Hỏi kết quả phỏng vấn thế nào để không bị mất điểm?

Đây là vấn đề tế nhị, vì nếu không khéo léo, việc hỏi về kết quả có thể khiến bạn bị đánh giá là thiếu kiên nhẫn hoặc không chuyên nghiệp. Vậy làm thế nào để thể hiện sự quan tâm một cách lịch sự và thông minh?

Chờ thời điểm phù hợp để hỏi kết quả

Thông thường, bạn không nên hỏi kết quả phỏng vấn ngay sau khi buổi phỏng vấn việc làm kết thúc, trừ khi bạn được yêu cầu làm vậy. Một cách tiếp cận khôn ngoan là đợi ít nhất từ 1 đến 2 tuần sau cuộc phỏng vấn để hỏi kết quả. Nếu có thời gian dự kiến được đưa ra trước đó, hãy tuân thủ thời gian đó. Việc đợi thêm một vài ngày sẽ cho thấy bạn tôn trọng quy trình của công ty và không gây áp lực quá sớm.

Giữ thái độ chuyên nghiệp trong mọi giao tiếp

Khi hỏi về kết quả phỏng vấn, bạn cần thể hiện sự chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Đừng gửi quá nhiều email hay gọi điện nhiều lần, vì điều này có thể khiến bạn trông thiếu kiên nhẫn và làm mất điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Nếu không nhận được phản hồi trong khoảng thời gian đã hẹn, bạn có thể gửi một email nhẹ nhàng hỏi lại, ví dụ:

"Kính gửi [Tên người phỏng vấn],

Chúc anh/chị sức khỏe. Sau cuộc phỏng vấn vào [ngày], em rất mong nhận được thông tin về kết quả. Rất mong anh/chị có thể cho em biết thêm về tiến trình tuyển dụng. Cảm ơn anh/chị rất nhiều vì sự xem xét và thời gian quý báu".

Thể hiện sự linh hoạt

Khi hỏi về kết quả phỏng vấn, bạn cũng cần thể hiện sự linh hoạt và sẵn sàng chấp nhận kết quả. Đừng tỏ ra quá mong chờ hay thất vọng nếu câu trả lời không phải là điều bạn mong đợi. Hãy giữ thái độ tích cực, chẳng hạn như:

"Cảm ơn anh/chị đã xem xét đơn ứng tuyển của em. Em rất mong được làm việc tại công ty, nhưng dù kết quả ra sao, em vẫn cảm ơn anh/chị vì cơ hội được phỏng vấn".

Mẫu hỏi kết quả phỏng vấn chuyên nghiệp và tinh tế

Hình thức phổ biến và an toàn nhất vẫn là email không chỉ vì sự tiện lợi mà còn vì đó là cách thể hiện sự tôn trọng và tinh tế của bạn. Một email được viết cẩn thận giống như một lời gõ cửa nhẹ nhàng đủ để nhà tuyển dụng biết bạn vẫn đang chờ đợi nhưng không gây áp lực hay làm gián đoạn công việc của họ.

Khi viết, đừng quá dài dòng hay lan man. Hãy giữ nội dung ngắn gọn, lịch sự và đi thẳng vào mục đích chính, nhưng vẫn đủ chân thành để người đọc cảm nhận được sự nghiêm túc và mong muốn của bạn. Một email hiệu quả thường gồm 3 phần cơ bản:

Lời cảm ơn vì đã có cơ hội tham gia phỏng vấn.

Nhắc lại vị trí ứng tuyển và thời gian phỏng vấn.

Hỏi thăm về tình trạng hồ sơ và bày tỏ mong muốn nhận phản hồi.

Ví dụ:

"Kính gửi anh/chị…,

Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian trao đổi trong buổi phỏng vấn vị trí Chuyên viên Marketing ngày 25/02. Buổi trao đổi đã giúp em hiểu rõ hơn về định hướng phát triển của công ty.

Không biết hiện tại quy trình tuyển dụng cho vị trí này đã có cập nhật mới chưa? Em rất mong nhận được phản hồi để em có thể chủ động sắp xếp kế hoạch công việc trong thời gian tới.

Trân trọng,"

Lưu ý quan trọng là tránh thể hiện áp lực như: "Em cần câu trả lời gấp" hoặc "Nếu không nhận được phản hồi, em sẽ…". Thay vào đó, hãy giữ giọng điệu tích cực, thể hiện sự quan tâm thực sự đến cơ hội hợp tác.

Đừng ngại chủ động hỏi kết quả phỏng vấn nhưng hãy làm điều đó bằng sự tinh tế và chuyên nghiệp. Một email đúng thời điểm, đúng cách không chỉ giúp bạn cập nhật thông tin mà còn ghi thêm điểm về thái độ và kỹ năng giao tiếp. Hãy chuẩn bị thật chỉn chu, lựa chọn thời điểm phù hợp và gửi đi một lời hỏi thăm lịch sự. Biết đâu, chính sự chủ động khéo léo ấy sẽ là yếu tố khiến nhà tuyển dụng nhớ đến bạn nhiều hơn giữa rất nhiều ứng viên khác.