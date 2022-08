Hoàng Duyên, Hứa Kim Tuyền và "cuộc chơi" âm nhạc truyền thống hóa hiện đại

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm rưỡi hoạt động âm nhạc chăm chỉ, Hoàng Duyên đã có thể tự tin khẳng định: cô không phải là "phép lai" hay "sự kết hợp" của bất kì ai nữa, cô là Hoàng Duyên, một "đóa hoa sen" độc đáo của làng nhạc Việt với vô vàn những nét đặc trưng không trộn lẫn.

Cùng với bàn tay "vàng" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Hoàng Duyên đã tung ra bộ 3 sản phẩm âm nhạc là 1 câu chuyện xuyên suốt gồm "Chàng trai sơ mi hồng - Em sẽ báo công an - Vọng nguyệt". Cùng nhau, Hứa Kim Tuyền và Hoàng Duyên đã có cuộc "dạo chơi" trong âm nhạc vừa thú vị nhưng cũng vừa nghiêm túc để giải quyết bài toán không hề dễ: đưa văn hóa truyền thống Việt Nam vào trong các sản phẩm, nhưng vẫn giữ được sự hài hòa, gần gũi với khán giả trẻ của một nữ ca sĩ Gen Z. Có thể thấy, qua 3 sản phẩm được ra mắt, bài toán ấy đã được giải một cách nhẹ nhàng, nhưng đầy thuyết phục.

Hứa Kim Tuyền và Hoàng Duyên đã làm nên nhiều bản hit triệu views

Về phần âm nhạc, Hứa Kim Tuyền đã có một "cuộc chơi" đầy "tinh quái" nhưng cũng hết sức nghiêm túc khi ở trong cả 3 ca khúc, các chất liệu ngũ cung dân gian cũng tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong một ca khúc hiện đại, tạo nên một tổng thể thú vị khi liên tục dẫn dắt cảm xúc của khán giả đan xen giữa hiện đại và truyền thống, giữa Đông và Tây. Không "hiện đại hóa" những gì truyền thống, mà ngược lại Hoàng Duyên đã "truyền thống hóa" những hình ảnh hiện đại.

Tất cả đã tạo nên một tổng thể vừa xưa, vừa hiện đại, vừa quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm nối tiếp nhau, liên tiếp đưa người nghe nhạc đến những cung bậc cảm xúc đa dạng, khiến người nghe thực sự bất ngờ vì hoàn toàn không lường trước được điều gì đang chờ đợi khi lắng nghe các ca khúc của Hoàng Duyên.

Ca khúc "Chàng trai sơ mi hồng" là một thể nghiệm âm nhạc độc đáo kết hợp giữa ngũ cung dân gian, dân ca Bắc Bộ với nhạc đồng quê của nước Mỹ. "Em sẽ báo công an" lấy cảm hứng dân gian đương đại kết hợp với đoạn drop Future Bass để mang đến sự vui vẻ, thú vị. Đoạn rap "giao duyên" qua lại giữa Hoàng Duyên và Negav cũng là một điểm sáng khiến giai điệu ca khúc thêm cuốn hút, lấy cảm hứng từ lối "hát giao duyên" ở vùng Quan họ Kinh Bắc.

Hoàng Duyên nhận giải thưởng MAMA hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất Châu Á tại Việt Nam"

Nếu như với "Chàng trai sơ mi hồng" và "Em sẽ báo công an" nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã khéo léo vận dụng âm hưởng dân gian kết hợp với chất liệu điện tử hiện đại thì với "Vọng Nguyệt" đã đưa Hoàng Duyên trở về gần hơn với những làn điệu truyền thống nguyên bản của âm nhạc dân tộc. "Vọng Nguyệt" nhẹ nhàng, trữ tình và lãng mạn, được "đo ni đóng giày" cho giọng hát bay bổng và dạt dào cảm xúc của Hoàng Duyên, kết hợp với tiếng đàn nguyệt miên man trải dài trong khắp bản phối cộng với những đoạn drop hiện đại được đặt để khéo léo.

Phần tạo hình xuyên suốt 3 MV cũng cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Vẫn giữ tinh thần gốc của những dạng thức trang phục triều Nguyễn như Áo Nhật bình của Mệnh phụ, Áo Mã tiên của Nhạc công,... vừa cách tân kiểu dáng một cách cẩn trọng, vừa phối với những trang phục - phụ kiện hiện đại, để mang đến một hơi thở mới cho những trang phục cổ.

Thông qua những sản phẩm âm nhạc, Hoàng Duyên còn giới thiệu đến khán giả những danh thắng đẹp của đất nước như Tràng An (Ninh Bình), Đại Nội, Khiêm Lăng, Đồi Vọng Cảnh, Hồ Thủy Tiên; Cung An Định; Đan viên Thiên An ở Cố đô Huế. Đặc biệt, trong MV "Vọng nguyệt" còn có phân cảnh quay ở khu công viên bỏ hoang với chiếc đầu rồng khổng lồ ở Huế là địa điểm đang được cư dân mạng chú ý vì vừa xuất hiện trong MV "Bad Memories" của nhóm nhạc Meduza từ Italia, MV "Warpaint" của ca sĩ NIKI hay "We must love" của nhóm nhạc Hàn Quốc ONF.

Tinh thần của Hoàng Duyên và ekip muốn gửi gắm trên con đường nghệ thuật: đưa khán giả về những giá trị truyền thống nguyên bản để được “đắm mình” trong bầu không khí văn hóa xưa cũ, nhưng cũng chính từ bầu không khí hoài niệm ấy lại điểm xuyến những nét hiện đại, tinh nghịch vô cùng trẻ trung. Chặng đường "khởi động" của Hoàng Duyên với hình tượng "tân binh hoa sen": một nữ nghệ sĩ trẻ có niềm đam mê với văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc với cách truyền tải đầy trẻ trung, tươi mới, đậm chất Gen Z.