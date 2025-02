Học sinh mua bảo hiểm ở trường được 1 tháng thì gặp tai nạn nhưng bị từ chối bồi thường: Tòa phán "công ty bảo hiểm phải trả 490 triệu đồng"

Mới đây, tại thành phố An Lục (Trung Quốc), một vụ tranh chấp bảo hiểm đã nổ ra khi cha mẹ của một học sinh tiểu học khởi kiện công ty bảo hiểm vì không thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo hợp đồng đã ký kết. Sau quá trình xét xử, Tòa án Nhân dân An Lục tuyên bố công ty bảo hiểm phải chi trả 140.000 NDT (khoảng 485 triệu đồng). Không chấp nhận phán quyết sơ thẩm, công ty bảo hiểm tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Hiếu Cảm.

Ảnh minh họa

Học sinh đăng ký mua bảo hiểm ở trường

Nguyên đơn trong vụ kiện là vợ chồng ông Lưu và bà Lý, cha mẹ của em Lưu Tiểu Mỗ – một học sinh lớp 1 tại một trường tiểu học ở An Lục. Ngày 1/1/2024, nhà trường đã thay mặt phụ huynh đăng ký mua gói bảo hiểm "bảo hiểm học sinh" của một công ty bảo hiểm cho toàn bộ học sinh.

Việc đóng phí bảo hiểm được thực hiện thông qua mã thanh toán mà nhà trường gửi trong nhóm phụ huynh. Sau khi nhận tiền, công ty bảo hiểm đã cấp hợp đồng bảo hiểm, trong đó quy định người thụ hưởng là người giám hộ hợp pháp của học sinh.

Theo nội dung hợp đồng, gói bảo hiểm bao gồm quyền lợi bồi thường trong trường hợp học sinh gặp tai nạn dẫn đến tử vong, với mức chi trả tối đa 140.000 NDT (khoảng 490 triệu đồng). Thời hạn bảo hiểm có hiệu lực từ 0h ngày 1/1/2024 đến 24h ngày 31/12/2024.

Công ty bảo hiểm từ chối bồi thường vì phụ huynh chỉ mới nộp tiền muộn

Vào ngày 10/2/2024, đúng dịp Tết Nguyên đán, bé trai Lưu Tiểu Mỗ cùng ông bà nghỉ ngơi sau bữa cơm tất niên. Do thời tiết giá rét, gia đình đã sử dụng than để sưởi ấm trong phòng, không may khiến em và bà bị ngộ độc khí CO và tử vong.

Sau sự việc đau lòng, cha mẹ nạn nhân, ông Lưu và bà Lý đã yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả tiền bồi thường theo hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm từ chối với lý do thời điểm bé Lưu Tiểu Mỗ qua đời là ngày 10/2/2024 thì phí bảo hiểm vẫn chưa được đóng, tận đến ngày 8/3/2024 mới hoàn tất thanh toán. Phía công ty lập luận rằng hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi phí bảo hiểm được đóng, và việc nộp phí sau khi người được bảo hiểm đã mất là không phù hợp với nguyên tắc trung thực.

Không chấp nhận cách giải quyết của công ty bảo hiểm, cha mẹ nạn nhân đã khởi kiện lên tòa án.

Phán quyết của tòa án

Tòa án bác bỏ lý lẽ của công ty bảo hiểm, buộc bồi thường theo hợp đồng

Sau khi xem xét vụ án, tòa án nhận định rằng, theo Khoản 3 Điều 13 Luật Bảo hiểm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: "Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay từ thời điểm được xác lập, trừ khi các bên có thỏa thuận khác về điều kiện hoặc thời hạn hiệu lực". Như vậy, hợp đồng bảo hiểm mang tính chất hợp đồng thỏa thuận, chỉ cần hai bên đạt được thống nhất ý chí thì hợp đồng sẽ có hiệu lực.

Trong vụ án này, công ty bảo hiểm đã cấp đơn bảo hiểm vào ngày 1/1/2024, trong đó nêu rõ thời gian bảo hiểm kéo dài từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024. Công ty bảo hiểm cũng không đưa ra bằng chứng chứng minh rằng hợp đồng này có điều kiện hoặc thời hạn đặc biệt về hiệu lực.

Do hình thức thanh toán được thực hiện qua mã QR mà trường học gửi sau thời điểm cấp đơn bảo hiểm, nên hầu hết các phụ huynh đều thanh toán muộn hơn ngày 1/1/2024. Bản thân công ty bảo hiểm cũng không có bất kỳ yêu cầu nào về việc phụ huynh phải đóng phí trước ngày này. Vì vậy, việc cha mẹ nạn nhân nộp phí bảo hiểm sau khi con họ gặp nạn không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

Đồng thời, cái chết của Lưu Tiểu Mỗ là một tai nạn bất ngờ. Do đó, hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, và vụ tai nạn xảy ra trong thời gian bảo hiểm có hiệu lực, công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường theo thỏa thuận.

Cuối cùng, tòa án quyết định công ty bảo hiểm phải chi trả cho nguyên đơn số tiền bảo hiểm 140.000 nhân dân tệ.

Bài học sâu sắc về việc mua bảo hiểm

Ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm, nhưng không ít trường hợp bị từ chối bồi thường. Khi mua bảo hiểm, khách hàng cần cân nhắc kỹ, chọn sản phẩm phù hợp, đọc kỹ hợp đồng, đặc biệt là phạm vi bảo hiểm và điều khoản loại trừ. Cần cảnh giác với quảng cáo sai lệch, tránh mua theo cảm tính hay vì nể nang người quen. Đồng thời, nên chọn công ty bảo hiểm uy tín để đảm bảo quyền lợi.

Theo Thepaper