Một trường cao đẳng chơi lớn, tung học bổng gần 48 tỷ cho tân sinh viên nhập học năm 2026

Với thông điệp "Học bổng Thế hệ AI – ai cũng xứng đáng được trao cơ hội", đại diện Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cho biết chương trình học bổng Poly NextGen được triển khai nhằm hỗ trợ chi phí học tập và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục thực hành chất lượng cao cho người học. Thông qua chương trình, nhà trường hướng tới việc đồng hành cùng thế hệ trẻ làm chủ công nghệ, tiếp cận AI sớm để sẵn sàng bước vào thị trường lao động số.

Học bổng không chỉ dành riêng học sinh có điểm số "đẹp"

Khác với các chương trình tập trung vào thành tích xuất sắc, Poly NextGen được thiết kế mở, đánh giá qua nhiều hình thức. Nhà trường không đặt nặng điểm số tuyệt đối mà khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo và khả năng thích nghi công nghệ mới.

Với FPT Polytechnic, học bổng không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính, mà còn là "vé mời gia nhập cộng đồng sống chất" – nơi sinh viên học tập trong môi trường thực hành, va chạm thực tế với doanh nghiệp và trải nghiệm đời sống năng động ngay từ năm nhất. Các mức học bổng từ 30% đến 90% áp dụng cho tân sinh viên nhập học từ tháng 3 đến hết thời gian tuyển sinh năm 2026 (hoặc đến khi hết số lượng học bổng).

Nhờ các chương trình học bổng được duy trì hàng năm, hàng nghìn bạn trẻ đã có cơ hội học tập với cơ sở thiết bị hiện đại, tiếp cận chương trình giáo dục thực hành tích hợp AI.

Cụ thể, chương trình bao gồm các nhóm học bổng chính như Học bổng GenZ Sáng tạo, hỗ trợ 50% học phí kỳ đầu cho thí sinh có sản phẩm sáng tạo và đáp ứng điều kiện điểm trung bình ≥ 6.5 ở ít nhất một môn (Toán, Văn, Lý, Hóa, Sử, Địa, GDCD hoặc Giáo dục kinh tế pháp luật, Tin học). Điểm xét theo học kỳ 2 lớp 11 hoặc học kỳ 1 lớp 12.

Học bổng Poly Star, với mức hỗ trợ từ 50 đến 90% học phí toàn khóa dành cho thí sinh có thành tích thể thao nổi bật ở các cấp, khi vượt qua vòng phỏng vấn đánh giá của Nhà trường.

Nhóm học bổng Tài năng trẻ từ 30 đến 90% học phí năm đầu, dành cho thí sinh đạt giải trong các cuộc thi học thuật, công nghệ, sáng tạo, thể thao… do nhà trường tổ chức hoặc vượt qua vòng phỏng vấn học bổng.

FPT Polytechnic mang lại cơ hội học chill - chơi chất - việc làm sớm cho sinh viên.

Học bổng NextGen, hỗ trợ 50% học phí kỳ đầu cho thí sinh có điểm trung bình từ 7.0 trở lên ở ít nhất 01 môn (Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế pháp luật hoặc GDCD, Tin học, Tiếng Anh) xét theo học bạ kỳ 2 lớp 11 hoặc kỳ 1 lớp 12.

Song song đó, trường còn triển khai các ưu đãi từ 2.000.000 đến 10.000.000VNĐ dành cho sinh viên nhập học sớm, sinh viên chuyển trường, bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc thí sinh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Giáo dục thực hành gắn với AI – hướng đi cho Gen Z

Là cơ sở đào tạo theo định hướng thực hành, FPT Polytechnic hiện triển khai nhiều ngành học gắn với công nghệ số, trong đó AI được tích hợp vào chương trình đào tạo như công nghệ thông tin, digital marketing, thiết kế đồ hoạ, quản trị kinh doanh, chip & bán dẫn, AI, ngôn ngữ…

Với triết lý đào tạo "Thực học – Thực nghiệp", FPT Polytechnic tập trung vào trải nghiệm học tập và khả năng đi làm sớm của người học. Tại đây, sinh viên được đào tạo theo mô hình học gắn với nghề, thực hành qua dự án doanh nghiệp, làm quen với môi trường làm việc thực tế ngay từ học kỳ đầu.

FPT Polytechnic còn nổi tiếng với những hợp tác doanh nghiệp, hoạt động sinh viên sôi động.

Sau hơn 15 năm phát triển, FPT Polytechnic đã xây dựng mạng lưới hợp tác với hơn 2.000 doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên tham gia dự án thực tế và từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp. Song song đó, nhà trường đẩy mạnh tích hợp AI vào giảng dạy và vận hành thông qua các nền tảng học tập hiện đại, giúp sinh viên học nhanh hơn, linh hoạt hơn và tiệm cận chuẩn làm việc quốc tế.

Không chỉ là nơi đào tạo, FPT Polytechnic còn được biết đến với môi trường học tập năng động, nhiều hoạt động trải nghiệm cho sinh viên quy mô lớn. Tại đây, người học rèn luyện kỹ năng và tham gia các hoạt động ngoại khóa đa dạng, qua đó hình thành lối sống cộng đồng và có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp sớm.

Việc dành gần 48 tỷ đồng cho chương trình học bổng Poly NextGen được xem là một trong những nỗ lực của FPT Polytechnic nhằm đồng hành cùng các bạn trẻ trong quá trình học tập, đồng thời tạo điều kiện để người học sớm tiếp cận thị trường lao động gắn với công nghệ và AI.

Xem ngay thông tin chi tiết về các chương trình học bổng và ưu đãi học phí của FPT Polytechnic TẠI ĐÂY