, quả không ngoa khi cô nàng cùng The Weeknd từng tạo nên một cặp đôi Starboy - Stargirl trứ danh bởi phong cách âm nhạc và phần hình ảnh lãng mạn, đậm tính điện ảnh. Nếu The Weeknd khai thác những chủ đề u tối, Lana Del Rey lại là nàng “sầu nữ", với loạt ca khúc tình yêu viết về nỗi buồn và sự hoài niệm, bất lực đến tan vỡ, cùng cực khiến cho nhiều người.

Chủ đề vật chất, danh vọng và những mối quan hệ đau buồn thường xuất hiện trong nhạc của Lana Del Rey

Các sản phẩm âm nhạc của cô nàng như Born To Die, Summertime Sadness, Ultraviolence,... mang đậm tính u sầu, cảm xúc nặng nề, và thường xoay quanh các chủ đề tình yêu phức tạp, sự phụ thuộc, và đau khổ. Bất kể giới tính hay xu hướng tình dục, có thể tìm thấy sự đồng cảm và chìm sâu vào đó.

Nàng "sầu nữ" của Hollywood Lana Del Rey

Việc các chàng trai nghe nhạc Lana Del Rey bị coi là một "red flag" trong tình yêu chủ yếu xuất phát từ lý do tương tự như với các fan của The Weeknd. Netizen cho rằng những người u mê nhạc Lana Del Rey thường dễ dàng có xu hướng lãng mạn hóa tình yêu một cách thái quá hoặc dễ bị cuốn vào những mối quan hệ không lành mạnh. Mặt khác, các fan cũng đùa rằng các anh “trai thẳng" nghe nhạc Lana Del Rey có thể không hẳn là “trai thẳng" mà là chị em nhưng chưa nhận ra mà thôi.

Dưới phần bình luận, ngoài những fan đồng tình cũng có nhiều người phản đối, cho rằng chỉ là nghe nhạc thôi, có cần phải phân biệt "cờ đỏ" vậy không? Cũng có netizen chỉ trích rằng bài post này chủ yếu câu view chứ không nên khắt khe như thế.

Hai nghệ sĩ ngồi không cũng bị réo tên có fan nghe nhạc là "redflag"

- Top 10 red flag mà ai cx biết: Top 1: đánh giá người khác qua cung hoàng đạo; Top 2: đánh giá người khác qua gu âm nhạc.

- Ê ý là nghe Anh Tuấn Cùi không hẳn là “cờ đỏ" đâu vì trong mỗi bài nhạc của ảnh sẽ có 1 đoạn lụy tình đến thấu xương , 1 đoạn mà khiến cho t thấy được bản thân ảnh cũng đã từng moi hết ruột gan ra mà yêu 1 người.

- Tại sao không được bình thường hả cậu? Mình đang bị shock với cái post này quá.

- Thật sự là có quá khắt khe không? Chứ nói vậy khác nào nghe nhạc của The Weeknd là chơi đồ!

- Ủa ai ghẹo bạn vậy? Giờ còn có vụ nghe nhạc thôi cũng bị gắn cờ đỏ.

- Nghe tại thấy hay thôi ấy ơi chứ ai lại đi áp dụng cái lyric vào thực tế hay mindset đâu?