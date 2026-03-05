Từ quân phục đến giảng đường: Hành trình “tiếp bước” của những người lính trẻ

Một hành trình không dễ dàng

Câu chuyện của Nguyễn Minh Khánh (cựu chiến sĩ tại Đội PCCC và CNCH khu vực AyunPa, Gia Lai) là minh chứng rõ nét cho việc bản lĩnh quân ngũ có thể tỏa sáng rực rỡ trong ngành sáng tạo.

Bạn Nguyễn Minh Khánh - cựu sinh viên ngành Thiết kế đồ hoạ tại FPT Polytechnic Quy Nhơn

Rời thao trường, Khánh chọn ngành Thiết kế đồ họa tại FPT Polytechnic Quy Nhơn để theo đuổi đam mê hình ảnh. Tuy nhiên, việc quay lại giảng đường ở tuổi không còn quá trẻ so với bạn bè đồng trang lứa là một thử thách không nhỏ. "Ban đầu em cũng băn khoăn nhiều lắm. Môi trường khác, ngành học cũng hoàn toàn mới, trong khi bạn bè cùng tuổi dường như đã đi trước mình một bước," Khánh chia sẻ.

Để bù đắp khoảng cách đó, Khánh bước vào giảng đường với tâm thế của một người lính: nghiêm túc và chủ động. Thay vì đợi đến khi tốt nghiệp, anh chàng tận dụng tối đa môi trường học tập chú trọng thực hành để tham gia vào các dự án media, sản xuất phim ngắn và chủ động nhận các "job" bên ngoài.

Từ một chiến sĩ quen với những nhiệm vụ cứu hỏa, cứu nạn, Khánh hiện đã trở thành một "tay máy" cứng tay tại một studio có tiếng ở Quy Nhơn. Sự tỉ mỉ và tác phong làm việc nghiêm túc, trách nhiệm - những thứ được tôi luyện từ môi trường quân ngũ - nay lại trở thành lợi thế giúp Khánh khẳng định năng lực trong lĩnh vực nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Thế hệ tiếp nối và "điểm tựa" năm 2026

Tiếp nối tinh thần vượt khó của đàn anh Minh Khánh, bạn Trần Tấn Đức – tân sinh viên vừa hoàn tất thủ tục nhập học tại FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh – cũng đang bắt đầu viết nên những chương mới rực rỡ cho cuộc đời mình. Rời quân ngũ với bảng thành tích ấn tượng (Giải 3 Sinh học cấp Thành phố), Đức không chọn con đường an toàn mà quyết tâm dấn thân vào chuyên ngành Công nghệ Chip & Bán dẫn – một lĩnh vực đầy thách thức nhưng cũng cực kỳ tiềm năng.

Bạn Trần Tấn Đức, tân sinh viên FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh, tự tin bước vào hành trình mới nhờ điểm tựa vững chắc từ ưu đãi "Tiếp bước người lính".

Lý giải về quyết định này, chàng lính trẻ bộc bạch: "Em nhận thấy đây là ngành học mà đất nước đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao để bứt phá. Em muốn tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc trên 'mặt trận' công nghệ, góp chút sức mình đưa vị thế kỹ thuật của Việt Nam vươn xa hơn nữa."

Dù có năng lực tốt, Đức vẫn không tránh khỏi lo lắng về áp lực kinh tế và tâm lý bỡ ngỡ khi quay lại việc học sau thời gian dài xuất ngũ. Thấu hiểu những trăn trở đó, FPT Polytechnic đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt "Tiếp bước người lính" với giá trị lên tới hơn 10 triệu đồng. Đây là chương trình ưu đãi nằm trong quỹ học bổng Poly Next Gen 2026 nhằm tiếp sức và trân trọng những người trẻ đã dành thời gian cống hiến cho Tổ quốc, giúp các chiến sĩ tự tin hơn trên con đường lập nghiệp.

Với một người lính vừa hoàn thành nghĩa vụ và chưa có nhiều tích lũy, Đức chia sẻ đây chính là "điểm tựa" thiết thực nhất để vơi đi áp lực trong bước đầu lập thân. Quyết định đăng ký chỉ sau một tuần tìm hiểu, Đức nhận thấy môi trường học tập tại FPT Polytechnic có sự năng động và uy tín cần thiết để chuẩn bị cho một hành trình dài phía trước.

FPT Polytechnic: Nơi bản lĩnh quân đội trở thành lợi thế sự nghiệp

Sự thành công của Minh Khánh hay khởi đầu đầy hứa hẹn của Tấn Đức là minh chứng rõ nét cho thấy FPT Polytechnic chính là "bến đỗ" lý tưởng cho bộ đội xuất ngũ. Với chương trình đào tạo tinh gọn trong 2 năm và thời lượng thực hành lên đến 70%, các chiến sĩ trẻ có thể nhanh chóng chuyển đổi kỹ năng, biến sự kỷ luật và tính kiên trì của người lính thành năng lực chuyên môn sắc bén.

Với mạng lưới kết nối hơn 2.000 doanh nghiệp, sinh viên FPT Polytechnic luôn được tạo điều kiện để thực chiến thông qua các dự án thực tế hay các kỳ thực tập chuyên sâu.

Năm 2026, chương trình học bổng Poly Next Gen tiếp tục mang đến 2.000 cơ hội học tập cho các bạn trẻ qua nhiều hạng mục ưu đãi đa dạng. Trong đó, "Tiếp bước người lính" không chỉ là một khoản hỗ trợ tài chính trị giá hơn 10 triệu đồng, mà còn là sự đồng hành thiết thực từ phía nhà trường, giúp các chiến sĩ xuất ngũ tự tin gác lại âu lo để tập trung xây dựng sự nghiệp vững chắc cho tương lai.

