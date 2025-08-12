Học sinh Asian School ghi dấu ấn tại các trường danh tiếng toàn cầu

Đây không chỉ là thành tích đáng tự hào, mà còn là minh chứng cho chất lượng đào tạo mang tính hội nhập và nền tảng phát triển toàn diện mà nhà trường đã dày công xây dựng trong hành trình phát triển gần 26 năm qua.

Trở thành "bệ phóng" cho hàng ngàn học sinh bước ra thế giới, từ mái trường Asian School nhiều thế hệ học sinh tự tin chuyển tiếp du học thành công ngay từ cấp lớp phổ thông đến đại học, sau đại học tại các quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới.

Đến nay đã có 746 trường trung học đến đại học tại 29 quốc gia ở khắp các châu lục đón chào gần 3.200 học sinh của Trường. Trong đó có những đại học danh giá như Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara…

Phan Minh Quốc Bảo xuất sắc trúng tuyển vào nhiều trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ. Ảnh: Asian School

Em Phan Minh Quốc Bảo (cơ sở Cộng Hòa) tạo dấu ấn với điểm SAT 1540, nhận học bổng từ các trường đại học nổi tiếng tại Hoa Kỳ như University of Minnesota - Twin Cities trị giá 60.000 USD và 21.000 USD của Embry-Riddle Aeronautical University, cùng thư mời nhập học từ Texas A&M University, University of Illinois Urbana-Champaign và Purdue University. Quốc Bảo cho rằng: "Chương trình AP ở Trường đã giúp em xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, phát triển tư duy phản biện và tạo ra lợi thế lớn khi ứng tuyển vào các trường đại học quốc tế."

Em Trương Cẩm Đào chinh phục học bổng danh giá từ University of Toronto. Ảnh: Asian School

Với đam mê đặc biệt dành cho Vật lý thiên văn và khát khao khám phá vũ trụ rộng lớn, Trương Cẩm Đào (cơ sở Cao Thắng) đã chinh phục học bổng trị giá 100.000 CAD từ University of Toronto (Canada). Ngoài ra em còn nhận về 8 thư mời nhập học từ các trường tại Hoa Kỳ: Umass Amherst, Texas Christian University, Drexel University, Michigan State University, Iowa State University, Purdue University, Rutger University, University of Nevada, Reno.

Luôn mang tinh thần tích cực và quyết tâm cao, Phan Phương Thảo ghi dấu ấn với thành tích học tập nổi bật tại Asian School

Trong khi đó, Phan Phương Thảo (cơ sở Văn Thánh) là một trong những gương mặt tiêu biểu khi trúng tuyển Monash University với học bổng trị giá 10.000 USD và 12.000 USD/năm từ The University of Western Australia (Úc). Với Thảo, ngôn ngữ không chỉ là công cụ học tập, mà còn là chìa khóa mở ra thế giới. Tại Asian School, em được học trong môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên từ bài giảng, thuyết trình cho đến các hoạt động ngoại khóa. Điều đó giúp em tự tin, chủ động và bản lĩnh hơn trong cả học tập lẫn cuộc sống.

Cựu học sinh Lê Huỳnh Quốc Khánh đã "chạm" vào ước mơ trở thành sinh viên Harvard University. Ảnh: Asian School

Nhiều thế hệ cựu học sinh tiếp tục viết tiếp hành trình thành công từ nền tảng vững chắc tại Asian School. Trong đó, Nguyễn Thành Trung, sau 12 năm học tại Asian School đã tiếp tục theo học tại Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) - thuộc cùng hệ thống Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) và chuyển tiếp thành công sang Suffolk University (Hoa Kỳ). Tại đây, Thành Trung hoàn thành 2 chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh và Thương mại quốc tế, sau đó bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Quản trị nhân sự. Hiện tại, với vai trò Trợ lý Tổng Giám đốc và Trưởng phòng Xuất - Nhập khẩu của công ty mỹ phẩm, Trung đặt mục tiêu góp phần nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Cựu học sinh Nguyễn Thành Trung nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ tại Suffolk University (Hoa Kỳ). Ảnh: Asian School

Tại Asian School, học sinh được thụ hưởng chương trình giáo dục song ngữ toàn diện, kết hợp Chương trình Việt Nam của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Chương trình Quốc tế theo chuẩn AERO - Common Core State Standards (Hoa Kỳ). Bên cạnh tri thức, các em còn được rèn luyện tư duy độc lập, kỹ năng phản biện, làm việc nhóm và khả năng sáng tạo bằng tiếng Anh ngay từ bậc tiểu học. Mỗi tiết học, từng dự án hay hoạt động ngoại khóa đều là những "viên gạch" xây nên bản lĩnh hội nhập, giúp các em tự tin thích nghi với mọi môi trường học thuật trên toàn cầu.

Bên cạnh bản lĩnh công dân toàn cầu, các em còn được giáo dục để gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: Asian School

Với phương pháp giảng dạy tiên tiến, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại, Asian School đã trở thành môi trường giáo dục toàn diện là bệ phóng vững chắc, chắp cánh cho những thế hệ công dân toàn cầu tự tin vươn xa.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) là trường quốc tế dạy song song 2 chương trình đạt kiểm định từ Hội đồng các Trường quốc tế CIS (Council of International Schools) cùng lúc tất cả 10 campus của hệ thống trường.

Trường nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho năm học mới 2025-2026 tại các cơ sở tọa lạc ở những khu vực trung tâm TPHCM. Để tìm hiểu thêm thông tin của trường và hồ sơ tuyển sinh Quý Phụ huynh vui lòng truy cập website: www.asianintlschool.edu.vn.

Hoặc Hotline:

- Bậc Tiểu học IPS: 032 812 9696

- Bậc Trung học AHS: 0937 018 780