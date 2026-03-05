Học sinh THPT Thái Nguyên "trình làng" sản phẩm công nghệ sau 6 tháng đào tạo

Hành trình 6 tháng chinh phục lập trình Flutter

Từ tháng 8/2025, Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Tổ chức Korea-Vietnam Culture Communication Center (KCCC) chính thức khởi động Khóa học Công nghệ thông tin Ước mơ Ewoosoft Mùa 2, chương trình đào tạo lập trình chuyên sâu dành riêng cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Lễ tổng kết Khóa học cơ bản Flutter - Chương trình Công nghệ thông tin Ước mơ Ewoosoft Mùa 2

Sau 6 tháng triển khai nghiêm túc, 15 học sinh lớp 11 đến từ các trường THPT tiêu biểu của Thái Nguyên đã hoàn thành chương trình lập trình Flutter - nền tảng phát triển ứng dụng mobile và web hiện đại đang được ưa chuộng rộng rãi trong ngành công nghệ. Song song đó, các em được định hướng lộ trình học nâng cao Dart Backend, mở ra con đường phát triển toàn diện từ frontend đến backend trong tương lai.

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Lễ tổng kết

Chương trình không chỉ tập trung vào kỹ thuật lập trình, mà còn chú trọng rèn luyện tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng trình bày sản phẩm. Đây đều là những năng lực cốt lõi mà môi trường doanh nghiệp công nghệ thực sự đòi hỏi.

Lễ tổng kết ấn tượng với loạt sản phẩm công nghệ "made by học sinh phổ thông"

Chuỗi sự kiện tổng kết diễn ra trong 3 ngày từ 27/2 đến 1/3/2026 với nhiều hoạt động đặc sắc, gồm: đánh giá năng lực công nghệ thông tin qua phần trình bày sản phẩm cuối khóa, giao lưu giữa học sinh với cán bộ nhân viên nhà tài trợ, và chuyến tham quan trải nghiệm văn hóa tại Làng dân tộc Thái Hải.

Điểm nhấn của buổi lễ là màn "trình làng" 4 sản phẩm công nghệ thực tế do chính các nhóm học sinh xây dựng:

- W.I.S.E : Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân thông minh (Expense Diary)

- Book Cycle: Nền tảng kết nối cộng đồng yêu sách (Book Exchange)

- Smart Compass: Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch du lịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Travel)

- AIViVu: Trợ lý du lịch thông minh tích hợp AI (AI Travel)

Học sinh thuyết trình sản phẩm công nghệ trước Hội đồng đánh giá

Các sản phẩm cho thấy khả năng ứng dụng công nghệ vào đời sống thực tế của các em học sinh từ quản lý tài chính cá nhân đến xây dựng công cụ du lịch thông minh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình đào tạo hướng thực hành, sáng tạo.

Mô hình hợp tác quốc tế - Nền tảng cho nguồn nhân lực công nghệ tương lai

Điểm tạo nên sức mạnh của dự án nằm ở mô hình hợp tác đa bên chặt chẽ. Bên cạnh vai trò điều phối của KCCC và sự bảo trợ của Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên, chương trình còn có sự đồng hành của Vatech Networks (nhà tài trợ), Edtech Cole (đơn vị phối hợp giáo dục) và đội ngũ cố vấn chuyên môn giàu kinh nghiệm thực tiễn từ Công ty TNHH Ewoosoft Việt (EVN).

Học sinh giao lưu cùng đại diện nhà tài trợ EVN

Thông qua mô hình này, học sinh địa phương không chỉ được tiếp cận phương pháp đào tạo theo chuẩn doanh nghiệp Hàn Quốc, mà còn có cơ hội giao lưu, học hỏi trực tiếp từ các chuyên gia công nghệ.

Chương trình góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục - công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc theo hướng bền vững, thực chất, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Khóa nâng cao Dart Backend: Cánh cửa tiếp theo mở ra từ tháng 6/2026

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng chính thức thông báo kế hoạch triển khai Khóa nâng cao Dart Backend, dự kiến bắt đầu vào tháng 6/2026. Những học sinh đủ điều kiện từ khóa cơ bản Flutter sẽ tiếp tục hành trình chinh phục công nghệ, hướng tới việc xây dựng hệ thống ứng dụng toàn diện từ giao diện người dùng đến máy chủ xử lý dữ liệu.

Học sinh trải nghiệm văn hóa tại Làng dân tộc Thái Hải

Đây không chỉ là bước nối tiếp tự nhiên trong lộ trình đào tạo, mà còn là cơ hội để các em học sinh Thái Nguyên tiến gần hơn đến cơ hội nghề nghiệp trong ngành công nghệ thông tin - một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn nhất hiện nay tại Việt Nam và khu vực.

Khóa học Công nghệ thông tin Ước mơ Ewoosoft là chương trình hợp tác giáo dục giữa Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên và Korea-Vietnam Culture Communication Center (KCCC), với sứ mệnh ươm mầm tài năng công nghệ cho thế hệ trẻ Việt Nam ngay từ bậc trung học phổ thông.