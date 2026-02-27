Thầy giáo Hàn Quốc và “nhân duyên” đặc biệt với 2 người thầy Việt đáng kính

Với Thầy Béo Choi Wonseok - giảng viên, tác giả nhiều đầu sách tiếng Hàn và người sáng lập một trung tâm đào tạo hoạt động bền bỉ suốt hơn một thập kỷ - hành trình trở thành giảng viên Khoa Tiếng Hàn của Trường Đại học Đông Đô bắt đầu từ một cơ duyên như thế.

Khi lời mời chưa đủ để gật đầu

Trong nhiều năm, anh từng nhận được không ít lời mời giảng dạy từ các trường đại học. Với hồ sơ học thuật vững vàng, học vị Thạc sĩ và kinh nghiệm đào tạo thực tiễn, đó là điều dễ hiểu. Nhưng anh vẫn lặng lẽ từ chối. "Có lẽ khi ấy, tôi chưa thấy mình thực sự thuộc về," anh chia sẻ.

Là người luôn muốn tự tay gây dựng sự nghiệp, anh chọn con đường riêng: phát triển trung tâm, biên soạn giáo trình, xuất bản sách, xây dựng chương trình đào tạo bài bản. Anh tin rằng giáo dục không phải là bước đi vội vàng. Khi "nhân duyên" chưa tới, tốt nhất là tiếp tục chuẩn bị cho mình thật vững vàng.

Cuộc gặp gỡ ở tuổi ngoài 80

Bước ngoặt đến cách đây hai năm, từ một cuộc gặp gỡ đầy xúc động với TS Tạ Tiến Hùng - người thầy, nguyên hiệu trưởng ngôi trường nơi anh từng theo học đại học.

Điều khiến anh bất ngờ là câu chuyện và quyết định của thầy. Ở tuổi ngoài 80, vị giáo sư đáng kính ấy chia sẻ mong muốn học thêm tiếng Hàn. Và rồi, thầy trực tiếp đến trung tâm của anh, bắt đầu lại từ… bảng chữ cái.

Một người thầy đáng kính từng đứng trên bục cao học thuật, nay khiêm nhường ngồi dưới lớp học, cặm cụi viết từng nguyên âm, phụ âm như một sinh viên năm nhất. "Khoảnh khắc đó, tôi thực sự xúc động," anh nhớ lại. "Thầy đã dạy tôi một bài học lớn hơn bất kỳ bài giảng nào: Người học vĩ đại nhất là người không bao giờ ngừng học." Chính sự khiêm nhường ấy đã đánh thức trong anh một suy nghĩ khác về con đường phía trước.

Nhân duyên thứ hai

Từ cuộc gặp gỡ ấy, anh được giới thiệu đến PGS. TS Lê Đình Chỉnh - nguyên Chủ nhiệm Khoa Đông phương học Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn HN.

Trong những buổi trò chuyện chuyên môn, anh nhận ra mình vẫn còn nhiều điều cần học. Anh dự định dành ba năm tới để trở thành nghiên cứu sinh chuyên sâu về tiếng Việt chuyên ngành và Việt Nam học - một hướng đi dài hơi, nghiêm túc và đòi hỏi sự đầu tư bền bỉ.

Hai người thầy. Hai tấm gương về học thuật và nhân cách. Hai "nhân duyên" lớn xuất hiện gần như cùng một thời điểm trong cuộc đời.

Và rồi anh biết rằng, chính các thầy đang tham gia phát triển Khoa Tiếng Hàn của Trường Đại học Đông Đô với vị trí trưởng khoa, và phó khoa tiếng Hàn.

Một lựa chọn từ sự tin tưởng

Khi tìm hiểu sâu hơn, anh nhận ra đây không chỉ là một khoa đào tạo ngôn ngữ.

Đó là nơi quy tụ những giảng viên tâm huyết, những nhà khoa học giàu kinh nghiệm.

Đó là môi trường không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn quan tâm đến sinh viên từ những điều nhỏ nhất. Đó là nơi đồng hành cùng sinh viên từ những bước chập chững đầu tiên cho đến khi đủ bản lĩnh bước vào đời.

"Tôi đã yêu Khoa Tiếng Hàn của Đông Đô từ lúc ấy," anh nói. Không phải vì danh xưng. Không phải vì vị trí. Mà vì anh nhìn thấy ở đó tinh thần học thuật và nhân văn giống như những gì anh học được từ hai người thầy của mình. Và anh quyết định trở thành một phần - dù nhỏ bé - trong hành trình phát triển ấy.

Lời nhắn gửi đến sinh viên

Với những bạn trẻ yêu tiếng Hàn, yêu văn hóa Hàn Quốc và đang tìm kiếm một môi trường học tập nghiêm túc, có định hướng rõ ràng, anh gửi gắm: "Hãy chọn một nơi không chỉ dạy bạn ngôn ngữ, mà dạy bạn tinh thần học tập suốt đời."

Bởi điều anh học được từ TS Tạ Tiến Hùng và PGS TS Lê Đình Chỉnh không chỉ là kiến thức. Đó là sự khiêm nhường. Là khát vọng không ngừng tiến về phía trước. Là thái độ sống của một người làm giáo dục chân chính. Là sự cống hiến cho sự nghiệp giáo dục không ngừng nghỉ.

Và anh tin rằng, tại Khoa Tiếng Hàn - Trường Đại học Đông Đô, sinh viên sẽ cảm nhận được tinh thần ấy mỗi ngày. "Cũng giống như tôi," anh mỉm cười, "các bạn rồi sẽ yêu nơi này."