Hòa Minzy nói 1 từ mà mọi người xung quanh ngơ ngác, không hiểu: Bạn đã nghe qua từ này chưa?

Puka và Duy Khánh đều ngơ ngác trước câu nói của Hòa Minzy.

Một đoạn video được trích từ chương trình Sao Nhập Ngũ năm 2022 đang nhận được hơn 13 nghìn lượt like cùng nhiều bình luận. Theo đó, trong một tập, khi đang ăn cùng các đồng đội, ca sĩ Hòa Minzy có nhắc mọi người: "Cả mình ăn vã cùng nhau đi mọi người".

Hòa Minzy nhắc mọi người ăn vã

Ngay lập tức, nữ diễn viên Puka (tên thật Nguyễn Kiều Cẩm Thơ) "đứng hình", ngơ ngác không hiểu "ăn vã" mà Hòa Minzy nói đến nghĩa là gì. Diễn viên Duy Khánh cũng lập tức hỏi lại "vã" là gì?".

Ca sĩ Nguyễn Anh Tú sau đó đã giải thích từ "ăn vã" nhưng lại chưa chính xác. Theo đó, anh cho rằng "ăn vã" là ăn liên tục, ăn không ngừng nghỉ".

Puka ngơ ngác không hiểu ăn vã là gì

Duy Khánh cũng ngơ ngác

Thực tế, "ăn vã" cũng là một cách nói khá phổ biến ở miền Bắc. "Ăn vã" là hành động ăn riêng thức ăn (thường là thức ăn mặn hoặc đồ ăn vặt) mà không ăn kèm với cơm, bún, bánh mì hay các loại tinh bột chính khác. Từ điển Hoàng Phê cũng viết rõ "ăn vã" (động từ) - chỉ ăn thức ăn, không ăn với cơm.

Ca sĩ Hòa Minzy sau đó còn nhiệt tình chỉ dẫn Puka và Duy Khánh cách phát âm từ "vã".

Tình huống dở khóc dở cười này không chỉ mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả mà còn là một minh chứng thú vị về sự phong phú, đa dạng của tiếng Việt. Những khác biệt về phương ngữ giữa các vùng miền đôi khi tạo nên những hiểu lầm ngây ngô, nhưng cũng chính từ đó, các nghệ sĩ và người xem lại có thêm dịp hiểu biết, trân trọng hơn nét đẹp văn hóa ngôn ngữ ở mỗi vùng quê trên dải đất hình chữ S.