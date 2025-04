Hoạt động cứu nạn ở Bangkok (Thái Lan) chuyển sang giai đoạn phục hồi

Cụ thể, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đang diễn ra không phát hiện thêm dấu hiệu nào của sự sống bên dưới đống đổ nát của tòa nhà Văn phòng Kiểm toán nhà nước (SAO) bị sập ở quận Chatuchak sau trận động đất vào chiều 28/3. Phát biểu với báo giới, ông Chadchart cho biết các hoạt động cứu nạn tại hiện trường chuyển từ tìm kiếm khẩn cấp sang phục hồi ổn định.

Ông giải thích: "Khi chúng tôi cố gắng giải cứu những người sống sót, đó giống như một cuộc chạy nước rút, còn bây giờ, hoạt động phải tiếp tục đều đặn giống như một cuộc chạy marathon".

Hiện các khu vực đổ nát được chia thành 4 phần để tăng hiệu quả tìm kiếm. Theo đó, khu vực đổ nát tại hiện trường đã được chia thành các khu A, B, C và D để phối hợp các nỗ lực tìm kiếm hiệu quả hơn.

Người dân tại hiện trường vụ sập tòa nhà đang xây dựng ở Bangkok vào ngày 4/4, một tuần sau trận động đất xảy ra hôm 28/3 (Ảnh: AFP)

Thống đốc Chadchart lưu ý rằng hoạt động cứu hộ đã bước sang ngày thứ 10 và các đội cứu hộ hiện đang sử dụng máy móc hạng nặng để loại bỏ các tấm bê tông lớn. Các thiết bị hạng nặng đã được triển khai qua lối vào chính và qua phần đất của Công ty Đường sắt nhà nước (SRT) liền kề với công trường, cho phép các đội tiếp cận đỉnh đống đổ nát và bắt đầu dần dần loại bỏ các mảnh vỡ lớn.

Trước đó cùng ngày, chính quyền Thái Lan xác nhận số nạn nhân thiệt mạng do động đất ở nước này đã lên tới 24 người, trong đó có 17 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Bangkok, trong khi có thêm 77 người khác vẫn đang mất tích tại đây. Các nỗ lực hiện tập trung vào dọn dẹp và ổn định khu vực.

Nhà chức trách Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) cho biết hoạt động dọn dẹp đống đổ nát từ tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) bị sập có thể mất từ 30 đến 60 ngày. Theo nhà chức trách Bangkok, kế hoạch đã được điều chỉnh để kết hợp máy móc hạng nặng, cho phép dọn dẹp đống đổ nát nhanh hơn và dọn đường cho hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, cũng như tạo điều kiện thu thập bằng chứng cho các cuộc điều tra đang diễn ra.

Ông Chadchart nhận xét đây là sự thay đổi so với cách tiếp cận trước đây, chủ yếu dựa vào lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát bằng tay do lo ngại về những nguy hiểm tiềm ẩn đối với những người sống sót. Ông cũng trấn an công chúng về sự an toàn của người dân, nhấn mạnh rằng hầu hết các công trình đều chịu được trận động đất gần đây.