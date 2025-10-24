“Hoa nở sau mưa” quyên góp gần 3 tỷ đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Cao Bằng

Chương trình do Bộ Công an, Cục Công tác chính trị giao Nhà hát Hồ Gươm phối hợp cùng Viettimes Media tổ chức, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Tại sự kiện, Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam trao tặng 2 tỷ đồng, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng. Ngoài ra, ba vật phẩm đấu giá gồm cây đàn tính, áo dài "Chuyện của Mế" và bức tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng đã mang về gần 200 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ doanh thu bán vé, đấu giá và các nguồn đóng góp sẽ được chuyển tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng để kịp thời hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại.

Bão lũ có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể cuốn trôi tình người. Từ trong hoang tàn, hoa sẽ lại nở sau mưa bởi chúng ta đang ở đây, để cùng nhau gieo hạt giống hy vọng hồi sinh mảnh đất Cao Bằng xinh đẹp.

Không dừng lại ở con số 3 tỷ đồng, Ban Tổ chức chương trình tiếp tục phát động đợt quyên góp kéo dài đến 23h ngày 26/10/2025. Mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đều có thể góp phần thắp sáng thêm ngọn lửa yêu thương – dù chỉ là một tấm lòng nhỏ, nhưng khi gộp lại sẽ trở thành sức mạnh lớn lao giúp người dân Cao Bằng vượt qua những ngày gian khó.

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng hãy cùng nhau tiếp tục lan tỏa thông điệp nhân ái của chương trình. Mỗi đồng tiền, mỗi lời động viên, mỗi hành động sẻ chia đều trở thành một "bông hoa nở sau mưa" – nở trên những nẻo đường miền núi phía Bắc, nơi người dân đang từng ngày nỗ lực gây dựng lại cuộc sống.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

Tên chủ tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng

Số tài khoản: 8656699666

Ngân hàng: BIDV – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nội dung chuyển khoản: "Ủng hộ đồng bào Cao Bằng do bão lũ – (tên cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp)"