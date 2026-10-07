Thấy shipper gọi nhận hàng liên tục, gia đình tưởng lừa đảo: Kiểm tra lịch sử điện thoại mới hốt hoảng, không dám chủ quan nữa!

Câu chuyện dở khóc dở cười này nhanh chóng trở thành bài học đắt giá cho các gia đình có con nhỏ.

Trong thời đại công nghệ số, chiếc điện thoại thông minh đã trở thành vật dụng quen thuộc trong mọi gia đình. Tuy nhiên, nếu không kiểm tra và quản lý thiết bị cẩn thận, phụ huynh rất dễ rơi vào những tình huống dở khóc dở cười vì sự "nhanh tay nhanh mắt" của con trẻ.

Mới đây, một phụ huynh đã chia sẻ câu chuyện hy hữu của gia đình mình khiến nhiều người không khỏi giật mình nhìn lại. Ban đầu, khi thấy shipper gọi điện liên tục báo giao hàng, hôm thì 3 đơn, hôm lại lên tới 6 đơn với toàn mặt hàng giá trị cao cả nhà đều ngỡ ngàng, thậm chí còn tưởng ông nội bị kẻ gian lừa đảo mua hàng qua mạng.

Chỉ đến khi mở điện thoại của ông ra kiểm tra lịch sử mua sắm, mọi người mới "tá hỏa" phát hiện thủ phạm chính là đứa cháu nhỏ trong nhà. Khi kiểm tra kỹ hơn, danh sách đơn hàng chưa dừng lại ở đó mà vẫn còn tận 20 đơn khác đang trong trạng thái chờ giao.

Cậu bé không chỉ tự bấm chốt đơn hàng loạt đồng hồ thông minh định vị trẻ em mà còn "mạnh tay" đặt cả một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp có giá trị lên tới gần 20 triệu đồng.

Cậu bé không chỉ tự bấm chốt đơn hàng loạt đồng hồ thông minh định vị trẻ em mà còn "mạnh tay" đặt cả một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp có giá trị lên tới gần 20 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở máy ảnh, cậu bé còn tích cực "chốt đơn" hàng loạt đồng hồ thông minh định vị trẻ em từ nhiều shop khác nhau với giá từ 800 nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Chỉ riêng vài đơn hàng tiêu biểu lướt nhanh trên màn hình đã ngốn tới hàng chục triệu đồng, chưa kể còn tận 20 đơn hàng khác vẫn đang nằm chễm chệ trong danh sách "Chờ giao hàng", chờ chực cập bến khiến gia đình hú vía.

Câu chuyện dở khóc dở cười này nhanh chóng trở thành bài học đắt giá cho các gia đình có con nhỏ.

Cơ hội để dạy con bài học tiền bạc

Ở độ tuổi mầm non và tiểu học, trẻ đã bắt đầu có khả năng nhận biết và hình thành thói quen về tiền bạc thông qua việc quan sát người lớn. Do đó, thay vì chỉ trách phạt, phụ huynh có thể biến sự cố này thành những bài học đầu đời đầy giá trị:

Dạy trẻ hiểu "Tiền từ đâu mà có?": Trẻ nhỏ thường nghĩ điện thoại là "cây đũa thần" chỉ cần bấm là có đồ. Cha mẹ cần giải thích nhẹ nhàng rằng để có tiền trong tài khoản mua sắm, bố mẹ và ông bà phải làm việc vất vả, đổ mồ hôi công sức mới kiếm được. Tiền không tự nhiên sinh ra từ màn hình điện thoại.

Phân biệt giữa "Cần" và "Muốn": Đây là bài học quản lý chi tiêu căn bản nhất. Hãy cùng con ngồi lại trước danh sách đơn hàng và hỏi con tại sao lại chọn món đồ đó? Việc "mạnh tay" chốt đơn cả máy ảnh 20 triệu cho thấy trẻ chưa hiểu về giá trị thực của đồng tiền cũng như sự khác biệt giữa món đồ mình thực sự "cần" và món đồ mình chỉ "muốn" (như máy ảnh chuyên nghiệp khi chưa biết dùng).

Trải nghiệm giá trị của lao động: Thay vì cấm đoán hoàn toàn, cha mẹ có thể tạo cơ hội cho con "kiếm tiền" bằng cách hoàn thành các công việc nhà phù hợp lứa tuổi (gấp quần áo, dọn đồ chơi...). Khi trẻ phải bỏ công sức để đổi lấy một khoản tiền thưởng nhỏ, trẻ sẽ dần học được cách trân trọng thành quả lao động và cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định chi tiêu.

Lập kế hoạch tiết kiệm: Khi con muốn một món đồ chơi hay một món đồ giá trị cao, hãy hướng dẫn con nuôi heo đất hoặc sử dụng hũ thủy tinh tiết kiệm. Bài học về sự kiên nhẫn chờ đợi và tích lũy từng đồng tiền nhỏ sẽ giúp trẻ hình thành tư duy tài chính vững vàng trong tương lai.

Đừng lơ là việc cài đặt bảo mật trên thiết bị di động

Trẻ em ngày nay tiếp cận công nghệ rất sớm, thao tác trên các ứng dụng mua sắm trực tuyến hay ứng dụng giải trí vô cùng thành thạo. Để tránh rơi vào cảnh dở khóc dở cười cũng như thất thoát tài chính ngoài ý muốn, phụ huynh nên bỏ túi một số giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả:

Cài đặt mật khẩu cho các ứng dụng mua sắm: Nên thiết lập mã PIN, mật khẩu hoặc xác thực sinh trắc học (vân tay/khuôn mặt) đối với các app mua sắm... trước khi hoàn tất thanh toán hoặc truy cập vào ứng dụng.

Hạn chế liên kết tài khoản ngân hàng: Tránh lưu sẵn thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử trên các nền tảng mua sắm trực tuyến nếu nhà có trẻ nhỏ thường xuyên cầm điện thoại.

Sử dụng tính năng quản lý trẻ em (Parental Control): Cài đặt chế độ khóa ứng dụng hoặc giới hạn thời gian/quản lý quyền truy cập trên điện thoại của cả bố mẹ lẫn ông bà.

Nhắc nhở và quản lý thiết bị của người lớn tuổi: Người già thường dễ tính và không thạo các thao tác bảo mật, vì vậy con cái nên chủ động hỗ trợ ông bà cài mật khẩu máy cũng như khóa các app giao dịch.

Chỉ cần một chút cẩn trọng trong việc cài đặt bảo mật trên thiết bị di động, các gia đình sẽ tránh được những rắc rối không đáng có từ sự tò mò của các thiên thần nhỏ.