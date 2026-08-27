Hỏa hoạn thiêu rụi cả ngôi nhà, lính cứu hỏa tiếp cận phòng ngủ thì chứng kiến cảnh tượng ám ảnh

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại Malaysia đã khiến 2 cha con người đàn ông tử vong và hình ảnh mà các lính cứu hỏa nhìn thấy sau khi tiếp cận được phòng ngủ đã khiến họ ám ảnh.

Mới đây, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại Kampung Tok Jembal, Kuala Terengganu, Malaysia đã khiến 2 người tử vong.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ cháy diễn ra vào khoảng 2 giờ 49 phút sáng thứ Tư, ngày 26 tháng 8. Các nạn nhân được xác định là anh Amirul Fahmi Wan Jusoh (40 tuổi) và con trai Rehan Yusuf (9 tuổi). Một cảnh tượng đau lòng đã diễn ra khi lực lượng cứu hỏa tìm thấy hai cha con trong phòng ngủ ở tầng trên, khiến những người có mặt ở hiện trường cũng không khỏi nghẹn ngào.

Theo Sở Cứu hỏa và Cứu nạn Terengganu, một đội gồm 24 cán bộ và lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo khẩn cấp vào sáng sớm. Tuy nhiên, ngọn lửa dữ dội đã khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận ngay tầng trên, nơi được cho là có anh Amirul và bé Rehan đang bị mắc kẹt.

Phải mất khoảng ba giờ đồng hồ, lực lượng cứu hỏa mới có thể tiếp cận được tầng trên bằng cách leo lên theo kết cấu khung kim loại của ngôi nhà.

Đến khoảng 8 giờ 40 phút, họ đã vào được phòng ngủ của ngôi nhà nhưng lại phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi tìm thấy thi thể của người cha và cậu con trai 9 tuổi. Người cha đã giang tay ôm lấy đứa con bé nhỏ, hy vọng có thể che chở cho con dù trong tình huống khó khăn nhất.

Mẹ của Amirul, bà Maimunah Muda (67 tuổi), cũng có mặt trong nhà khi vụ hỏa hoạn xảy ra. May mắn thay, những người hàng xóm phát hiện ngọn lửa đã kịp thời giải cứu bà. Vào thời điểm xảy ra bi kịch, vợ của Amirul là chị Nur Izah Ahmad (ngoài 30 tuổi) – người vừa kết thúc thời gian ở cữ – đang ở nhà mẹ đẻ tại Paloh, Kuala Terengganu nên cũng đã may mắn thoát khỏi thảm kịch này.

Người phụ nữ đang ở đó cùng hai người con khác của cặp đôi, lần lượt mới ba tháng và ba tuổi.

Theo tờ Kosmo!, thi thể của Amirul và Rehan đã được bàn giao cho cảnh sát trước khi được chuyển đến bộ phận pháp y tại Bệnh viện Sultan Zainal Abidin để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Cái ôm cuối cùng của người cha dành cho cậu con trai yêu quý ấy là lời nhắc nhở đau lòng về nỗi mất mát khôn cùng mà gia đình này đang phải gánh chịu.

(Theo World Of Buzz)