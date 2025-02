Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh lịch học nếu trời quá rét

Theo đó, UBND TP giao Sở Y tế theo dõi sát tình hình thời tiết, diễn biến rét đậm, rét hại trên địa bàn để có khuyến cáo kịp thời cho người dân. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn TP và đơn vị liên quan tăng cường phổ biến hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh của Bộ Y tế cho cộng đồng và người lao động cho cán bộ y tế các cấp, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở, nhằm tuyên truyền, tư vấn và hướng dẫn các biện pháp dự phòng chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp và có hiệu quả tại địa phương.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn TP bảo đảm bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp; tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân, bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Thông tin & Truyền thông chủ động phối hợp với Sở Y tế và cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn TP tăng cường các biện pháp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn bảo vệ sức khoẻ trong mùa lạnh cho người dân theo hướng dẫn của Bộ Y tế trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo thông tin được phổ biến rộng khắp và hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở cập nhật và đăng tải đầy đủ, chính xác các nội dung tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe mùa lạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho học sinh, đảm bảo đủ điều kiện giữ ấm trong lớp học; phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn giáo viên, cán bộ y tế trường học tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh về cách bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh; xem xét phương án điều chỉnh lịch học trong trường hợp nhiệt độ xuống quá thấp theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em và người cao tuổi thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho các đối tượng; tăng cường kiểm tra điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của các đối tượng tại các trung tâm bảo trợ xã hội, đảm bảo đầy đủ vật dụng giữ ấm cần thiết phục vụ sinh hoạt.

Sở Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công trên địa bàn TP thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ sức khỏe công nhân trong điều kiện thời tiết lạnh; bảo đảm công tác giữ ấm, phòng chống rét cho công nhân tại các công trường xây dựng, đặc biệt chú trọng điều kiện ăn ở, sinh hoạt, cung cấp đầy đủ vật dụng giữ ấm cần thiết; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống rét tại công trường, hướng dẫn người lao động tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP hướng dẫn việc đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống rét và bảo vệ sức khỏe người dân; căn cứ quy định pháp luật hiện hành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo đầy đủ phương tiện phục vụ khám, chữa bệnh và ứng phó với tình huống khẩn cấp do thời tiết lạnh gây ra…

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong điều kiện rét đậm, rét hại; kiểm tra và giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe tại những khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh như trường học, bệnh viện, cơ sở bảo trợ xã hội, khu làm việc ngoài trời và chợ dân sinh, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Các quận, huyện, thị xã cần tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra rủi ro đối với sức khỏe do nhiệt độ lạnh gây ra như trường học, bệnh viện, cơ sở bảo trợ xã hội, khu lao động ngoài trời, chợ dân sinh... để hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe; phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn quận, huyện tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, lao động ngoài trời thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe mùa lạnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngoài ra, tuyên truyền để người dân tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong phòng kín. Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để đảm bảo thông khí và chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức; không dùng sưởi qua đêm và đóng kín cửa phòng.