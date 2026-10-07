Phòng trọ ở tầng 7 giá 1,9 triệu của nữ sinh kiếm 20 triệu đồng/tháng

Với nữ sinh này, một căn phòng thuê giá rẻ vẫn có thể trở thành nơi khiến cô muốn trở về mỗi ngày.

Không phải căn phòng nào cũng bắt đầu bằng những món nội thất đẹp mắt hay một không gian được thiết kế chỉn chu. Có những nơi lúc mới nhận phòng chỉ có vài món đồ cơ bản, tường cũ, nền gạch đơn giản và gần như chẳng có gì khiến người ta muốn ở lâu. Căn phòng của Vương Tinh Tinh - một nữ sinh đến từ Quảng Đông (Trung Quốc) cũng bắt đầu như vậy.

Cô thuê một căn phòng trên tầng cao với giá khoảng 500 NDT/tháng, tương đương 1,9 triệu đồng. Đây là năm thứ 3 cô sống tại Quảng Châu. Với mức thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng, Tinh Tinh không chọn một căn hộ hiện đại hay phòng trọ đắt tiền hơn mà quyết định dành thời gian biến nơi ở giá rẻ thành không gian mang dấu ấn của riêng mình.

Căn phòng được Vương Tinh Tinh thuê với giá 1,9 triệu đồng nằm ở tầng 7 một tòa nhà chỉ có thang bộ và qua bàn tay cải tạo của cô đã khoác lên chiếc áo mới (Ảnh: Xiaohongshu)

Nhìn những bức ảnh trước và sau khi cải tạo được Tinh Tinh, rất khó nhận ra đây là cùng một căn phòng. Trong những bức ảnh ban đầu, căn phòng khá đơn sơ. Một chiếc giường đặt giữa phòng, bên cạnh là tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ. Tường có nhiều vết bong tróc, phần cửa và khung cửa sổ cũng đã cũ. Không gian gần như không có đồ trang trí.

Tinh Tinh không sửa sang theo kiểu đập đi làm lại toàn bộ. Cô bắt đầu từ những thứ đơn giản hơn, tận dụng chính diện tích có sẵn rồi từng bước bổ sung những món đồ mình thích. Chiếc giường được thay bằng chăn ga sáng màu, phủ thêm màn ngủ. Những tấm rèm ren, rèm caro và vải phủ màu pastel xuất hiện ở nhiều vị trí trong phòng. Bàn học, tủ đồ và các kệ nhỏ cũng được phủ vải, sắp xếp lại để vừa có công năng sử dụng vừa tạo cảm giác đồng bộ.

Xác định dù ở thuê cũng phải sống cho tử tế, Vương Tinh Tinh không ngần ngại bỏ tiền và công sức ra chăm chút cho từng góc nhỏ trong căn phòng nhỏ (Ảnh: Xiaohongshu)

Cô sắp xếp mọi thứ theo sở thích của mình, để có thể có được một không gian thoải mái phù hợp nhất (Ảnh: Xiaohongshu)

Cô còn đặt thêm cây xanh, thú bông, đèn trang trí, những món đồ nhỏ phục vụ sở thích cá nhân và một bể cá mini. Góc ban công cũng được tận dụng để trồng cây và tạo thêm một khoảng thư giãn. Những món đồ không quá đắt tiền khi đứng riêng lẻ, nhưng khi được sắp xếp cùng nhau lại khiến căn phòng có cảm giác hoàn toàn khác. Điều đặc biệt là Tinh Tinh không cố biến căn phòng thành một không gian sang trọng. Cô chọn phong cách rất riêng, nhiều ren, vải caro, màu hồng và những món đồ nhỏ xinh. Phòng có phần cầu kỳ nhưng lại đúng với sở thích của người sống trong đó.

Góc bếp nhỏ đơn sơ nhưng gọn gàng của cô gái trẻ (Ảnh: Xiaohongshu)

Trên thực tế, căn phòng nằm trên tận tầng 7 của tòa nhà, lại không có thang máy nên việc đi lại không thực sự thuận tiện. Mùa hè cũng được dự đoán sẽ nóng hơn so với những căn phòng ở tầng thấp. Chính bạn bè của Vương Tinh Tinh từng khuyên cô cân nhắc kỹ trước khi ký hợp đồng. Thế nhưng Tinh Tinh vẫn chọn nơi này. Lý do khá đơn giản. Cô thích khoảng ban công của căn phòng và muốn có một không gian đủ riêng để trồng cây, phơi đồ, ngồi nghỉ hoặc đơn giản là mở cửa đón nắng.

Sau khi chuyển vào, cô cũng dần phát hiện thêm nhiều điều bất tiện của một căn phòng giá rẻ. Tường cũ, một số khu vực cần tự sắp xếp lại, không gian không quá rộng và việc lên xuống cầu thang đôi lúc khá mệt. Thế nhưng, thay vì tiếp tục tìm một nơi khác, cô chọn cách ở lại và cải tạo theo khả năng của mình.

Tinh Tinh chia sẻ về cuộc sống thuê nhà rằng cô thích cảm giác được ở một mình, có thể tự quyết định cách sắp xếp mọi thứ. Quần áo muốn để đâu, ăn gì, trang trí thế nào hay dành một góc phòng cho những sở thích riêng đều do cô quyết định. Sau nhiều lần mua thêm đồ, sắp xếp rồi lại thay đổi, căn phòng dần trở thành nơi có dấu ấn rất rõ của chủ nhân.

"Phòng là đi thuê nhưng cuộc sống trong đó là của mình. Mình chấp nhận việc mình đã không trở thành một người lớn như mình tưởng tượng hồi nhỏ. Điều đó không sao cả", Tinh Tinh chia sẻ.

Sau khi được sắp xếp và trang trí, căn phòng trở nên đầy màu sắc với rèm, cây xanh, thú bông và những món đồ mang dấu ấn cá nhân (Ảnh: Xiaohongshu)

Căn phòng có thể không lớn, cũng không sang chảnh nhưng nó mang đến cảm giác "nhà" (Ảnh: Xiaohongshu)

Bất chấp những bất tiện còn tồn tại, Tinh Tinh cảm thấy an tâm khi sống ở đây (Ảnh: Xiaohongshu)

Và cô vẫn luôn không ngừng tìm cách khiến cuộc sống ở trọ của mình trở nên ý nghĩa hơn (Ảnh: Xiaohongshu)

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người cũng đang sống trong phòng thuê hoặc từng bắt đầu cuộc sống xa nhà từ một căn phòng rất đơn sơ. Nhiều người thích nhất cách cô không chờ đến khi có điều kiện tốt hơn mới chăm chút cho không gian sống.

- Nhìn ảnh trước và sau mới thấy một căn phòng thay đổi nhiều đến thế nào chỉ nhờ cách sắp xếp. Không cần phải thuê căn hộ đắt đỏ, phòng của mình thì mình làm cho nó thành nơi mình thích là được.

- Tôi rất thích kiểu sống này. Tiền thuê nhà không cao, phòng ban đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng chủ nhân biết mình thích gì rồi từng chút một biến nó thành không gian của riêng mình. Nhìn xong tự nhiên cũng muốn về dọn lại phòng.

Cũng có người đồng cảm với suy nghĩ của Tinh Tinh về chuyện thuê nhà. Họ cho rằng không phải ai cũng có thể ngay lập tức sở hữu một căn nhà theo đúng mong muốn, nhưng điều đó không có nghĩa những năm tháng đi thuê phải sống qua loa.

"Đời sống của người trẻ nhiều khi chính là như vậy. Phòng là của chủ nhà, nhưng cách mình sống trong đó là của mình. Có thể vài năm nữa chuyển đi, nhưng khoảng thời gian ở đây vẫn là một phần cuộc sống. Tôi thấy cô ấy đã làm được điều rất hay là biến một nơi ở tạm thành một nơi thật sự muốn trở về", một người bình luận.