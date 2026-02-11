Khi định hướng nghề nghiệp không còn là chuyện “nghe cho biết”

Chỉ trong tháng 1–2/2026, chặng 2 của Boost4Best đã triển khai loạt hoạt động hướng nghiệp, kết nối việc làm và chia sẻ xu hướng nghề nghiệp, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên và các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào thị trường lao động.

Sinh viên được gì khi tham gia các hoạt động của Boost4Best tại các Ngày hội việc làm?

Trong chặng 2, Boost4Best tiếp tục xuất hiện tại nhiều Ngày hội việc làm lớn như Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội. Thay vì chỉ ghé thăm gian hàng sinh viên có cơ hội tiếp cận các hoạt động mang tính thực tế cao.

Tại gian hàng của L&A, sinh viên được tư vấn định hướng nghề nghiệp, chỉnh sửa CV, phỏng vấn nhanh, tham gia các khóa đào tạo miễn phí và tiếp cận với 1.500+ cơ hội thực tập - việc làm tại gian hàng của Boost4Best. Nhiều bạn lần đầu hình dung rõ hơn con đường nghề nghiệp phù hợp với chuyên ngành đang theo học.

Sinh viên tiếp cận 1.500+ cơ hội việc làm và thực tập thông qua chương trình Boost4Best

Với sinh viên khối kỹ thuật - công nghệ, chương trình còn giới thiệu các lộ trình nghề nghiệp chuyên sâu như kỹ sư làm việc tại Nhật Bản hay chương trình đào tạo nguồn nhân lực vận hành máy cho nhà máy sản xuất, giúp sinh viên có nhiều lựa chọn cho hướng đi dài hạn.

Giải đáp bài toán nghề nghiệp cho người trẻ qua các buổi chia sẻ chuyên sâu

Một điểm mới của Boost4Best chặng 2 là mở rộng các hoạt động đối thoại và chia sẻ chuyên sâu ngoài khuôn khổ trường học.

Tại tọa đàm "Thời điểm vàng du học: Lộ trình thực tập và sự nghiệp toàn cầu giai đoạn 2026–2030", đại diện L&A đã chia sẻ góc nhìn về xu hướng nghề nghiệp, kỹ năng cần chuẩn bị và cách tiếp cận thị trường lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Bên cạnh phần chia sẻ, bàn tư vấn nghề nghiệp của L&A thu hút nhiều bạn trẻ đang cân nhắc lựa chọn du học hoặc làm việc trong môi trường quốc tế, giúp giải đáp các câu hỏi về ngành nghề, kỹ năng và lộ trình phát triển phù hợp.

Cập nhật xu hướng việc làm trong 5 năm tới qua các chia sẻ từ ông Trần Sĩ Chương – Nhà Kinh tế & Cố vấn chiến lược

Hướng nghiệp sớm cho học sinh THPT: Chọn ngành không còn là "đánh cược"

Không chỉ đồng hành cùng sinh viên, Boost4Best còn tiếp cận học sinh THPT - nhóm đang đứng trước quyết định chọn ngành quan trọng.

Trong chuỗi Ngày hội hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp do Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo, L&A đã đưa Boost4Best đến với Trường Quốc tế Song ngữ UKA Bà Rịa và THPT Trịnh Hoài Đức. Các hoạt động được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu và sát với tâm lý học sinh.

Học sinh hứng thú với bài test tính cách SKALE Best Choice giúp hiểu hơn về bản thân và phù hợp học ngành gì

Tại đây, học sinh được tư vấn về xu hướng thị trường lao động 5 năm tới, tìm hiểu nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao và trải nghiệm công cụ SKALE Best Choice để khám phá tính cách, thế mạnh cá nhân và tham khảo ngành nghề phù hợp trước khi chọn ngành. Bài trắc nghiệm giúp các bạn học sinh chọn đúng ngành nghề ngay từ đầu, tránh việc lên đại học mới nhận ra học ngành không phù hợp với bản thân.

Vì sao Boost4Best được nhiều học sinh, sinh viên quan tâm?

Điểm khác biệt của Boost4Best nằm ở cách tiếp cận xuyên suốt, từ chọn ngành (THPT), chọn nghề (đại học) đến kết nối việc làm và nâng cấp kỹ năng. Thay vì đưa ra lời khuyên đầy lý thuyết, chương trình tập trung vào thông tin thực tế, dễ áp dụng và sát với nhu cầu của người học.

Thông qua các hoạt động hướng nghiệp sớm, học sinh và sinh viên có thêm cơ sở để đưa ra lựa chọn ngành nghề phù hợp, tiết kiệm thời gian, chi phí và tránh những "ngã rẽ sai" sau khi tốt nghiệp.

Boost4Best sẽ còn nhiều hoạt động thiết thực hơn trong thời gian tới

Boost4Best được L&A xác định là chương trình thường niên, tiếp tục mở rộng quy mô và hình thức triển khai trong năm 2026. Nhiều hoạt động hướng nghiệp, kết nối việc làm và hợp tác với các trường học trên toàn quốc sẽ được bổ sung để tiếp cận nhiều học sinh, sinh viên hơn.

Với định hướng dài hạn và cách làm thực tiễn, Boost4Best đang dần trở thành một hành trình đồng hành cùng người trẻ trên con đường học tập và nghề nghiệp, thay vì chỉ dừng lại ở những sự kiện ngắn hạn.