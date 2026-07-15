Học "pháp sư Trung Hoa", cô gái thiết kế 1 thứ trong nhà khiến 2 triệu người tấm tắc: Sướng nhất mấy anh shipper!

Thiết kế cổng nhà "đa zi năng" của cô gái này đang viral trên TikTok với hơn 2 triệu lượt xem.

Khi mua sắm online trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống, việc thiết kế nhà ở không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ mà còn cần đáp ứng sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày. Một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng ngày càng được nhiều gia đình quan tâm chính là khu vực nhận hàng ngay trước cổng. Chỉ với một khoảng không được bố trí hợp lý, việc giao - nhận bưu phẩm trở nên nhanh gọn, thuận tiện hơn cho cả gia chủ lẫn shipper.

Mới đây, TikToker Châu Muối đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip về cánh cổng "đa năng" của gia đình. Điểm đặc biệt nằm ở khu vực để đồ được tích hợp ngay trên cổng, vừa gọn gàng, thẩm mỹ lại vô cùng tiện lợi cho việc nhận hàng. Cô cho biết ý tưởng này được tham khảo từ các "pháp sư Trung Hoa", sau đó điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như phong cách của gia đình. Đoạn clip nhanh chóng thu về hơn 2 triệu lượt xem, nhiều cư dân mạng hài hước nhận xét rằng nếu nhà nào cũng có thiết kế như vậy thì shipper sẽ "nhẹ gánh" hơn rất nhiều.





Thoạt nhìn, đây chỉ là một chiếc cổng màu vàng với thiết kế khá đơn giản. Tuy nhiên, điểm ấn tượng lại nằm ở ô cửa tròn nhỏ được tích hợp ngay trên cánh cổng. Chỉ cần mở ô cửa này là shipper có thể dễ dàng đặt hàng vào bên trong mà không cần gọi chủ nhà ra nhận. TikToker Châu Muối cho biết, gia đình cô gần như ngày nào cũng có hàng được giao đến, từ những món đồ mua online cho đến thư từ, tài liệu của đối tác. Nếu lần nào cũng phải chạy ra mở cổng nhận hàng thì khá bất tiện, đặc biệt khi không có người ở nhà. Vì vậy, ý tưởng thiết kế hộc nhận hàng ngay trên cổng đã giúp việc giao - nhận trở nên nhanh gọn và tiện lợi hơn rất nhiều.

Hộc chứa nhìn nhỏ gọn nhưng đủ sức chứa khoảng 5-6 gói hàng cỡ nhỏ và vừa, đáp ứng tốt nhu cầu nhận bưu phẩm hằng ngày. Nhờ thiết kế này, shipper chỉ cần đặt hàng vào đúng vị trí mà không mất thời gian chờ đợi, còn gia chủ cũng yên tâm hơn vì đồ đạc được cất gọn gàng, hạn chế nguy cơ thất lạc hay để hàng ngoài trời.

Bên trong hộc nhận hàng được thiết kế thêm chốt khóa để tăng tính tiện dụng. Theo TikToker Châu Muối, nếu không có khóa cố định, khi hàng được đặt vào liên tục hoặc có nhiều gói cùng lúc, nắp hộc rất dễ bị đẩy bật ra. Vì vậy, phần chốt giúp giữ nắp luôn đóng kín, đảm bảo hàng hóa nằm gọn bên trong. Khi cần lấy đồ, gia chủ chỉ cần nhấn nút mở khóa là có thể lấy hàng nhanh chóng và dễ dàng.

Nguồn hình ảnh: TikTok @chau_muoi